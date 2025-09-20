Boško Jakšić: Vučić je dio ’autoritarne internacionale’. Krenuo je s eliminacijom svih protivnika

Politička kriza u Srbiji sve više prerasta u situaciju u kojoj je žestoka represija jedini odgovor režima na zahtjeve građana koji mjesecima prosvjeduju protiv vlasti Aleksandra Vučića diljem zemlje. Čini se da je Vučić odlučio krenuti u napad svim sredstvima. Boško Jakšić, novinar kojem je dnevni list Politika nakon 53 godine otkazao suradnju, idealan je sugovornik na temu unutarnje i vanjske politike u Srbiji. U razgovoru za Obzor, Jakšić detaljno analizira srbijansku političku scenu te Vučićevo ponašanje kako na domaćem tako i na međunarodnom planu.