Objavljeno koliko su teritorija oslobodili Ukrajinci: 'Pokazali smo da smo sposobni poraziti Ruse'

Ukrajinska protuofenziva na sjeveroistoku zemlje nanijela je izniman poraz Moskvi, natjeravši rusku vojsku da povuče tisuće vojnika nakon niza poraza na bojnom polju.

Tijek događaja:

9:28 - Britansko ministarstvo obrane priopćilo je da su ukrajinske snage nastavile ostvarivati značajne uspjehe u regiji Harkiva u posljednja 24 sata. Rusija je vjerojatno povukla jedinice iz tog područja, ali borbe se nastavljaju oko gradova Kupjansk i Izjum, objavilo je britansko ministarstvo obrane na Twitteru.

