Bošnjaković: Jandroković nije povrijedio Poslovnik, Zlatu Đurđević ne doživljavam kao kandidatkinju

Predsjednik saborskog Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Dražen Bošnjaković ponovio je u subotu kako predsjednik Hrvatskog sabora nije povrijedio poslovnik i da je tu riječ o dobroj praksi.

Gordan Jandroković je predsjedniku Republike vratio na doradu njegov prijedlog kandidatkinje za predsjednicu Vrhovnog suda. To je u Saboru izglasovano za 77 glasova i čude me tvrdnje nekih da je to trebalo biti izglasovano dvotrećinskom većinom, izjavio je Bošnjaković.

Smatra i kako nisu točne tvrdnje nekih oporbenih klubova da će se time uvesti loša praksa u rad Sabora da predsjednik Sabora ocjenjuje ustavnost i zakonitost tog prijedloga.

Jandroković nije taj prijedlog odbacio, već je samo zatražio da se dopuni zakonski predviđenim aktima u skladu s Poslovnikom, a predlagatelj to treba u roku od 15 dana dopuniti, istaknuo je Bošnjaković.

Dodao je kako predsjednik Sabora, koji brine o ustavnosti rada Sabora i u okvirima zakona i Poslovnika, nije ništa radio na svoju ruku, već je tražio da prijedlog bude u skladu sa zakonom "i to je po meni dobra praksa".

Bošnjaković se osvrnuo i na tvrdnje SDP-vog predsjednika Peđe Grbina da se time ruši parlamentarna demokracija, rekavši kako je "on zadnji od kojeg bi to očekivao".

VIDEO Milanović o imenovanju predsjednika Vrhovnog suda

Milanović je trebao pokrenuti ocjenu ustavnosti

Odbacio je tvrdnju predsjednika Zorana Milanovića da se radi o pokušaju zaustavljanja promjena u pravosuđu.

"Ako je netko radio promjene u pravosuđu, onda je to Vlada premijera Andreja Plenkovića", ustvrdio je i dodao kako su učinjene brojne promjene u pravosuđu te kako sama promjena na čelu Vrhovnog suda ne znači reformu.

"To je kriva pretpostavka i apsolutno ne stoji", ocijenio je Bošnjaković.

Upitan krši li Milanović Ustav, Bošnjaković je odgovorio da po njegovom mišljenju krši zakon, jer ne poštuje institut javnog poziva niti se izjasnio o predloženim kandidatima.

Ocijenio je da nastali spor oko imenovanja predsjednika Vrhovnog suda nema puno smisla te da je predsjednik države trebao pokrenuti ocjenu ustavnosti Zakona (o izboru predsjednika Vrhovnog suda), što su sada učinili neki drugi.

Čude me mišljenja nekih pravnih stručnjaka koji tvrde da Predsjednik izravno primjenjuje Ustav, rekao je upitavši znači li to da ne mora poštivati zakon.

U vezi najnovijih zbivanja i tvrdnji kako je za stanje u sudstvu, odnosno sudaca koji se druže s optuženicima kriv HDZ, Bošnjaković je uzvratio protupitanjem - kakve veze s tim ima HDZ?

Podsjetio je da su suci izbrani u neovisnoj proceduri i DSV je donio odluku o njihovim imenovanjima te da ponašanje pojedinih sudaca najoštrije osuđuju.

Želimo da se pokrenu mehanizmi kako bi ih se procesuiralo te da se nakon provedenih postupaka, ako bude trebalo, donesu i najteže odluke. To baca ljagu na povjerenje u pravosuđe, no postoje mehanizmi da se to procesuira i sankcionira, rekao je Bošnjaković.

Kukolj u žitu treba procesuirati

Sudaca je u Hrvatskoj oko 1700, a savjetnika više od 600, i ogromna većina radi odgovorno i savjesno svoj posao, a kukolj u žitu koji narušava taj ugled treba procesuirati kroz stegovne postupke unutar DSV-a, istaknuo je Bošnjaković odgovarajući na upit o druženju sudaca sa Zdravkom Mamićem i Željkom Kerumom.

Nedopustivo je nalaženje sudaca sa osobama u kaznenom postupku, poručio je dodavši kako je to prilika da se pravosuđe obračuna s takvim pojavnostima.

Vezano uz predsjednikovu kandidatkinju za predsjednicu Vrhovnog suda Zlatu Đurđević, Bošnjakovć je rekao kako ju ne doživljava kao kandidatkinju, jer se nije javila na natječaj niti dostavila program rada, a upitan očekuje li ponavljanje kandidacijskog postupka za izbor predsjednika Vrhovnog suda, Bošnjaković je rekao da bi bilo dobro da se strasti smire te da ima vremena do 15. srpnja do kad aktualnom predsjedniku traje mandat.