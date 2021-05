Hrvatska od EU traži pola milijarde kuna za uvođenje brzog ENC-a

Novi elektronički sustav naplate cestarine u Hrvatskoj trebao je početi raditi potkraj ove godine. To je bio plan do pojave pandemije koronavirusa. No COVID-19 paralizirao je gotovo sve pa tako još nije raspisan ni natječaj za uvođenje tog sustava na autocestama pod upravljanjem HAC-a i Bina Istre. A kad se taj sustav uvede, cestarina će se plaćati bez zaustavljnja putem unaprijeđene verzije ENC-a i automatskog sustava očitanja registarskih oznaka.

Hrvatska Vlada veći dio potrebnog novca za taj novi sustav odlučila je zatražiti od EU pa ga je uvrstila u Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021.-2026. koji je ukupno “težak” 47 milijardi kuna. Novi sustav naplate cestarine u programu je predstavljen kao dio digitalizacije i dio razvoja konkurentnog, energetski održivog i učinkovitog prometnog sustava.

Navedeno je i da je u tijeku usklađivanje Zakona o cestama s Direktivom EU o interoperabilnosti elektroničkih sustava za naplatu cestarine i olakšavanju prekogranične razmjene informacija o neplaćanju cestarine u Uniji i Direktivom EU o izmjeni Direktive o upravljanju sigurnošću cestovne infrastrukture.

Time su među ostalim utvrđuju uvjeti koji su potrebni za osiguravanje interoperabilnosti elektroničkih sustava za naplatu cestarine na cijeloj cestovnoj mreži Unije te uvjeti za olakšavanje prekogranične razmjene podataka iz registra vozila u vezi s vozilima i vlasnicima ili korisnicima vozila za koje je utvrđeno neplaćanje bilo koje vrste cestarina u Uniji.

Što bi plaćao HAC

Planirano je da izmjene i dopune Zakona o cestama, kao dio reforme cestovnog sektora, budu usvojene do trećeg tromjesečja 2021. Procjenjuje se da će novi sustav omogućiti mjesečno oko 13 milijuna kuna ušteda u odnosu na postojeći sustav naplate.

Procijenjena vrijednost uvođenja novog sustava iznosi 730 milijuna kuna (96,9 milijuna eura) što je s PDV-om 912,6 milijuna kuna (121,13 milijuna eura). Od toga bi se iz sredstava za oporavak i otpornost, navodi se u Programu, financiralo oko 58 posto odnosno 531,57 milijuna kuna, što uključuje implementaciju novog sustava i dio troškova za nabavu ENC uređaja.

HAC bi pak financirao preostali dio nabave uređaja te uklanjanje postojećih naplatnih kućica. Kao vrijeme provedbe te investicije navedeni su polovina 2022. i kraj 2025. A dok taj novi sustav na zaživi, HAC već na svojih 18 od ukupno 76 naplatnih kućica uvodi isključivo bezgotovinsko plaćanje cestarine bilo ENC-om ili bankovnom karticom. Radi se o naplatnim mjestima s vrlo malo prometa, pogotovo zimi. U HAC-u su pokusni projekt za takvu vrstu naplate proveli na kućicama u Vučevici i pokazao se uspješnim pa sad u toj tvrtki namjeravaju takvu uslugu naplate u prvoj fazi uvesti na osam naplatnih postaja, dok bi se na još njih 10 taj sustav postupno uvodio, ali tek nakon tzv. cost-benefit analiza, napominju u HAC-u. Ukupno će to značiti višak od 59 blagajnika, od kojih bi pet bilo premješteno, kažu u HAC-u, u Kontrolni centar koji daljinski nadzire i administrira tzv. only naplate te je servis korisnicima na takvim naplatnim postajama.

Bez posla 54 blagajnika

Uvođenjem usluge prestala bi potreba posla za 54 blagajnika sezonca koji rade samo ljeti. Ušteda na troškovima plaća tih blagajnika bila bi minimalno 3.375.000 kuna godišnje.

U HAC-u navode da bi naplatne postaje na kojima je prosječni dnevni promet vozila izrazito nizak cijele godine – do 20 vozila u satu po svim sredstvima plaćanja cijelu godinu – radile u režimu ENC i kartica only bez prisutnosti blagajnika, osim u izvanrednim situacijama i vršnim opterećenjima tijekom blagdana ili sportskih događanja…

Naplatne postaje na kojima je prosječni dnevni promet vozila izvan turističke sezone izrazito nizak, do 20 vozila u satu po svim sredstvima plaćanja, radile bi u tzv. only režimu bez prisutnosti blagajnika, a tijekom turističke sezone na tim naplatnim postajama bi u nekim razdobljima bio prisutan i blagajnik.

Osim Vučevice radi se o postajama Ravča, Vrpolje, Perušić, Buševec, Spačva, Blato na Cetini i Breznički Hum u prvoj fazi koja bi trebala zaživjeti do ljeta. Te o postajama Ravna Gora, Novi Marof, Đakovo, Lužani, Vrbovsko, Križ, Babina Greda, Vrata, Skradin i Bosiljevo 1 u drugoj fazi.

