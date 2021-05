Biljana Borzan: U kriznoj 2020. hrvatske tvrtke donirale su rekordne količine hrane

U sklopu priprema za dodjelu priznanja “Najdonator” hrvatskim tvrtkama koje su prijavile najviše donirane hrane, objavljeni su podaci o ukupnim prijavljenim donacijama u prošloj godini.

Prema podacima Porezne uprave, ukupna nabavna vrijednost donirane hrane bez PDV-a u 2020. godini iznosila je 19. 278.809 kuna. Radi se o povećanju od trećine u odnosu na 2019., kada je prijavljeno 12.991.467 kuna donacija. Prodajna vrijednost donacija je iznosila 29.004.125 kuna, što je značajno više u odnosu na 19.836.745 kuna koliko je donirano u 2019. godini. Ukupno osamdeset i pet tvrtki je Poreznoj upravi prijavilo donacije. Izvijestili su to iz ureda europarlamentarke Biljane Borzan, koja je i organizatorica priznanja "Najdonator".

"Potresi u Zagrebu i na Baniji te pandemija korone napravile su veliku štetu Hrvatskoj, ali to je dalo priliku građanima i tvrtkama da pokažu koliko brinu jedni o drugima kad je najteže. Konvoji kamiona s pomoći koji su se slijevali u pogođene krajeve se vide i u ovim podacima o donacijama. Hvala još jednom svima, doniranje hrane u Hrvatskoj raste iz godine u godinu, no ovakav skok dosad nismo imali. Treba imati na umu kako je potres pogodio Baniju na samom kraju 2020., tako i za tekuću godinu očekujemo veliko povećanje", kazala je potpredsjednica eurosocijalista.

Borzan i Mreža hrane su 2018. godine pokrenuli inicijativu "Najdonator" kako bi odali priznanje najvećim donatorima hrane među hrvatskim tvrtkama. Dosadašnji dobitnici godišnjeg priznanja su bili Konzum i Dukat među velikim, te Sana delikatese među malim i srednjim tvrtkama.

Četvrta dodjela "Najdonator-a" planirana je za iduću jesen, ovisno o okolnostima. Organizatori će kontaktirati sve donatore koji su Poreznoj upravi prijavili donacije, kako bi se utvrdilo tko se najviše pridonio velikom povećanju donacija u prošloj godini.

"Izgleda da nam je potreban potres ili kakva prirodna nepogoda da shvatimo kako postoje ljudi u potrebi, no odlično je to što su se tvrtke zauzele i više donirale, ponajprije zbog potresa. Značajan je to porast. Potrebno je osvijestiti i da postoje oni "nevidljivi" ljudi u potrebi, koji traže hranu svakoga dana i najviše ovise o donacijama proizvođača i trgovačkih lanaca, onih čija potreba se ne nalazi u medijima. Duboko se nadam da će se ova praksa doniranja, značajno bolja nego prošlih godina, nastaviti i prema onima koji iz dana u dan dolaze u socijalne samoposluge. Ovime zaista želimo ohrabriti donatore da se uključe u IT sustav za doniranje hrane i da kontinuirano doniraju viškove hrane koje imaju na svakodnevnoj razini", rekao je Zoran Grozdanov, koordinator Mreže hrane.