Bivša SDP-ova ministrica o raskolu: Začetnik problema u SDP-u je Milanović

Raskol u saborskom Klubu SDP-a komentirala je večeras i Željka Antunović, bivša potpredsjednica SDP-a i ministrica obrane u vladi Ivice Račana, koja je poručila da se stranka već jako dugo godina dijelila, a sve te podjele kulminirale su podjelom Kluba.

- Događa se permanentno lagano rastakanje čitave stranke. Ja već od 2007. često ponavljam jednu rečenicu i svaki put moj zaključak je bio “daj Bože da se ne dogodi ono što se meni čini da će se dogoditi” i nažalost sam bila u pravu. Radi se o stranci koja mislim da je bitna za hrvatsku političku scenu u cjelini. Nažalost, različiti su faktori utjecali na rastakanje SDP-a”, rekla je Antunović za N1.

Političke odluke koje je donijelo aktualno vodstvo SDP-a ocijenila je suludima. Smatra da ih donose ljudi koji su slijepi na političke posljedice koje mogu takve odluke prouzročiti.

“Kopati sam sebi rupu je neshvatljivo i nerazumljivo. Ja ne znam ni jednog analitičara čije je mišljenje o tome došlo do mojih ušiju, da je taj potez pohvalio. Pravdanje da se takvi potezi povlače zbog raščišćavanja stanja u stranci, meni izgledaju kao da si je Peđa Grbin i oni koji ga podupiru u tome opalili sami sebi šamar. Pravi ljudi na pravom mjestu neće nikad raščišćavati probleme metlom i da će protjerivati ili ignorirati ljude. Problem klanova i podijeljenosti na kadrovskim osnovama, prouzročen je konkurencijom”, kazala je.

Pojasnila je da se radi o problemima koji se vuku godinama.

- Javnosti je manje poznato, ali kroz sve vrijeme od 2007. događali su se obračuni s pojedincima. Na nižim razina, iz stranke su izbacivani ljudi koje javnost ne zna. Izbacivani su iz stranke zbog toga što su podijelili nekakav novinski članak koji je bio kritičan prema trenutnom vodstvu”, objašnjava.

Osvrnula se i na svoju posljednju kandidaturu na neku funkciju u stranci.

“Moja zadnja kandidatura je bila za predsjednicu gradske organizacije nakon odlaska Bandića iz SDP-a, tad je Milanović urbi et orbi izjavio “ja ne želim da ona bude predsjednica zagrebačkog SDP-a, nije mi to prihvatljivo”.

Shvatila je kaže, da je politika potpuno nestala iz SDP-a. U doba Zorana Milanovića, kaže Antunović, stranka je bila stavljena u funkciju njegovog probitka i njegove karijere.

“On nije stranku doživljavao kao nešto što je bitno i potrebno. Njemu ništa nisu predstavljala ni stranačka tijela. On nije čovjek koji razgovara i bistri neke teme. Paranoično bi odbijao uopće slušati da postoji nešto drugo osim njegovog prijedloga. To je naprosto prevladavalo. On je imao bezbroj politički dobrih osobina, ali što se tiče same stranke on je bio neprihvatljivi lider stranke”, tvrdi.

Smatra da je Zoran Milanović bio začetnik problema u stranci, a da ni Davor Bernardić ni Peđa Grbin nisu uspjeli ništa promijeniti.

“Sva trojica nisu doprinijeli jačanju SDP-a, nisu doprinijeli eliminaciji loših pojava unutar SDP-a”, rekla je.

