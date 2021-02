Borzan o incidentu na granici: 'Bit će rasprave, sad će se Hrvatska opet prozivati'

Zastupnica u EU parlamentu i potpredsjednica SDP-a Biljana Borzan gostuje danas od 10.30 u televizijskom studiju Večernjeg lista. Borzan komentira incident s talijanskim eurozastupnicima i novinarima koji se u subotu dogodio na granici između Hrvatske i BiH, ali i govori o planovima svoje stranke za nadolazeće lokalne izbore. Emisiju vodi Petra Maretić Žonja

Komentirala je incident s talijanskim eurozastupnicima te rekla kako je zatražen odgovor o tome što se dogodilo. - Tražimo odgovor što se zbilo i kako se to moglo dogoditi. To su misije koje se najavljuju i prolaze sve moguće procedure - rekla je te dodala:

- Mislili su da će to biti njihova policijska pratnja, no na kraju je ispalo kao prepreka.

- Ako nema nečasnih radnji prema migrantima, onda pustite ljude da vide - rekla je govoreći o zastupnicima koji su u odboru za ljudska prava.

Rekla je da je pitanje odnosa s migrantima već nekoliko puta problematizirano u Europskom parlamentu. - Potvrda nije mogla biti nikakva jer oni nisu ništa vidjeli, ne znam što se dalje zbivalo, ali sigurno ću saznati. Bit će rasprave, sad će se Hrvatska opet prozivati. Nije ništa potvrđeno, ali ima dosta pritužbi i u Europskom parlamentu se o njima raspravljalo.

Govoreći o cjepivima, navodi kako postoje problemi na tri razine - organizacijskoj, stručnoj i financijskoj. - Mi imamo 27 rascjepkanih zdravstvenih sustava - rekla je i osvrnula se na komentare kako su zemlje izvan Europske unije dobile više doza cjepiva.

- Srbija je nabavila cjepivo po znatno većoj cijeni i uzela je cjepivo koje mi nismo htjeli. Kinesko i rusko cjepivo nisu prošli sve tri faze testiranja - navela je te ustvrdila kako je to, u stručnom smislu, bio "presklizak teren" za Europsku uniju.

- Vi uzimate ljudske živote u svoje ruke i odlučujete o cjepivu - zaključila je.

Što se tiče financijskog aspekta, navodi kako on važan u farmaceutskoj industriji. - SAD i Velika Britanija su unaprijed uložili 7 puta više od nas. Nažalost, u farmaceutskoj industriji je "koliko para, toliko muzike". Onima koji su dali više novca bili su prioritet - rekla je iako navodi kako SAD ipak nisu procijepile više stanovnika od EU.

Borzan smatra kako je dobro imati epidemiološke mjere i ograničenja, no smatra kako trebaju biti iste za sve.

- Ja sam za mjere, ali nisam za dvostruka mjerila. Ljudi stoje pred restoranima s kuhanim vidnom, kavom. Oni imaju priliku prodavati i pokrivati minimum troškova, a kafići ne mogu - rekla je navodeći kako u tome vidi problem.

- Znate kad biste kafiće otvorili, ljudi bi se malo i razrijedili. Točno se vidi gdje su restorani - dodala je.

Stranke se intenzivno pripremaju za lokalne izbore koji su za četiri mjeseca. Stranački vrh SDP-a raspustio je dvije organizacije, a

Borzan navodi kako to nije bilo neočekivano. - Ovo stranačko rukovodstvo je tu od zime, situacija u stranci je u nekim dijelovima zaista zabrinjavajuća. Krivo mi je što smo došli u situaciju koja se godinama odlagala. Nije to ništa novo, to je kronična priča i jednostavno je došlo do toga da smo sada to napravili. To je teško i sigurno onima koji će kao kandidati morati napraviti kampanju, to će biti težak posao. U svakom slučaju, vidim ovo i kao priliku da se neke stvari malo raščiste, da se stvore uvjeti za dalje - tvrdi.