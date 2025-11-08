Bivši haaški osuđenik Stojić stigao u Hrvatsku

Bivši ministar obrane Herceg-Bosne Bruno Stojić, kojega je Haaški sud osudio zbog ratnih zločina, ipak je u petak navečer stigao zrakoplovom u Zagreb nakon što je s austrijskim vlastima razriješen prijepor oko njegova odlaska, doznaje se iz izvora bliskih njegovoj obitelji. Stojić je u petak pušten na prijevremenu slobodu nakon što je u austrijskom zatvoru u Grazu odslužio dvije trećine od ukupno 20 godina zatvora na koliko je osuđen. Nakon što je automobilom u policijskoj pratnji bio dovezen do Beča, Stojić je redovnom zrakoplovnom linijom trebao nešto iza 14 sati poletjeti za Zagreb. Nakon što je ušao u putnički zrakoplov koji je iz Beča trebao poletjeti za Zagreb, povratak Brune Stojića zaustavljen je iz "proceduralnih razloga". Kako je za Fenix-magazin javio Stojićev prijatelj Miroslav Piplica, koji je bio u zrakoplovu, Stojićev povratak je zaustavljen jer navodno "nije prijavljen 24 sata prije". Austrijska policija izvela je Stojića iz zrakoplova do policijskih vozila s kojima je stigao iz Graza u Beč. Uslijedili su razgovori kojima je nazočio i hrvatski veleposlanik u Beču Danijel Glunčić.

Prema informacijama iz obitelji, Stojić je uspio otputovati kasnijim letom i sinoć oko 22 sata sletio je u Zagreb, gdje su ga dočekali bliski članovi obitelji i prijatelji. Stojić je u siječnju 2025. godine treći put uputio zahtjev za prijevremeno puštanje na slobodu. Prva dva zahtjeva su mu odbijena. U zahtjevu je navedeno da je redovno pohađao dostupno savjetovanje i programe rehabilitacije. Stojića je uz još petoricu vojnih i političkih dužnosnika Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju u Haagu 2017. osudio na ukupno 111 godina zatvora zbog sudjelovanja u udruženom zločinačkom pothvatu. Tom presudom se tvrdi da je hercegbosanska šestorka sudjelovala u etničkom čišćenju Bošnjaka i pokušaju pripajanja dijela Bosne i Hercegovine Hrvatskoj, s čime se povezivalo i predsjednika Franju Tuđmana, ministra obrane Gojka Šuška i načelnika Glavnog stožera generala Janka Bobetka. Nakon Stojićeva puštanja u zatvoru je od šestorice dužnosnika ostao još jedino Jadranko Prlić, nekadašnji premijer Herceg-Bosne, koji izdržava kaznu od 25 godina.