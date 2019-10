Biskupi predlažu za Amazoniju mogućnost zaređivanja oženjenih

Premda je biskupska sinoda o Amazoniji imala kao glavnu temu zaštitu okolice ipak je pitanje mogućeg zaređivanja oženjenih muškaraca na tom prostoru postala glavna tema u javnosti. Biskupska sinoda o Amazoniji završila je svoj trodjedni rad svećanom misom koju je u nedjelju u bazilici Sv. Petra predvodio papa Franjo.

“Koliko puta, pa i u Crkvi, glasove siromaha se ne sluša i čak bivaju ismijani ili ušutkani jer su neugodni”, kazao je papa Franjo u homiliji tijekom mise zaključenja sinode o Amazoniji. Papa je pozvao da se sluša krik siromašnih. Tijekom homilije nije, dakako, spominjao dio završnog dokumenta sinodskih otaca u kojem biskupi pitaju Papu da procijeni mogućnost da se na tim prostorima “gdje manjkaju svećenici zaređuje muškarce, po mogućnosti đakone, koji imaju legitimno stvorenu i stabilnu obitelj”.

Papa će na to pitanje sinodskih otaca odgovoriti u pobudnici koju bi trebao objaviti do konca godine. Već se duže govorilo o mogućem zaređivanju oženjenih muškaraca na prostorima na kojima nema svećenika, a sada su biskupi u 111. članku završnog dokumenta biskupske sinode o Amazoniji to konkretno iznijeli. Taj članak izglasovan je sa 128 pozitivnih glasova i 41 “non placet”.

Ukoliko će papa Franjo prihvatiti taj prijedlog, onda će i u Katoličkoj crkvi samo na određenom prostoru i uz određene uvjete moći biti oženjenih svećenika. Sada je to dopušteno samo grkokatolicima i anglikancima koji se obrate. To nije ukidanje celibata. Uostalom u zrakopluvu na povratku u Rim iz Paname u sijećnju 2019. odgovarajući na pitanje novinara o mogućnosti da oženjeni muškarci postanu svećenici u Katoličkoj crkvi latinskog obreda, Franjo je odgovorio kako je to moguće u Katoličkoj crkvi istočnog obreda, a glede onog latinskog je citirao Pavla VI. koji je kazao: “Radije ću dati svoj život prije negoli izmijeniti zakon o celibatu”.

Prema tome Franjo neće ukinuti celibat, ali bi mogao prihvatiti prijedlog sinodskih otaca i odobriti zaređivanje oženjenih muškaraca samo u Amazoniji i samo pod određenim uvijetima.

Moglo bi se, kako stoji i u prijedlogu u završnom dokumentu, zaređivati muškarce koji imaju obitelj, ugled u zajednici i već su đakoni. Franjo je govoreći u zrakoplovu o celibatu kazao kako celibat osobno smatra darom za Crkvu, te kako se protivi opcionalnom celibatu. Tada je spomenuo mogućnost zaređivanja oženjenih muškaraca “samo na jako udaljenim mjestima, kao što su neki otoci u Pacifiku”. Sada se, dakle, tako što spominje za prostor Amazonije, ali samo za đakone.

Glede zaštite okolice predlaže se “definiranje ekološkog grijeha kao djelovanje protiv Boga, protiv bližnjega, zajednice i ambijenta”.

Govorilo se i o stalnom đakonatu za žene. Franjo je još 2016. ustanovio komisiju koja je trebala izučiti ženski đakonat u ranim godinama Crkve. Vjerojatno će se sada objaviti rezultati tog istraživanja.