Održivost u turizmu je ekonomsko pitanje, podiže profitabilnost i zadržava radnike

Održivost u turizmu više nije samo ekološko pitanje, već prije svega ekonomsko pitanje, jer onaj tko se neće prilagoditi trendu i uložiti u održivo poslovanje, ne može dobro proći, izjavio je u četvrtak Željko Kukurin, predsjednik uprave Valamar Riviere, na središnjem panelu koji se održao u okviru prvog dana manifestacije Dani hrvatskog turizma u Šibeniku.

Manifestacija koja se održava do danas započela je predstavljanjem Strategije održivog turizma Hrvatske do 2030 godine, čija je osnovna postavka upravo održivost, a osim toga u Šibeniku će se pričati i o novoj marketinškoj strategiji hrvatskog turizma, jačanju kadrovske politike i edukacije u turizmu, te novim trendovima koje donose digitalni nomadi, influenceri i nove potrebe gostiju.

„Strategijom razvoja održivog turizma do 2030. želimo postići ravnotežu između tri elementa održivosti – ekonomskog, socijalnog i ekološkog. Posebno je važno za naš nacionalni identitet, ali i za pozicioniranje Hrvatske kao autentične destinacije kako ćemo interpretirati svoju kulturnu i povijesnu baštinu, kako ćemo čuvati stare gradske jezgre od devastacije, kako ćemo upravljati prostorom i tokovima turista, i ono najvažnije, kako ćemo zadržati svoje ljude na kvalitetnim, sigurnim i dobro plaćenim radnim mjestima. Kako bismo sve to ostvarili posebnu pozornost smo posvetili tome da Strategija bude usklađena s prioritetima ostalih resora u Nacionalnoj razvojnoj strategiji do 2030. godine, i svi su ciljevi postavljeni tako da njihovo ostvarenje bude uistinu moguće, ali i financijski potaknuto od strane Vlade“, izjavila je ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac.

DHT kreće u atmosferi dobre sezone koja je napunila proračune i blagajne turističkom sektoru. Pred realizacijom su i potpore iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) u ukupnoj vrijednosti od 2,2 milijarde kuna za javne projekte i projekte privatnog sektora, za što su natječaji raspisani u srijedu i traju do veljače, podsjetila je Brnjac.

Jučer su stigle i brojke o turističkom prometu u rujnu koji je za jedan postotni bod brojem noćenja nadmašio uspješnu 2019. godinu. Prema podacima iz eVisitora, tijekom rujna ove godine ostvareno je 2,2 milijuna dolazaka i 12,9 milijuna noćenja, odnosno 16 posto više dolazaka i 7 posto više noćenja nego li u rujnu 2021. godine. U odnosu na rujan 2019. godine, ostvareno je 95 posto dolazaka i 101 posto noćenja, odnosno 1 posto više noćenja nego li u rujnu 2019. godine. U prvih devet mjeseci imali smo 17,2 milijuna dolazaka i 99,7 milijuna noćenja, odnosno 37 posto više dolazaka i 24 posto više noćenja nego lani. U odnosu na 2019. godinu, u prvih devet mjeseci 2022. godine ostvareno je 92 posto dolazaka i 97 posto noćenja ostvarenih u istom razdoblju 2019. godine, javili su jutros iz Ministarstva.

Upravo Valamar jedna je od kompanija koja je održivost u poslovanje počela uvoditi znatno prije ove Strategije, još 2015. godine donijeli su vlastitu strategiju koja je definirala tri točke održivosti, to su očuvanje okoliša, briga o djelatnicima i korištenje lokalnih proizvoda. Uz snažno ulaganje u održive izvore energije, kompanija 78 posto hrane i pića dobiva od lokalnih proizvođača te surađuje sa 100-tinjak OPG-ova, a u ovoj sezoni od ukupno 7.600 radnika samo 13 posto su bili stranci.

"Uložili smo 800 milijuna eura u dizanje kvalitete te 65 milijuna u održivo poslovanje. Naša nova strategija postavila je cilj da do 2025. godine postanemo ugljično neutralni, te stoga najavljujem još 50 milijuna eura ulaganja u održivo poslovanje. To je danas nužno i isplativo, gostima je važno da dolaze u kompanije koje podržavaju održivost, i spremni su to platiti", kazao je Kukurin.

Da kvalitetna usluga, uz ulaganja u održivost, značajno umanjuje problem nedostatka radnika potvrđuje primjer eko hotela Villa Dvor iz Omiša, koji je energetski neovisan od 2014. godine, a koristi niz rješenja, od elektrane na solarni pogon nadalje. Hotel ima i vlastiti OPG na kojem se koristi vlastiti kompost od kalifornijskih glista, i veliki naglasak je upravo na gastronomiji. Vlasnik hotela Petar Ćurlin tvrdi da nema problema s pronalaženjem radnika

"Kod nas je naglasak na kvaliteti, a održiva rješenja kroz uštede godišnje nam povećavaju dobit za 12 posto, što nam ostavlja više novca za ulaganje u ljude", kaže Ćurlin.

Obje kompanije ulažu u stipendiranje učenika, svojih novih kadrova, što i ministrica Brnjac drži važnom karikom u održivom razvoju turizma.

Primjer destinacije koja je uz potpore europskih fondova ne samo kapitalizirala svoje kulturno nasljeđe, već i riješila komunalnu infrastrukturu, od otpadnih voda do odlaganja otpada i prometa, dao je gradonačelnik Šibenika Željko Burić.

"Do 2013. su Šibenčani ljeti bježali iz grada koji je imao puno zagađivača i gotovo imao more, gradili su vikendice u okolici. Ulaskom Hrvatske u EU dobili smo priliku koju smo odlučili iskoristiti. Danas 40 posto budžeta grad dobiva iz gospodarstva koje smo uspjeli uklopiti u održivost", kaže Burić.