FOTO Bijeli Božić iz 2007. još nije dobio reprizu, sjećate li se rekordnog snijega prije 11 godina?

Baš kao i prethodnih desetljeće i pol, čarobna je, snježna dekoracija za blagdane i ove godine izostala. Snijeg za Božić nije tek lanjski snijeg, jer bijeli smo Božić posljednji put doživjeli 2007. godine. Zagreb je te godine prekrilo 11 cm snježnog pokrivača, a te se Badnje večeri, zabijelila i Lika, Gorski kotar i Slavonija. Taj je do sada posljednji, bijeli Božić bio i ujedno i najhladniji Božić u posljednja dva i pol desetljeća te peti najhladniji u posljednjih 70 godina. Tko je ukrao bijeli Božić - mrgudni, zeleni Grinch, ipak nije. Po mišljenju stručnjaka, krivci su, tzv. Božićne ciklone, koje imaju i svoja imena, pa tako za nedolazak snijega, u savršenom, blagdanskom tajmingu, možemo okriviti Branku i Jasnu, Grgu, Marcela i Ota.

Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), od 1961. do 2020. godine, na 11 glavnih meteoroloških postaja nizinske i gorske Hrvatske najviše snijega za blagdane bilo je na Zavižanu, koji se može pohvaliti s čak 56 Božića u bijelom, no zadnje je snježno, božićno jutro i tamo osvanulo 2019. godine. Gospić je, u tih 60-ak godina, imao 29, a Ogulinu 24 bijela Božića, no posljednji u Gospiću bio je 2017., a u Ogulinu 2011. godine. Na svim ostalim postajama širom Hrvatske snijeg je, na božićno jutro, posljednji put izmjeren 2007. godine.

Ne čudi, stoga, što je upravo snijeg, kao sve veća rijetkost na ovim prostorima, prije pet godina, u Hrvatskoj dobio i svojevrstan spomenik. Riječ je o sasvim posebnoj skulpturi, „Delnički snježni rekordi“, za koju je inspiracija bila zima 2018. godine. Naime, tijekom te zime u Delnicama je izmjerena rekordna visina snijega, od čak 182 centimetara. Osim što podsjeća na taj snježni rekord, skulptura, na tamošnjem Trgu goranskih drvara i šumara, turistima, gostima i putnicima namjernicima na poseban i zanimljiv način prezentirati i druge podatke o izmjerenim visinama snijega u Delnicama. No, iako su nekim novim klincima zime bez snijega gotovo normalna pojava, oni stariji, baš kao i naša arhiva, pamte i drugačija, snježnija vremena - „Snijeg i led okovali ceste“, „Ledeno doba“, „Zameteni đaci“, „Hrvatska zatrpana snijegom“, „Snijeg i na Hvaru“, „Ledeni kaos“, „Lavine i odroni“, „Stigao polarni val“, „Snijeg paralizirao Hrvatsku“ – samo su neki od naslova članaka iz Večernjakove arhive, koja pamti i godine kada je debeli, bijeli pokrivač iznenadio čak i u proljeće.

Gorski kotar je, u svibnju 1957. godine, pogodio, neuobičajen za to doba godine, snježni val, od 5. do 8. svibnja palo je između 50 i 80 centimetara snijega. Proljetni se snijeg reprizirao i u svibnju 1969. godine, kad je Medvednicu prekrilo 10 cm snijega. U Begovom Razdolju je, na samom kraju svibnja 2006. godine, bilo izmjereno čak 40 cm snijega, dok je sredinom svibnja 2012. na Zavižanu izmjereno 24 cm snijega.

Upravo je Zavižan domaći rekorder po visinama snijega pa je tako, prema podacima DHMZ-a, 6. ožujka 1984. na toj najvišoj, meteorološkoj postaji u Hrvatskoj izmjereno čak 320 cm snijega. No, dva su centimetra bila dovoljna da 21. ožujka 2013. obore taj snježni rekord - na Zavižanu je tog dana izmjerena maksimalna visina snježnog pokrivača od 322 centimetra.

