LUKA KNEZ

Brozović je za SDS uhodio Tuđmana, a kodno ime Maštruku bilo je 'Katolik'

Autor
Žarko Ivković
11.10.2025.
u 08:30

U doktorskoj disertaciji 'Općina Zadar 1980-ih: nadzor, represija i politička kontrola' mladi povjesničar donosi senzacionalne podatke o suradnicima zadarskog SDS-a

Kad povjesničar u tridesetoj godini napiše doktorsku disertaciju koja otvori osjetljive teme i donese nove, iznenađujuće spoznaje, jasno je da pred sobom imamo izniman istraživački talent. Mladi zadarski povjesničar dr. sc. Luka Knez (1995.), asistent na Odjelu za povijest Sveučilišta u Zadru, u vrhunskom radu "Općina Zadar 1980-ih: nadzor, represija i politička kontrola" rekonstruirao je suradničku mrežu zadarske ispostave Službe državne sigurnosti (SDS) te otkrio niz senzacionalnih podataka o povezanosti poznatih osoba s jugoslavenskim obavještajnim službama. Među njima je i sociolog Ivica Maštruko, bivši veleposlanik Republike Hrvatske u Italiji, Grčkoj, Sloveniji i Rumunjskoj. Ova disertacija, napisana pod mentorstvom dr. sc. Zlatka Begonje, svrstava Luku Kneza među najperspektivnije povjesničare nove generacije.

Dalibor Brozović Zadar SDS Luka Knez

Komentara 30

Avatar z a m o r
z a m o r
09:03 11.10.2025.

Takvih nam povjesničara treba, mladih i željnih istraživati. Dosta nam je Klasića, Jakovina i Goldštajna svih vrsta, a samo jedne boje, crvene!

KO
Kobilak2
09:09 11.10.2025.

Ovo je samo vrh brijega. Toga ima ohoho.

Avatar Matenate
Matenate
09:36 11.10.2025.

Aaaaaaaaaaaaaaaa… Pa imamo povjesničara koliko je potrebno , a to je 4 komada imenom Ivo, Tvrtko, Dragan i tvornica klobukov HRVoje. Oni su sve obuhvatili obradili i to se nema više što reći. I jedan komesar koji izlazi po potrebii kao ptica kukavica Budak. Ito je to .

