Bitka za Slavoniju: HDZ-ovi takmaci vode u županijama

Osječko-baranjska županija dobila je župana već u prvome krugu, a Ivan Anušić tako je izborio drugi mandat, s više od 60 posto glasova. Anušić u posljednje je četiri godine postao najprepoznatljivije lice HDZ-a u Osječko-baranjskoj županiji još od 2005. i Branimira Glavaša. Izabran je i za potpredsjednika HDZ-a. Župan je vjerojatno i najzaslužniji što HDZ, s Ivanom Radićem, ima povijesnu priliku prvi put zavladati gradom Osijekom.

Nakon čak 16 godina, HDZ-ov Božo Galić napušta poziciju vukovarsko-srijemskog župana, nije se ni kandidirao za novi mandat, a razlog tome leži i u njegovom narušenom zdravlju. Tko će ga naslijediti, bit će poznato za dva tjedna. Sigurno je već u 21 sat sinoć bilo da u drugi krug ulazi HDZ-ov Damir Dekanić, no tijesna utrka do kasno u noć se vodila između Nikole Kajkića, kojeg podupiru Hrvatski suverenisti, Most, HKS, SU i HSP, te nezavisnog Josipa Dabre, donedavnog HDZ-ovca. Do zaključenja našeg teksta, rezultat drugoplasiranog nije bio poznat. Damir Dekanić bio je, podsjetimo, dosad načelnik Općine Andrijaševci, nedaleko od Vinkovaca, i voditelj uprave Hrvatskih šuma Vinkovci.

Burno je bilo, podsjetimo, posljednjih mjeseci na političkoj sceni vukovarsko-srijemske županije, gdje se HDZ suočio s novim raskolima. Josip Dabro je u ožujku napustio HDZ i kreirao novi izraz: “ministarska šuma”. Šuma je to, objašnjavao je, za koju je koncesiju dobio Tomislav Čuljak, a gdje se “okupljaju HDZ-ovci te kadroviraju uz slaninu i rakiju”.

Juzbašić nadjačao Miličevića

Donedavni je istaknuti HDZ-ovac i Damir Juzbašić iz Županje, koji je jučer na izborima, kao nezavisni, bio “izazivač” Davoru Miličeviću, županjskom gradonačelniku još od 2009.. I nadjačao ga je, a njih dvojica će se ponovno suočiti u drugome krugu. Juzbašić je i prvi čovjek Ravnateljstva za robne zalihe. Izašao je iz stranke jer se nije mogao pomiriti s činjenicom da je, nakon što je premoćno pobijedio Davora Miličevića na unutarstranačkim izborima, županijsko vodstvo stranke stalo na stranu poraženog kandidata.

Najnapetije je, pak, bilo u Vukovaru, gdje je još jedan bivši HDZ-ovac Ivan Penava išao po drugi mandat, ispred svoje stranke koja se zove Nezavisna lista Ivan Penava, kao i uz podršku Domovinskog pokreta. HDZ mu je suprostavio Nikolu Mažara, a u izbornu utrku je ušao s ciljem da vrati vlast u Vukovaru. Obojica ulaze u drugi krug, s tim da Penava ima prednost. Takav je omjer snaga bio izvjestan, iako se za čelnika Vukovara borilo pet kandidata, među njima i bivši gradonačelnik Željko Sabo, koji je u veljači izbačen iz SDP-a.

Burno je bilo proteklih mjeseci i u Požeško-slavonskoj županiji, koja je zbog politike postala “županija slučaj” i punila medijske naslovnice. I grad Požegu i županiju potresale su afere, posla je bilo i za policiju i USKOK, a vladajući HDZ suočavao se i s ozbiljnim unutarstranačkim sukobima. Zbog svega, došlo je do smjene čelnih lica i Požege i Požeško-slavonske županije. HDZ je, pak, zadržao vlast u Požegi, a gradonačelnikom je već u prvom krugu postao Željko Glavić. Vratili su i vlast u županiji, i dobili županicu Antoniju Jozić.

Požeško-slavonskom županijim posljednje je četiri godine vladao Alojz Tomašević, izabran iz redova HDZ-a. No, iz stranke je izbačen nakon što je optužen za nasilje nad suprugom Marom. Posljednjih šest mjeseci mandata dočekao je s pravomoćnom presudom od deset mjeseci zatvora, ali uvjetno na dvije godine zbog obiteljskog nasilja. S uvjetnom presudom, mogao je ostati na dužnosti, što je i učinio. No, nije se kandidirao za novi mandat.

Virovitica Ivici Kirinu

Opeterećen problemima sa zakonom, ni HDZ-ov Darko Puljašić nije se ponovno kandidirao za mjesto prvog čovjeka Požege. Pod paskom je USKOK-a, podsjetimo, završio zbog sumnje u namještanje gradskih poslova.

A HDZ je mirno potvrdio svoju tridesetogodišnju dominaciju u Virovitičko-podravskoj županiji. Ivica Kirin ostaje prvi čovjek Virovitice. Na čelo tog grada zasjeo je prvi put nakon prijevremenih izbora u proljeće 2003., postavši najmlađim gradonačelnikom u Hrvatskoj, s nepune 33 godine. Preuzima, pak, poziciju ministra unutarnjih poslova dvije godine kasnije, da bi se u svibnju 2008. vratio na poziciju gradonačelnika Virovitice. Ponovno je izabran na izravnim izborima 2009. i 2013. godine. Peti mandat, na izborima 2017., osvojio je već u prvom krugu, prikupivši 60 posto glasova. Nastavio je u istome tonu.

Stranački mu je kolega Igor Andrović glatko stigao do drugog mandata virovitičko-podravskog župana. I na proteklim je izborima pobijedio već u prvome krugu. U Brodsko-posavskoj županiji HDZ je i do sada bio na vlasti. Župan Danijel Marušić na istoj je poziciji od 2008., a triput je do sada biran na neposrednim izborima. Osvojio je već jučer i četvrti mandat.

Slavonskim Brodom, pak, posljednjih 16 godina vlada Mirko Duspara, ranije kao član HSP-a, a potom kao nezavisni. Hoće li ostati na toj funkciji, još se ne zna – u drugi će krug s Draganom Jelićem, kandidatom HDZ-a i HSP-a.

Zadovoljni teško da mogu biti u SDP-u diljem Slavonije. Primjerice, još i prije izbora, doživjeli su poraz u Osječko-baranjskoj županiji. Naime, nisu ni uspjeli skupiti potpise za kandidaturu Denisa Ambruša za župana.