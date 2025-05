Bivši američki potpredsjednik: 'Samo ga pustite da proguta Poljsku pa Balkan. Ali zbog ove tri stvari Putin će doći za stol‘

Dan Quayle, bivši potpredsjednik SAD-a i aktualni predsjednik Cerberus Global Investmentsa, iznio je pesimističan pogled na stanje rata u Ukrajini i odnose SAD-a i Rusije. Iako je u prošlosti obnašao važne diplomatske dužnosti, a kao glasač podržao Donalda Trumpa na tri izbora, Quayle danas ne skriva zbunjenost i razočaranje načinom na koji Trump pristupa ratu u Ukrajini i Vladimiru Putinu.

Na CNBC-ovom CEO summitu u Arizoni, Quayle je izjavio kako „nismo blizu kraja“ te dodao kako „Putin nema želju da ovo završi dok potpuno ne razori Ukrajinu“. Premda mu je Putinova namjera jasna, Quayle ne razumije predsjednika. „Ne razumijem Trumpovu sklonost prema Putinu i zašto nije zahtijevao ništa u vezi s ovim“, rekao je, dodajući: „Sve što želi kao predsjednik jesu poslovi... Ako si poslovni čovjek, što ti treba? Poluga. Kakvu polugu pokušava iskoristiti na Putinu? Nikakvu. Apsolutno nikakvu“.

Trump je preko Truth Sociala najavio nadu u napredak: „NADAMO SE DA ĆE OVO BITI PRODUKTIVAN DAN, PREKID VATRE ĆE SE DOGODITI I OVAJ VRLO NASILAN RAT, RAT KOJI NIKADA NIJE TREBAO ZAPOČETI, ZAVRŠIT ĆE“. No, unatoč dvama razgovorima s Putinom i Zelenskim, konkretan pomak nije ostvaren. Trump je rekao da će Rusija i Ukrajina „odmah“ započeti izravne pregovore o prekidu vatre, ali Quayle smatra da se time nije postiglo ništa značajno.

„Putin kaže da neće pristati na prekid vatre, samo želi razgovarati, Trump kaže u redu“, rekao je Quayle za CNBC. Smatra da time Trump podriva koordinaciju s Europskom unijom, koja je predviđala sekundarne sankcije ako Rusija ne pristane na prekid vatre: „Putin je rekao razgovarajmo, Trump je rekao da, a europski lideri su ostali bez podrške“.

Quayle vjeruje da Putin ima jasnu dugoročnu strategiju: „uništenje Ukrajine, a vrijeme je na njegovoj strani“. Iako vojno nije ostvario sve ciljeve, „bio je vrlo uspješan s Trumpom“, kazao je Quayle, smatrajući da bivši agent KGB-a dobro razumije Trumpove slabosti i zna kako ga „voditi“. Quayle također vjeruje da Kongres neće dopustiti da se SAD potpuno povuče iz podrške Ukrajini: „Kongres ima što reći o tome i još uvijek postoji dvostranačka podrška Ukrajini“, rekao je.

Ipak, smatra da je Trump propustio izvršiti pritisak na Rusiju tamo gdje bi najviše boljelo. Quayle predlaže tri konkretne mjere: „puno ruskog novca u švicarskim bankama dati Ukrajini“, dodatno naoružanje te uvođenje sekundarnih sankcija. „Odjednom bi Putin sjeo za pregovarački stol ako se te tri stvari učine“, rekao je. „Došao bi za stol sutra.“ No, ne vjeruje da će Trump krenuti tim putem: „To nije ono u što on vjeruje, ne želi učiniti ništa značajno da bi izvršio pritisak ili polugu na Putina“, rekao je bivši američki potpredsjednik.

Trump, s druge strane, tvrdi da je rat „Bidenov“, no Quayle upozorava da bi Trump mogao snositi političke posljedice ako Ukrajina padne za njegova mandata. „Naslijedo je ovaj rat, ali događa se za vrijeme njegovog mandata, i ako potpuno napusti Ukrajinu, što ne mislim da hoće, ali možda će, platit će značajnu političku cijenu“ kazao je. „Američki narod ne voli ratove, ali ne voli ni gubiti ratove, i ako se na njega gleda kao na gubitnika u ovome, platit će cijenu, pa mora to shvatiti“ dodaje Quayle.

„Želi mir. Ne voli rat, ali je pristran, i to je problem“, zaključuje Quayle. Prisjetio se i Trumpova sastanka sa Zelenskim u Bijeloj kući, kada ga je upozorio na rizik Trećeg svjetskog rata. "Samo pusti Rusiju da proguta Ukrajinu, zatim Poljsku, pa Balkan, i onda ćemo govoriti o Trećem svjetskom ratu“ upozorava.

O Trumpovim planovima vezanima uz trgovinu, Quayle je bio jednako skeptičan. „Zove to strategijom?“ upitao je i dodao: „Ne mislim da postoji strategija. Sve je to od vrha prema dolje. Ili je to teorija ludog čovjeka ili je to krajnja nesposobnost, ili možda nešto između...“ Na temu Kine, upozorio je da razdvajanje ekonomija SAD-a i Kine nije realno zbog međusobne trgovine vrijedne 600 milijardi dolara, no tvrtke se ipak sve više sele izvan Kine. Napominje i da Trumpova administracija mora razmišljati dugoročno – kako izbjeći „vrući rat“ s Kinom u budućnosti.