Brnabić prvi put na Kosovu kao premijerka Srbije: Ušla s naljepnicama na registarskim tablicama

Premijerka Srbije Ana Brnabić posjetila je Kosovo prvi put od kada je na toj funkciji, a vozilo u kojem se nalazila moralo je prelijepiti oznake Srbije na registarskim tablicama.

Kao i svi građani Srbije koji automobilom ulaze na Kosovo, vozilo u kojem je bila Brnabić, kao i njezina pratnja, imali su naljepnice na registarskim tablicama. Nju je, naime, prilikom dolaska u Kosovsku Mitrovicu pratio veliki broj službenih vozila na rotaciji. Naljepnice nisu bile samo na automobilima s oznakama RKS, navodi Nova.rs.

Serbian Prime Minister Ana Brnabic's visit to Kosovo has started. Because of the license plate problem between the two countries, the Serbian symbols on the Prime Minister's official vehicle were also covered with stickers. pic.twitter.com/K0hfunWd3F