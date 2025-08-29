Naši Portali
EQUAL EARTH PROTIV MERCATORA

FOTO Nova karta svijeta vraća Africi pravu veličinu, a i Hrvatska dobiva drukčiji oblik

29.08.2025.
u 09:27

Afrika želi ispraviti povijesnu nepravdu na kartama svijeta. Borba za ispravan prikaz veličine kontinenta na geografskim kartama simbol je mnogo dublje težnje: ispravljanja povijesnih narativa i vraćanja dostojanstva kontinentu koji je stoljećima bio pogrešno predstavljan.

Sve je počelo s kartom starom gotovo 500 godina. Mercatorova projekcija iz 1569., iako idealna za navigaciju u doba jedrenjaka, drastično iskrivljuje stvarne veličine kontinenata čineći Grenland naizgled velikim poput Afrike, koja je u stvarnosti 14 puta veća. Kritičari tvrde da je takav prikaz, duboko ukorijenjen u kolonijalnu povijest, vizualno marginalizirao Afriku u kolektivnoj svijesti. Upravo zato je Afrička unija pokrenula kampanju za zamjenu Mercatorove projekcije kartom Equal Earth, tvrdeći da ispravan prikaz kontinenta utječe na identitet i ponos, osobito kod djece. Ova borba za kartografsku pravdu simbol je težnje za ispravljanjem narativa i vraćanjem dostojanstva kontinentu, piše Washington Post.

Desetljećima je Mercatorova karta dominirala učionicama i atlasima diljem svijeta, tiho usađujući pogrešnu percepciju o važnosti i veličini pojedinih dijelova svijeta. U eurocentričnom pogledu na svijet, Europa je smještena u središte, a njezina veličina je preuveličana, dok su Afrika i Južna Amerika vizualno smanjene. Ova kartografska distorzija nije samo tehnička pogreška; ona ima psihološke i kulturološke posljedice. Kada djeca u Africi uče iz karata koje njihov vlastiti kontinent prikazuju manjim nego što jest, to može suptilno utjecati na njihovo samopoštovanje i percepciju vlastite važnosti. Promjena karte stoga nije samo kozmetički čin, već pedagoški i psihološki imperativ.

U potrazi za točnijim prikazom, stručnjaci i institucije poput Afričke unije zagovaraju korištenje projekcija koje čuvaju stvarne površine kontinenata. Jedna od najpoznatijih alternativa je Gall-Petersova projekcija, koja vjerno prikazuje veličine, ali pritom deformira oblike zemalja. Novija i sve popularnija opcija je projekcija Equal Earth, koja postiže dobar kompromis – vjerno prikazuje veličine kopnenih masa uz minimalno iskrivljenje njihovih oblika. Tom projekcijom bi se uz ostale države i prikaz Hrvatske izdužio. Cilj je uvesti karte koje svijet prikazuju onakvim kakav jest, bez ideoloških ili povijesnih iskrivljenja, pružajući svima, a osobito mladim generacijama, realniju sliku planeta na kojem žive.

Ključne riječi
karta svijeta Afrika

Komentara 20

Pogledaj Sve
Avatar Scuderia
Scuderia
11:43 29.08.2025.

Ako se toliko ponose vlastitim kontinentom, zašto dolaze u Europu?

Avatar neurazumljiv
neurazumljiv
11:11 29.08.2025.

mozda nova karta promjeni smjer migracija prema vecem kontinentu ?

MP
marinko.przolica
11:06 29.08.2025.

Mercatorova projekcija razvijena je konceptualizacijom Zemlje kao sfere i čvrstim omotavanjem cilindra oko nje na ekvatoru. Točke sa sferne površine zatim se projiciraju prema van na taj cilindar. Postala je standardna kartografska projekcija za navigaciju zbog svog svojstva prikazivanja loksodroma kao ravnih linija. Nema nikakve veze sa eurocentrizmom ili sličnim budalaštinama. Ako čemo o veličini, onda se može reći da je merkatorova projekcija grenlandno ili antartikocentrična jer ta dva područja jer su najudaljenija od ekvatora prikazuje najvećima.... No taj narativ se ne uklapa u ljevičarski neorasizam... Možda bi za afrikance bilo važnije pitanje kako su i jesu li napredovali od kada je završila kolonijalna vlast te sami odlučuju o svojoj sudbini...

