Biljana Borzan u Vinkovcima: Nismo svi ravnopravni u EU

Pod nazivom „Jesmo li ravnopravni u Europskoj Uniji“ u Vinkovcima je održana javna tribina na kojoj je govorila zastupnica u EU parlamentu Biljana Borzan. Ona je u svome izlaganju iznijela više primjera u kojima su građani Hrvatske tretirani kao građani drugog reda Europske unije.

– Još uvijek nailazimo na situacije gdje se vidi da nismo svi ravnopravni i nismo svi jednaki. Tako mi u Hrvatskoj dobivamo proizvode slabije kvalitete, kada kupujemo preko interneta često se događa da nam kažu ne isporučujemo u Hrvatsku i slično. Dakle, bilo je jako puno stvari gdje smo uočavali razlike, međutim, malo po malo to sve rješavamo i nadam se kako ćemo u dogledno vrijeme moći reći da smo zaista ravnopravni sa “starim” državama EU, rekla je Borzan.

Dodala je i kako većina kolege parlamentaraca, koji su u onom “ravnopravnijem” položaju, kaže kako ne znaju da se tako nešto događa, a dio uopće ne priznaje da je tako nešto moguće.

– Kada ih suočite s činjenicama onda kažu „da, to bi trebalo mijenjati“. Tako da ih moramo doslovce “lomiti” jednog po jednog da shvate da problem postoji i da nam moraju pomoći da to riješimo, istaknula je Borzan.

Kazala je i da taj problem Hrvatska uopće ne bi mogla niti početi rješavati da nije u EU. Hrvatska to sada može, zajedno s drugim članicama EU u sličnoj situaciji, dok one zemlje koje nisu u EU to ne mogu riješiti.