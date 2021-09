Biden posjetio Louisianu i vidio posljedice uragana Ide. U New Jerseyju raste broj žrtava

Američki predsjednik Joe Biden posjetio je u petak saveznu državu Louisianu i vidio posljedice razaranja uragana Ide koji je uzeo žrtve, a milijun ljudi ostavio bez struje.

Biden se sastao s guvernerom Louisiane Johnom Belom Edwardsom i drugim lokalnim dužnosnicima i taj posjet je veliki test za američkog predsjednika, nedugo nakon dramatičnog povlačenja američkih vojnih snaga iz Afganistana.

Peti najjači udar uragana u Sjedinjenim Državama srušio se na Louisianu u nedjelju, zbog čega je milijun kupaca ostalo bez struje, a još 600.000 bez vode, pri čemu se ti ljudi moraju boriti s teškom vrućinom i vlagom.

Foto: REUTERS

Uragan Ida prošli je vikend pogodio obale Meksičkog zaljeva, probivši put istočnim dijelom SAD-a prema sjeveru. U srijedu je kulminirao bujicama i poplavama u New Yorku, New Jerseyju i okolnim područjima.

Najmanje je devet osoba poginulo u Louisiani, a u sjeveroistočnim područjima još 46.

"Ova oluja je nejverojatna ne samo za Istočnu obalu", rekao je Biden u razgovoru s dužnosnicima.

"Znam da ste ogorčeni jer ste ostali bez struje. Vlada radi 24 sata na dan s elektrodistributerima kako bi uspostavila struju te isporučila generatore"-

Guverner New Jerseya Phil Murphy rekao je u petak da su potvrđene još dvije žrtve noću na petak te je poginulih sada 25, a najmanje šest osoba smatra se nestalima, što znači da bi broj žrtava mogao rasti.

Biden je posjetio LaPlace, malenu općinu blizu New Orleansa uništenu poplavama i udarom oluje koja je rušila drveće i kuće.

Dok se Louisiana pokušava oporaviti od prolaska Ide, područje New Yorka još se bori s poplavama. Najmanje je 16 osoba poginulo u državi New York, rekli su dužnosnici, među njima 13 u gradu New Yorku u poplavljenim podrumima i automobilima.

Njujorški gradonačelnik Bill de Blasio rekao je u petak za MSNBC da će trebati češće donijeti zabrane kretanja za ljude uoči prolaska oluja.