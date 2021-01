Boris Johnson odvraća Škote od povratka u EU

Britanski premijer Boris Johnson jučer je posjetio Škotsku, sjeverni dio svoje zemlje koji ponovno prijeti odcjepljenjem. Lider Ujedinjenog Kraljevstva želio je Škote podsjetiti koliko je zemlja snažna kada se ujedinjena bori protiv koronavirusa. Johnsonovu se posjetu škotska prva ministrica Nicola Sturgeon usprotivila, pitajući se javno koliko je taj put zapravo trenutačno potreban. Ona je nedavno najavila da će, osvoji li njezina nacionalistička stranka na izborima u svibnju dobar rezultat, raspisati novi referendum o nezavisnosti.

Zanimljivo, Johnsonov je posjet Škotskoj podržao i lider oporbe, predsjednik Laburističke stranke.

‘To nije nužno putovanje’

Pandemija koronavirusa utjecala je na odnose škotske i središnje vlade. Sjevernoj je pokrajini također ostavljeno dosta manevarskog prostora da sama odluči o mjerama kojima će suzbijati širenje virusa. Johnson je jučer, između ostalih lokacija, posjetio sveučilišnu bolnicu u Glasgowu te je zagovarao teze da Škotska ima koristi od pristupa njegove vlade koja je ubrzala procjepljivanje stanovništva.

– Veliki benefiti od suradnje cijelog UK nikad nisu bili jasniji nego od početka ove pandemije. Zajedno smo se skupili da pobijedimo virus, osigurali smo 8,6 milijardi funti za škotsku vladu kako bi štitila radna mjesta više od 930 tisuća građana Škotske – rekao je jučer Johnson uoči puta na sjever svoje zemlje. Vladin ured za Škotsku priopćio je da je tvornica u toj pokrajini započela s proizvodnjom cjepiva protiv koronavirusa te da je za tu namjenu bilo stvoreno 100 radnih mjesta. Od tvrtke se očekuje proizvodnja 60 milijuna doza do kraja godine

. Sturgeon je kritizirala Johnsonov dolazak, rekavši da se on događa u vrijeme kada su uvedene stroge mjere kojima se suzbija koronavirus te je dodala da ne zna potpada li premijerov put pod “nužno” putovanje.

– Imamo dužnost da budemo lideri i svojim primjerom ako predlažemo da se mjera pridržavamo ozbiljno koliko možemo, jer postaje sve teže uvjeriti druge ljude – rekla je Sturgeon. Sturgeon je u nedjelju rekla da će, osvoji li većinu na regionalnim izborima u svibnju, raspisati savjetodavni referendum građana o tomu žele li nezavisnost, i to bez obzira na to hoće li središnja vlada u Londonu prihvatiti održavanje referenduma. Prije sedam godina Škoti su već na referendumu izglasali svoj ostanak u UK. No, otada je cijela zemlja izašla iz Europske unije koja je bila jedan od najvećih motiva za glas onih koji su željeli ostati dio Britanije.

– Želim imati legalni referendum, i od Škota ću tražiti da me ovlaste za to na izborima... To je demokracija, a nije ono što ja želim ili što želi Boris Johnson – rekla je ona. Dodala je da će se pridržavati procedura te neće krenuti u kaotične pokušaje ostvarivanja nezavisnosti kakvi su viđeni prije nekoliko godina u Kataloniji. Vlada u Londonu već je rekla da se ne slaže s novim referendumom o nezavisnosti Škotske.

Većina za nezavisnost

Prema posljednjim anketama, 53 do 55 posto Škota smatra da bi pokrajina trebala postati nezavisna država. Podršku Johnsonu, djelomično i neočekivano, dao je i šef Laburističke stranke Keir Starmer, rekavši da bi premijer trebao posjećivati sve objekte za procjepljivanje u zemlji.

– Ja sam uz premijera na ovom pitanju. On je premijer Ujedinjenog Kraljevstva i važno je da putuje svugdje vidjeti što se događa – rekao je Starmer.