Tek nešto tanji snježni pokrivač, od 285 cm, davne je 1929. godine, u veljači, prekrio Gospić, koji je tada 'cvokotao' na minus 36 Celzijevih stupnjeva. I Zagreb je te, iznimno hladne 1929. godine, bio zameten snijegom. Za samo jednu noć, 12. veljače, metropolu je prekrio metar debeo snježni pokrivač. Debeli minusi prouzročili su probleme u prometu, pucali su vodovi, zaledila se Sava. Ni seoba na jug, te ekstremno hladne godine, ne bi pomogla, jer zaledilo se čak i more u Kvarnerskom zaljevu, a pod snijegom je bio i Krk, zabijelio se i Split, pa čak i Dubrovnik, koji je prekrilo 20 cm snijega. Između željezničkih postaja Vrhovine i Zrmanja nanosi snijega su, prema nekim podacima, duž pruge bili i do 8 metara te je željeznički promet u prekidu bio sve do 20. ožujka te godine, kada je prvi vlak iz Zagreba krenuo u pravcu Dalmacije.

Kobna zima 1976.

Snježna je bjelina 1976. godine u crno zavila dvije obitelji. Tog je siječnja izlet trojice dječaka, učenika osnovne škole u Solinu, završio tragično. Dječaci su se željeli grudati i igrati u netaknutom snijegu pa su se, tog kobnog, siječanjskog utorka, oko podne, zaputili prema Kozjaku, udaljenom pet kilometara od njihovih domova. Kada se nisu vratili svojim kućama, u potragu za njima su, oko 17 sati, krenuli spasioci. Potraga, u koju su se uključili i policajci, vatrogasci, psi tragači i brojni mještani, trajala je čitavu noć, a završena je u srijedu, na žalost tragično. Nešto poslije 13 sati, pronađena su mrtva tijela dvojice 11-godišnjaka, dok je treći, godinu dana stariji dječak, pronađen promrzao, ali živ, na jednoj litici, visokoj 40 metara. Godine 1993. Hrvatska je bila doslovno zatrpana snijegom već u studenom.

Zadnja tri dana tog mjeseca dio Hrvatske zahvatilo je jako, snježno nevrijeme - u Gorskom kotaru i Lici za kratko je vrijeme palo više od 20 cm snijega, a na Zavižanu ga je, u samo 12 sati, napadalo 65 cm. Kako bilježi naša arhiva, najviše je snijega te godine palo u noći između 29. i 30. studenog, u središnjim i sjevernim krajevima zemlje. Na nekoliko je postaja tada izmjerena i rekordna visina snijega za studeni, a dan kasnije i rekordno visok snježni pokrivač za prosinac. U Bjelovaru je izmjereno 79, u Križevcima 75 cm snijega, a u Zagrebu je, zadnjeg dana studenog, izmjereno 50 cm snijega. Rekordi za studeni zabilježeni su tada i u Varaždinu, gdje je izmjereno 60 cm te Sisku sa 67 cm snijega. Na području grada Zagreba te Varaždinske, Međimurske i Bjelovarsko-Bilogorske županije nastava je tada, u svim školama, bila prekinuta. Gradski promet u Zagrebu bio je gotovo paraliziran, a zbog olujne bure i ledene kiše bio je potpuno prekinut i promet s Dalmacijom.

I dok je te 1993. najmanje snijega bilo u Slavoniji, u veljači 2012. snijeg je, upravo u tom dijelu Lijepe naše, potukao rekorde - u Osijeku ga je bilo pola metra, a veljača je te godine bila snježna i u Dalmaciji - u Šibeniku je tada izmjereno 32 cm, u Splitu 25 cm, a u Pločama 22 cm snijega. Sličan se, snježni scenario, prije 10 godina, ponovio i u metropoli – u Maksimiru je, 14. siječnja 2013., krajem dana, izmjereno 68 centimetara snijega, a preko pola metra je tada zatrpalo i piste zagrebačkog aerodroma. Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda godine s najviše izmjerenih maksimalnih visina snježnog pokrivača bile su 2012., 2013. i 2018., a s kraja prošlog stoljeća maksimumi su izmjereni 1986. i 1993. godine.