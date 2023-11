Briga o najslabijima u društvu ne pokazuje se na ovakav način

"Prijedlog zakona o osobnoj asistenciji je nepravedan, nakaradan i van zdrave pameti. Ukinuti status roditelja njegovatelja jer je odobren osobni asistent, nebitno na koliko sati, mogao je predložiti netko tko nema pojma što znači imati stopostotnog invalida na brizi i skrbi. Gospodo, vi koji predlažete zakon, znate li da dan traje 24 sata i da u tjednu imate subotu i nedjelju kad nema asistenata, kao ni praznicima i blagdanima? Roditelj njegovatelj je na usluzi 24 sata dnevno svih 365 dana u godini. Predlagač zakona želi nam onemogućiti mali predah od obveza barem ta četiri sata radnim danom". To je jedan od čak 1283 komentara na prošlom javnom savjetovanju o prijedlogu Zakona o osobnoj asistenciji.

Mnogi su u sličnom tonu, puni gorčine jer će osobe s invaliditetom čiji roditelji imaju status roditelja njegovatelja od 1. siječnja 2024. izgubiti pravo na osobnog asistenta. U Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike očitovali su se na te kritike i prijedloge na javnom savjetovanju, neke su i uvažili, u cjelosti ili djelomično, no udruge i roditelji traže odgovor zašto nije prihvaćen i prijedlog da se osiguraju asistenti bez obzira imaju li njegovatelja ili ne. To je, ističu, pravo osobe s invaliditetom, a ne roditelja. To što novi zakon to pravo predviđa samo za osobe s njegovateljem koje žive u jednoroditeljskoj obitelji, dvočlanom kućanstvu ili one kojima drugi roditelj izbiva od kuće šest ili više mjeseci godišnje, vide kao diskriminaciju onih čiji su roditelji u braku, o čemu će, smatraju, imati nešto za reći i Ustavni sud. Traže i pravo na pomoć u vrijeme kad je njegovatelj bolestan, stalnu psihološku podršku, usklađivanja osnovice za izračun naknade, proširenje prava na njeno zadržavanje deset mjeseci nakon smrti osobe koju su njegovali...

"Ukoliko je ovaj nacrt prijedloga Zakona o osobnoj asistenciji rezultat 15-godišnjeg rada na njemu, tada je trebao biti savršeno izbrušen do posljednjeg detalja, vodeći se time da se kvaliteta života i dostojanstvo osoba s invaliditetom digne na maksimalno moguću razinu. Kao ravnopravna članica EU, ugledajući se na razvijene zapadne zemlje, ne možemo dopustiti da osobe s invaliditetom budu na granici siromaštva", stoji u jednoj od gotovo 1300 primjedbi, a u drugoj netko misli da je predlagatelju "na umu bilo samo zaštititi državni proračun". Koji se debelo napunio. Ministar Marin Piletić poručio je da Ministarstvo stoji na raspolaganju svima ako dođe do problema u provedbi zakona, da je cilj proširiti broj provoditelja usluge osobne asistencije na 15.100, da se osobama s invaliditetom osigurava veći stupanj socijalne uključenosti i tako dalje, i tako dalje. No, roditelji su nepovjerljivi i ne isključuju prosvjede. Jedan od komentara na javnom savjetovanju bio je i ovaj: "Briga o najslabijima u društvu ne pokazuje se na ovakav način".