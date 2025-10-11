Brozović je za SDS uhodio Tuđmana, a kodno ime Maštruku bilo je 'Katolik'

Kad povjesničar u tridesetoj godini napiše doktorsku disertaciju koja otvori osjetljive teme i donese nove, iznenađujuće spoznaje, jasno je da pred sobom imamo izniman istraživački talent. Mladi zadarski povjesničar dr. sc. Luka Knez (1995.), asistent na Odjelu za povijest Sveučilišta u Zadru, u vrhunskom radu "Općina Zadar 1980-ih: nadzor, represija i politička kontrola" rekonstruirao je suradničku mrežu zadarske ispostave Službe državne sigurnosti (SDS) te otkrio niz senzacionalnih podataka o povezanosti poznatih osoba s jugoslavenskim obavještajnim službama. Među njima je i sociolog Ivica Maštruko, bivši veleposlanik Republike Hrvatske u Italiji, Grčkoj, Sloveniji i Rumunjskoj. Ova disertacija, napisana pod mentorstvom dr. sc. Zlatka Begonje, svrstava Luku Kneza među najperspektivnije povjesničare nove generacije.