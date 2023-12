Blagdanske delicije diljem svijeta: U Ugandi strahuju zbog slabe sezone skakavaca

Poljoprivrednik Seru Hudson se bori sa svojim dizel-generatorom. Uzalud povlači uže za paljenje. Psuje i gleda prema nebu. Nad ugandskom prijestolnicom Kampalom polako pada mrak. Hudson žuri. Ono što želi ubrati tijekom noći je delikatesa koja će mu napuniti novčanik. Na lokalnom jeziku luganda ih nazivaju "nsenene". To su skakavci koji se nad istočnom Afrikom u ovo doba godine spuštaju u gigantskim jatima. Ono što je u Bibliji opisano kao pošast, za mnoge poljoprivrednike poput Serua, predstavlja ekonomski blagoslov. Prženi dok ne postanu hrskavi, ovi kukci, bogati proteinima, u Ugandi se u ovo doba godine jedu kao užina. Osobito za Božić, kada se okupljaju obitelji, skakavci su obvezni na svakom tanjuru.

Kada završi velika kišna sezona, poljoprivrednici širom zemlje, poput Serua, podižu ogromne naprave duž močvarnih područja uz Viktorijino jezero kako bi uhvatili skakavce. Muškarac u majici, prljavim farmericama i gumenim čizmama ponosno pokazuje na svoju postaju za hvatanje. Preko 100 valovitih limova uzdiže se prema nebu na ovom polju na periferiji Kampale, piše Deutsche Welle. Ponovo povuče uže za paljenje, agregat konačno proradi i jarki snopovi svjetlosti brojnih svjetiljki obasjavaju okolicu. Njihovo blještavo svjetlo se nekoliko puta reflektira od valovitog metala, gotovo da promatraču zabljesne oči. Farmer Seru uzdiše jer je ove godine mnogo uložio u svoj sustav. „Struja je tako skupa, zato sam ove godine uzeo kredit da kupim agregat", kaže Seru.

Uništavanje okoliša i klimatske promjene - zašto nedostaju jata?

On podiže pogled prema nebu. U sjaju reflektora sada se mogu vidjeti pojedinačni skakavci kako lete. Skakavci, privučeni snopovima svjetlosti, se izgube između valovitih limova i iscrpljeni padaju u posude koje je Seru postavio. "Ova godina nije dobra sezona za nsenene. Možda će kasnije biti bolje. Nadamo se da će ih do siječnja biti više”, kaže Seru.

Ovaj 37-godišnjik, otac troje djece, kaže da lovi skakavce više od 20 godina. Njegov otac i najstariji brat su ovdje već vodili lovišta, a on ih sam vodi deset godina. Ovo je isplativ posao, posebno u studenom i prosincu, kada završi duga kišna sezona i skakavci se izlegu. Od prodaje skakavaca ne samo kako bi mogao prehraniti svoju obitelj za Božić, već i prihod u siječnju iskoristi za plaćanje školarine za svoju djecu i stanarinu za cijelu godinu. "Jedini problem je taj što, ako uložim novac u određene kupovine poput generatora, ne znam hoće li sezona biti dovoljno dobra da na kraju ostvarim profit."

Ove godine je sezona loša u cijeloj zemlji. To je navelo znanstvenike da istraže zašto do sada nema velikih jata skakavaca. Znanstvenici daju znak za uzbunu. "Skakavci se razmnožavaju uglavnom u močvarama oko Viktorijinog jezera. Posebno u vegetaciji u blizini vode", objašnjava Moses Chemurot, vodeći entomolog s državnog sveučilišta Makerere. Sve više ljudi se ilegalno bavi poljoprivredom ili čak gradi kuće u brojnim močvarama Ugande. "S povećanjem degradacije takvih područja neizbježno dolazi do uništenja njihovih gnijezda", kaže Chemurot.

Drugi ugandski znanstvenici jedan od uzroka vide i u klimatskim promjenama. Ove godine se dodaje i vremenski fenomen El Nino, kišna sezona je bila posebno duga i teška. Ali, ako je previše vlažno, larve se neće izleći.

Ove godine su skakavci posebno skupi, žali se Gloria Mukashemie. Mlada majka pažljivo otvara plastičnu vreću koju je upravo dobila s tržnice i istresa životinje u posudu. Neki su još uvijek živi. Brzo poziva svoju djecu. Nekoliko dječaka trči prema njoj, sjedaju na pod ispred male kuće u siromašnom kvartu na periferiji grada. Skakavcima brzo kidaju krila i noge. Djeca se vesele. "Kada su mrtvi, teže im je kidati krila i noge. Bolje je ako su još živi", kaže Mukashemie.

