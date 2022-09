Britanska vojna obavještajna služba: ukrajinske jedinice sada prijete gradu Kupjansku

Danas je 198. dan ruske invazije na Ukrajinu. U nastavku pratite tijek događaja.

Britanska vojna obavještajna služba objavila je u subotu da ukrajinske vojne snage sada prijete ruskoj kontroli nad gradom Kupjanskom i da bi njegovo osvajanje predstavljalo veliki udarac Rusiji jer je grad smješten na ruskim opskrbnim pravcima za bojišta u Donbasu. Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski u svom dnevnom videoobraćanju u petak navečer objavio je da su ukrajinske snage zauzele više od 30 gradova i sela u istočnoj Ukrajini u regiji Harkiv.

"Postupno preuzimamo kontrolu nad novim naseljima", rekao je. "Svugdje vraćamo ukrajinsku zastavu i zaštitu za naš narod."

Istaknuo je da se nastavljaju "žestoke borbe" u regiji Donbas na istoku Ukrajine, kao i na jugu zemlje. Ruski vojnici koji okupiraju dijelove Ukrajine bili su primorani evakuirati dodatna područja Harkiva dok ukrajinske snage u protuofenzivi osvajaju teritorij.

SAD 'duboko zabrinut' ruskim postupanjem prema zatvorenom Navaljnom

8:00 Sjedinjene Države duboko su zabrinute načinom na koji ruska vlada postupa sa zatvorenim oporbenim vođom Aleksejem Navaljnim, rekao je glasnogovornik State Departmenta Ned Price u petak. Ruske zatvorske vlasti miješaju se u Navaljnijevu pripremu obrane i komunikaciju s odvjetnikom, rekao je Price u priopćenju. Također je rekao da je Navaljni više puta stavljen u samicu zbog navodnih manjih prekršaja. Price je ustvrdio da je postupak prema Navaljnom "dokaz politički motiviranog uznemiravanja" i ponovio američke pozive da se oporbeni čelnik odmah pusti.

Američka vlada pridružuje se Navaljnijevoj obitelji, kolegama i pristašama širom svijeta u zahtjevima za njegovim oslobađanjem, rekao je glasnogovornik Bijele kuće. Navaljni, najglasniji kritičar predsjednika Vladimira Putina, osuđen je na 11, 5 godina zatvora nakon što je proglašen krivim za kršenje uvjetnog otpusta i nepoštivanje suda.

On je rekao da su sve optužbe protiv njega izmišljene kao izgovor za gušenje neslaganja i sprečavanje njegovih političkih ambicija.

Navaljni je u četvrtak rekao da mu zatvorske vlasti uskraćuju privilegiju odvjetnik-klijent, a da svu prepisku s njegovim pravnim zastupnicima zatvorsko osoblje provjerava tri dana. Pišući na Twitteru, gdje ostavlja postove preko svojih odvjetnika, kritičar Kremlja je rekao da mu je zatvorska uprava odbila reći razloge te mjere i da sada s odvjetnicima komunicira preko "dvostrukog plastičnog stakla s rešetkama iznutra".

7:00 Gradovi Izjum i Kupjansk bit će prvi evakuirani, rekao je ruskoj državnoj novinskoj agenciji TASS Vitalij Gantšev, čelnik vojne administracije koju su postavili Rusi. Grad Veliki Burluk također je pod paljbom, rekao je, dodavši da bi se civili toga područja također trebali skloniti na sigurno. Vojska u napredovanju cilja grad Kupjansk, strateški važnu rutu opskrbe za ruske snage zahvaljujući raskrižju nekoliko željezničkih linija i cesta ondje. Glavni tajnik NATO saveza Jens Stoltenberg rekao je da ruski rat u Ukrajini ulazi u "kritičnu fazu" zahvaljujući protuofenzivi Kijeva.

"Ukrajinske snage uspjele su zaustaviti ofenzivu Moskve u Donbasu, napasti iza ruskih linija i ponovno zauzeti teritorij", rekao je tijekom konferencije za medije s američkim državnim tajnikom Antonyjem Blinkenom u petak. "Samo u nekoliko proteklih dana, vidjeli smo daljnji napredak i na jugu u Hersonu i na istoku u regiji Harkiv."