Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 120
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
SLETIO JE U ZAGREB

Bivši haaški osuđenik Stojić stigao u Hrvatsku

storyeditor/2025-11-08/PXL_HSYIC_231117_18808650.jpg
Goran Stanzl/HISTORY I/C
Autor
Sandra Veljković
08.11.2025.
u 17:43

Nekadašnji ministar obrane Herceg-Bosne pušten na slobodu, ali uslijedili su birokratski prijepori

Bivši ministar obrane Herceg-Bosne Bruno Stojić, kojega je Haaški sud osudio zbog ratnih zločina, ipak je u petak navečer stigao zrakoplovom u Zagreb nakon što je s austrijskim vlastima razriješen prijepor oko njegova odlaska, doznaje se iz izvora bliskih njegovoj obitelji. Stojić je u petak pušten na prijevremenu slobodu nakon što je u austrijskom zatvoru u Grazu odslužio dvije trećine od ukupno 20 godina zatvora na koliko je osuđen. Nakon što je automobilom u policijskoj pratnji bio dovezen do Beča, Stojić je redovnom zrakoplovnom linijom trebao nešto iza 14 sati poletjeti za Zagreb. Nakon što je ušao u putnički zrakoplov koji je iz Beča trebao poletjeti za Zagreb, povratak Brune Stojića zaustavljen je iz "proceduralnih razloga". Kako je za Fenix-magazin javio Stojićev prijatelj Miroslav Piplica, koji je bio u zrakoplovu, Stojićev povratak je zaustavljen jer navodno "nije prijavljen 24 sata prije". Austrijska policija izvela je Stojića iz zrakoplova do policijskih vozila s kojima je stigao iz Graza u Beč. Uslijedili su razgovori kojima je nazočio i hrvatski veleposlanik u Beču Danijel Glunčić.

Prema informacijama iz obitelji, Stojić je uspio otputovati kasnijim letom i sinoć oko 22 sata sletio je u Zagreb, gdje su ga dočekali bliski članovi obitelji i prijatelji. Stojić je u siječnju 2025. godine treći put uputio zahtjev za prijevremeno puštanje na slobodu. Prva dva zahtjeva su mu odbijena. U zahtjevu je navedeno da je redovno pohađao dostupno savjetovanje i programe rehabilitacije. Stojića je uz još petoricu vojnih i političkih dužnosnika Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju u Haagu 2017. osudio na ukupno 111 godina zatvora zbog sudjelovanja u udruženom zločinačkom pothvatu. Tom presudom se tvrdi da je hercegbosanska šestorka sudjelovala u etničkom čišćenju Bošnjaka i pokušaju pripajanja dijela Bosne i Hercegovine Hrvatskoj, s čime se povezivalo i predsjednika Franju Tuđmana, ministra obrane Gojka Šuška i načelnika Glavnog stožera generala Janka Bobetka. Nakon Stojićeva puštanja u zatvoru je od šestorice dužnosnika ostao još jedino Jadranko Prlić, nekadašnji premijer Herceg-Bosne, koji izdržava kaznu od 25 godina. 

FOTO Mladi japanski pijanist i Zagrebačka filharmonija ostavili publiku bez daha
storyeditor/2025-11-08/PXL_HSYIC_231117_18808650.jpg
1/10
Ključne riječi
janko bobetko osuđenik Haag stojić

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Le-Freak
Le-Freak
18:16 08.11.2025.

Pravo i pravda nisu uvjek isto. Ovima se sufilo po ideoloskom kljucu jer su na drugoj strani bili muslimani. A muslimani su uvijek zrtve, koje god zlocine drugima cinili.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Split: Prosvjednici došli pred zgradu suda
41
Mate Mijić:

Hrvatska ljevica između lova na 'ustaše' i promoviranja 'zagrebačkog dečeca' koji je sukreator Miloševićeve zla

Od desnice se traži da se odrekne bojovnika HOS-a koji su davali živote za slobodnu, demokratsku Hrvatsku u Domovinskom ratu, a nitko s ljevice ni od srpskih manjinskih predstavnika nije se ogradio od lika i djela „zagrebačkog dečeca“ Dejana Medakovića čije su ideje i ljubav prema Slobodanu Miloševiću otvorile put zlu zbog kojega je studeni toliko bremenit mjesec u današnjoj Hrvatskoj.

Dejan Medaković
Video sadržaj
22
IZLOŽBA KOJA JE IZAZVALA INCIDENT I POLEMIKE

Tko je Dejan Medaković? Žarko Korać: Nije se on protivio Miloševiću, bio je njegova intelektualna podrška

- Je li se protivio Miloševiću – nije, nije se protivio. Nije bio član političkih stranaka. On je bio intelektualna podrška Miloševiću koja se nije mnogo isticala. Bio je politički oportunist, pasivno je podržavao Miloševića”, tvrdi Željko Korać, nekadašnji potpredsjednik Vlade Srbije premijera Zorana Đinđića

Učitaj još

Kupnja