Bolnica će se grijati i hladiti energijom mora

S ciljem postizanja veće energetske učinkovitosti, jedan od prvih domaćih pilot projekata dobivanja toplinske energije iz mora realizirati će se u Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju "Martin Horvat" Rovinj-Rovigno. Projekt je uspješno kandidiran za financiranje putem fondova za što je osigurano 85 post bespovratnih sredstava od strane Islanda, Lihtenštajna i Norveške putem financijskog mehanizma EGP-a za razdoblje 2014-2021. godine u okviru programa "Energija i klimatske promjene“, priopćili su iz rovinjske bolnice.

Radi se o projektu proizvodnje ogrjevne energije iz mora naziva Sea for Heritage Energy Transition (SeaHeat) vrijednosti gotovo milijun eura, a koji se realizira u suradnji sa partnerima među kojima su uz Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u partnerskom konzorciju Istarska Regionalna Energetska Agencija d.o.o. - IRENA, Fakultet strojarstva i brodogradnje i Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu te partner Apenhet AS iz Kraljevine Norveške. Kako podsjećaju, za nedavnog posjeta ministrice regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataše Tramišak Istri, u Kastelu Morosini svečano su uručeni ugovori u vrijednosti 3,2 milijuna eura Istarskoj županiji i partnerima za projekte iz programa "Energija i klimatske promjene“ Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Tom prigodom, ravnatelj Bolnice, doc. Marinko Rade potpisao je ugovor vrijedan 955.208 eura za projekt naziva Sea for Heritage Energy Transition. Ovim oglednim projektom u dvije bolničke zgrade u kojima se trenutno za grijanje koriste kotlovi s lož uljem, uz pomoć inovativne tehnologije i dizalica topline iz morske termalne energije ubuduće će se proizvoditi ogrjevna i rashladna energija pri čemu će se korištenjem novog sustava postići i znatne uštede, kao i veća energetska neovisnost.

U sklopu projektnog prijedloga predviđena je zamjena sustava grijanja u zgradi VII (A) neto površine 3307 kvadrata i zgradi B neto korisne površine 3294 kvadrata, za što je projektna dokumentacija izrađena 2018. i 2019. godine te su ishođene sve potrebne suglasnosti, uključujući i nadležnog Konzervatorskog odjela. Ugradnja novog sustava grijanja pretpostavlja uklanjanje spoja na postojeći sustav u zgradi i izgradnju novih strojarnica u podrumima predmetnih zgrada, čime se u potpunosti eliminiraju gubici vanjskog cjevovoda. Novi sustav temelji se na korištenju dizalica topline, takozvanom voda-voda modelu koji kao primarni energent koristi morsku vodu. Dizalice topline će u potpunosti pokrivati i potrebe za potrošnom toplom vodom. Predviđa se ugradnja četiri inverterske dizalice topline 25 do 100 kW nominalnog toplinskog učinka svaka.

Osnovni cilj projekta je promovirati energetsku obnovu zaštićenih zgrada korištenjem dizalica topline koje nemaju vidljivu vanjsku jedinicu te ni na koji način ne narušavaju vizualni identitet zgrade, a istovremeno osiguravaju visoku energetsku učinkovitost. Iako Hrvatska posjeduje desetljetno iskustvo u korištenju morske vode kao ogrjevnog ili rashladnog energenta posredstvom dizalica topline, sustavi nisu jako rašireni unatoč golemom potencijalu jadranske obale gdje je velik broj potrošača, posebno u turističkom sektoru, a koji koriste znatne količine energije. Jedan od važnih ciljeva projekta je i da kao ogledni primjer potakne i druge tvrtke i institucije na korištenje mora kao inovativnog izvora toplinsko-rashladne energije, kao i edukacija te svojevrsni transfer znanja partnerskom suradnjom više dionika. Istarska regionalna energetska agencija (IRENA) ima dugogodišnju suradnju s nositeljem projekta Specijalnom bolnicom za ortopediju i rehabilitaciju "Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno.

IRENA je pripremala prijavu za natječaj Ministarstva zdravstva za financiranje izrade tehničke dokumentacije energetske obnove zgrade B bolnice koja je također pilot lokacija u ovom projektu. Kao partner sa značajnim iskustvom u provedbi projekata financiranih različitim EU sredstvima, sudjeluju u aktivnostima Instalacija i poticanje korištenja sustava toplinske energije mora, te popularizaciji energetske tranzicije naročito u zaštićenim zgradama. Izuzetno je važna suradnja sa partnerom Apenhet AS koji će prenijeti svoja iskustva, ali i učiti od hrvatskih partnera. Apenhet AS specijaliziran je za komunikaciju, kreiranje, prezentaciju te širenje znanja na interaktivan i vizualno atraktivan način te će kao partner pomoći u podizanju svijesti i povećanju dosega i vidljivosti aktivnosti. Fakultet strojarstva i brodogradnje (FSB) te Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu pomoći će u kvalitetnijoj provedbi postupka ugradnje sustava korištenja toplinske energije mora. U toj ulozi, Fakulteti će djelovati kao dodatno neovisno nadzorno i savjetodavno tijelo.

Prikupljeni rezultati tijekom projekta biti će temelj za izradu elaborata s analizom potencijala proširenja sustava grijanja i hlađenja dizalicom topline na sve zgrade u sklopu kompleksa Specijalne bolnice u Rovinju te izrada smjernica i preporuka za korištenje toplinske energije mora u procesu energetske tranzicije zaštićenih zgrada koje će FSB izraditi u suradnji sa RGN-om i IRENA-om.

