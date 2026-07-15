Jadranka Kosor: Kako to da je Vučić bio tamo? Putinov prijatelj i onaj koji je haračio u našoj Glini

Najveća vojna parada u povijesti Francuske, održana u Parizu povodom Dana Bastille, okupila je oko 6.000 vojnika te vojnu opremu iz 11 europskih zemalja. Dan prije održan je i sastanak Koalicije voljnih, skupine od 35 država koje pružaju potporu Ukrajini, a oba događaja bila su zamišljena kao demonstracija europskog jedinstva i spremnosti Europe da preuzme veću odgovornost za vlastitu sigurnost. Ipak, posebnu pozornost privukla je nazočnost srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića, što je izazvalo kritike dijela javnosti.

Među uzvanicima na svečanostima našao se i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, iako Srbija nije članica Europske unije, NATO-a ni Koalicije voljnih te istodobno održava bliske odnose s Rusijom. Upravo je njegovo sudjelovanje izazvalo niz reakcija, među kojima i onu bivše hrvatske premijerke Jadranke Kosor.

E da, zaista; kako to da je predsjednik države prijateljice države koja nesmiljeno udara po Ukrajini sjedio na paradi Koalicije voljnih? Jer je Vučić, onaj koji je haračio u našoj Glini, Putinov prijatelj i jer Srbija nije ni EU ni NATO. Parada licemjernih. — Jadranka Kosor (@_Jadranka_Kosor) July 15, 2026

'E da, zaista; kako to da je predsjednik države prijateljice države koja nesmiljeno udara po Ukrajini sjedio na paradi Koalicije voljnih? Jer je Vučić, onaj koji je haračio u našoj Glini, Putinov prijatelj i jer Srbija nije ni EU ni NATO. Parada licemjernih', poručila je Kosor u objavi na društvenoj mreži X.

Njezina objava ubrzo je izazvala brojne reakcije i komentare korisnika društvenih mreža, ponovno otvorivši raspravu o odnosima Srbije s Europskom unijom i Rusijom te simbolici sudjelovanja njezina predsjednika na događajima posvećenima europskom jedinstvu i sigurnosti.