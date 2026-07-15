Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 174
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VOJNA PARADA U PARIZU

Jadranka Kosor: Kako to da je Vučić bio tamo? Putinov prijatelj i onaj koji je haračio u našoj Glini

Pakrac: 1.7.1953. ro?ena Jadranka Kosor
Foto: Patrik Macek/Vecernji list
1/7
Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
15.07.2026.
u 17:36

Među uzvanicima na svečanostima našao se i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, iako Srbija nije članica Europske unije, NATO-a ni Koalicije voljnih te istodobno održava bliske odnose s Rusijom. Upravo je njegovo sudjelovanje izazvalo niz reakcija, među kojima i onu bivše hrvatske premijerke Jadranke Kosor

Najveća vojna parada u povijesti Francuske, održana u Parizu povodom Dana Bastille, okupila je oko 6.000 vojnika te vojnu opremu iz 11 europskih zemalja. Dan prije održan je i sastanak Koalicije voljnih, skupine od 35 država koje pružaju potporu Ukrajini, a oba događaja bila su zamišljena kao demonstracija europskog jedinstva i spremnosti Europe da preuzme veću odgovornost za vlastitu sigurnost. Ipak, posebnu pozornost privukla je nazočnost srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića, što je izazvalo kritike dijela javnosti.

Među uzvanicima na svečanostima našao se i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, iako Srbija nije članica Europske unije, NATO-a ni Koalicije voljnih te istodobno održava bliske odnose s Rusijom. Upravo je njegovo sudjelovanje izazvalo niz reakcija, među kojima i onu bivše hrvatske premijerke Jadranke Kosor.

'E da, zaista; kako to da je predsjednik države prijateljice države koja nesmiljeno udara po Ukrajini sjedio na paradi Koalicije voljnih? Jer je Vučić, onaj koji je haračio u našoj Glini, Putinov prijatelj i jer Srbija nije ni EU ni NATO. Parada licemjernih', poručila je Kosor u objavi na društvenoj mreži X.

Njezina objava ubrzo je izazvala brojne reakcije i komentare korisnika društvenih mreža, ponovno otvorivši raspravu o odnosima Srbije s Europskom unijom i Rusijom te simbolici sudjelovanja njezina predsjednika na događajima posvećenima europskom jedinstvu i sigurnosti.
Plenković, Vučić i Ursula von der Leyen stigli u Kijev na samit podrške Ukrajini
Ključne riječi
koalicija voljnih Pariz Aleksandar Vučić

Komentara 17

Pogledaj Sve
Avatar Sky Rocket
Sky Rocket
18:02 15.07.2026.

Jaco losijeg si karakteta od Vucica.

Avatar tužan klaun
tužan klaun
18:05 15.07.2026.

Jao bre! Nisu Jacu konsultovali?! Leleeee

Avatar KALIMERO
KALIMERO
18:00 15.07.2026.

Jadranka bio je tamo jer je kao i ti premazan svim mastima. Šuruje s svima kao što i ti voliš. Ako nisi znala Ukrajini šalje ogromne količinama streljiva i granata. Pitaj si slučajnog zašto je on s Dodikom i tim istim tvojim Vučićem htio jedini iz EU ići na vojnu paradu u Rusiju i tamo još dogovorio sastanak s Putnim. Eto i baš na dan putovanja pokvario mu se ajroplan. Milanče ti je samo na najjače preuzeo funkciju ljubitelja karata velike Mađarske i šalova Obrana, a koliko je pri tom prizeman to ne može ni pojmiti zbog nekih svojih zdravstvenih poteškoća.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Amiši u Ohiju
Premium sadržaj
Video sadržaj
PUTOPIS IZ AMERIKE

Usred Svjetskog prvenstva u zemlji Amiša: Izbjegavaju tehnologiju, voze kočije umjesto automobila, bicikle na guranje...

Euforija nogometa dirnula je i Amerikance koji su ostali oduševljeni stranim navijačima pa su mnogi i partijali sa Škotima, Hrvatima, Norvežanima, Alžircima... Mnogi Amerikanci su zavapili da su ih baš strani navijači potaknuli da opet vole svoju zemlju. Večernjakov reporter se također otisnuo na "roadtrip" kroz nekoliko američkih saveznih država pa je posjetio i netipično mjesto za turistički posjet: zajednicu Amiša u Ohiju...

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!