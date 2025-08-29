FOTO Nova karta svijeta vraća Africi pravu veličinu, a i Hrvatska dobiva drukčiji oblik

Sve je počelo s kartom starom gotovo 500 godina. Mercatorova projekcija iz 1569., iako idealna za navigaciju u doba jedrenjaka, drastično iskrivljuje stvarne veličine kontinenata čineći Grenland naizgled velikim poput Afrike, koja je u stvarnosti 14 puta veća. Kritičari tvrde da je takav prikaz, duboko ukorijenjen u kolonijalnu povijest, vizualno marginalizirao Afriku u kolektivnoj svijesti. Upravo zato je Afrička unija pokrenula kampanju za zamjenu Mercatorove projekcije kartom Equal Earth, tvrdeći da ispravan prikaz kontinenta utječe na identitet i ponos, osobito kod djece. Ova borba za kartografsku pravdu simbol je težnje za ispravljanjem narativa i vraćanjem dostojanstva kontinentu, piše Washington Post.

Desetljećima je Mercatorova karta dominirala učionicama i atlasima diljem svijeta, tiho usađujući pogrešnu percepciju o važnosti i veličini pojedinih dijelova svijeta. U eurocentričnom pogledu na svijet, Europa je smještena u središte, a njezina veličina je preuveličana, dok su Afrika i Južna Amerika vizualno smanjene. Ova kartografska distorzija nije samo tehnička pogreška; ona ima psihološke i kulturološke posljedice. Kada djeca u Africi uče iz karata koje njihov vlastiti kontinent prikazuju manjim nego što jest, to može suptilno utjecati na njihovo samopoštovanje i percepciju vlastite važnosti. Promjena karte stoga nije samo kozmetički čin, već pedagoški i psihološki imperativ.

"The size of Africa on the world map is wrong. It’s the longest-running misinformation campaign in history." —Moky Makura, Africa No Filter



On the map most of us grew up with, Greenland looks as big as Africa.

In reality, Africa is 14 times larger.



The African Union is pushing… pic.twitter.com/HjYqd6jmF7 — FlyingBeagle (@FlyingBeagle_) August 15, 2025

U potrazi za točnijim prikazom, stručnjaci i institucije poput Afričke unije zagovaraju korištenje projekcija koje čuvaju stvarne površine kontinenata. Jedna od najpoznatijih alternativa je Gall-Petersova projekcija, koja vjerno prikazuje veličine, ali pritom deformira oblike zemalja. Novija i sve popularnija opcija je projekcija Equal Earth, koja postiže dobar kompromis – vjerno prikazuje veličine kopnenih masa uz minimalno iskrivljenje njihovih oblika. Tom projekcijom bi se uz ostale države i prikaz Hrvatske izdužio. Cilj je uvesti karte koje svijet prikazuju onakvim kakav jest, bez ideoloških ili povijesnih iskrivljenja, pružajući svima, a osobito mladim generacijama, realniju sliku planeta na kojem žive.

