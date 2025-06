Bizarna pojava na majici nakon sušenja: 'Mislio sam da je to ona tjestenina iz dalmatinske juhe'

Jedna nesvakodnevna situacija iz Slavonije osvanula je na Redditu, platformi poznatoj po korisnicima koji ništa ne propuštaju analizirati do najsitnijeg detalja. Sve je počelo kada je jedan korisnik objavio fotografiju rukava svoje oprane i vani osušene majice na kojoj se pojavila neobična nakupina sićušnih kuglica, savršeno poslaganih u precizan uzorak. Zatečen prizorom, upitao je zajednicu ima li itko ideju o čemu bi mogla biti riječ.

Odgovori nisu izostali, a najzanimljiviji među njima stigao je od korisnika koji je dao vrlo logično objašnjenje: riječ je, tvrdi, o jajašcima smrdljivog martina, poznatog stanovnika domaćih vrtova i stanova u toplijim mjesecima (najčešće krajem kolovoza).

Objava je izazvala lavinu duhovitih komentara u kojima su korisnici pustili mašti na volju: „54 jajašca, da se vi ne morate zamarati s takvim glupostima.", "Kako su ta jajašca uredno složena, svaka čast bubi!" "Mislio sam da je to ona tjestenina iz dalmatinske juhe", "Ni sobu si ne slažem tak'", To ti je odijelo iz Star Treka, takneš to i možeš razgovarati s izvanzemaljcima", našalili su se korisnici. Kao i mnogo puta dosad, Redditovi komentatori nasmijali su ostale korisnike i usput podijelili svoje znanje biologije.