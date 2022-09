Braniteljima najbolja knjiga Rahima Ademija 'Samo istina'

Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata 91. proglasila je knjigu "Samo istina: Ratni dnevnik generala Hrvatske vojske" Rahima Ademija najboljom knjigom na temu Domovinskog rata. U konkurenciji je ove godine bilo 16 naslova, a odabir je proveo prosudbeni sud na čelu s predsjednikom udruge Mladenom Pavkovićem.

Stvaranje države

"Samim naslovom knjige autor je odredio smjer, namjeru i razlog objelodanjivanja, a poglavito je zanimljivo poglavlje koje govori o njegovu udaru pod optužbom za albanski nacionalizam, pa sve do izmišljenih optužbi zbog kojih se morao i braniti u Haagu. Knjiga je već nakon izlaska naišla na različite reakcije, što nije i ne može biti loše, ali Ademiju je ipak bilo najvažnije da iznese istinu iz vremena ponosa i slave bez obzira na to hoće li to i kako će to pojedinci ili dio javnosti prihvatiti", navodi se, uz ostalo, u obrazloženju i zaključuje da se u knjizi otvoreno i jasno daje prikaz stvaranja hrvatske države od osobe koja je u tome i sama sudjelovala, što ima posebnu težinu.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

– Natječaj organiziramo već petnaestak godina. Glavni cilj nam je da se potiče pisanje i objavljivanje knjiga iz Domovinskog rata, posebno od autora koji su i sami u njemu sudjelovali jer oni najbolje mogu opisati događaje kojima su osobno svjedočili. Potičemo, dakle, da se piše o Domovinskom ratu i stvaranju hrvatske države. Drugo, tim natječajem želimo potaknuti i na čitanje takvih knjiga, posebno mladu populaciju. Kažu neki da nema puno knjiga iz Domovinskog rata, no po mojoj procjeni od 1991. do danas izašlo je između 4000 i 5000 naslova na tu temu. Knjiga ima, ali ih je u knjižarama, posebno posljednjih godina, teško naći. Ako ih i otkupe, stavljaju ih na donje police, gdje ih je teže uočiti. Predlagali smo zato da svaka knjižnica ima posebnu policu samo za knjige o Domovinskom ratu i stvaranju hrvatske države. No malo ih tako nešto ima, na prste bi se mogle nabrojiti. U većini knjižnica te su knjige uvrštene u povijesni dio umjesto da imaju posebno mjesto – kaže Pavković i dodaje da je natječaj nazvan "Bili smo prvi kad je trebalo" jedinstven, a najbolju knjigu o Domovinskom ratu biraju sami branitelji. Knjiga "Samo istina" izašla je u nakladi Večernjeg lista, a urednički je potpisuje Žarko Ivković. General Ademi u njoj opisuje i vojne operacije koje su odigrale ključnu ulogu u Domovinskom ratu. Izuzetno je, kaže, sretan i ponosan što je njegova knjiga dobila nagradu u jakoj konkurenciji.

Sretni su i suborci

– Sretni su i moji suborci. Zadovoljan sam kako je sve ispalo. Stojim iza svakog slova i rečenice koju sam napisao. Bilo je dosad pokušaja falsificiranja povijesti, svašta se pisalo o Domovinskom ratu, i kako je vrijeme prolazilo, istina je postajala laž, a laž istina. Zato sam se i prihvatio pisanja. Često sam se našao u situaciji da slušam neke raščlambe o ratnim događajima u kojima sam i sam sudjelovao, a kad sam čuo što se govori, pitao sam se u čudu – pa gdje sam to ja onda bio!? Htio sam napisati istinu, kako je knjiga i nazvana. Bilo je i nekih reakcija iz Šibenika. Neka ti koji su kritizirali sami napišu što su radili u sedam dana rujanskog rata. Ja sam sve opisao po danima, što sam radio, što sam vidio i kakvi su bili rezultati. Nisam pisao o onome u čemu nisam sudjelovao – kaže R. Ademi. Prosudbeni sud je nakon provedenog natječaja pohvalio knjigu Krešimira Ćosića "Između prošlosti i budućnosti", zbirku domoljubnih stihova Ivanke Zdrilić "Sinovi vječnosti" i roman Marijana Mandića "Vojnik u pet odora". Priznanje će generalu Ademiju biti uručeno 5. listopada u 11 sati u prostorijama Hrvatskog generalskog zbora u Zagrebu, najavljuju u udruzi.