Beroš: Platforma funkcionira, početkom tjedna cijepit će se naručene osobe

Ministar zdravstva Vili Beroš na konferenciji za medije nakon sjednice Vlade komentirao je probleme platforme "CijepiSe" te odgovorio kako će na red doći mladi koji su se već prijavili.

– To je treća faza. Prvo moramo cijepiti sve iz druge faze. Očekujem od građana koji su se prijavili da odgovore na mejlove koji su im poslani da sutra možemo evidentirati koliko će ih doći – rekao je i ponovio kako je platforma samo jedan od sustava naručivanja.

– Promišljamo kako doći do onih koji u ovom trenutku još nisu iskazali interes. To su oni koji sjede kod kuće i dvoume se. Osigurali smo dovoljne količine, svi koji se žele cijepiti apsolutno to mogu. Naš zadatak je animirati one koji su kod kuće – kaže Beroš i dodao je kako mu je danas javljeno da platforma funkcionira.

– Sad ćemo vidjeti odaziv tih građana i zato apeliram na sve one koji su se prijavili da provjere svoje mejlove i odgovore. Platforma je samo dio tog informatičkog rješenja, samo jedna od deset funkcionalnosti – rekao je.

– Ne mislim da dosad nije bilo dobro jer smo cijepili s onim što je bilo na dispoziciji. Sad nam dolaze veće količine i moramo mobilizirati snage na terenu – kazao je te naveo kako platforma tek sada mora dokazati svoju vrijednost.

- Nalažem hitno ispravljanje grešaka. Primjerice, broj telefona. Netko postoji u platformi gdje je upisan krivi broj - naveo je ministar kao jedan od problema koji se rješava.

Ponovio je kako je platforma tek pomoćno sredstvo i jedan od načina naručivanja. Navodi kako je funkcionalna te kako bi u ponedjeljak trebala biti cijepljenja 891 osoba naručena putem "CijepiSe", a u utorak njih više od tri tisuće.

- Imam podršku premijera. Uzburkana su vremena i ne bih bio dobar kapetan broda da razmišljam o odlasku - kazao je ministar te se zaključno osvrnuo na antivaksere u Hrvatskoj.

- Antivakserski pokret je prisutan svugdje u Europi i sve zemlje biju bitku na svoj način. Mislim da je kampanja potrebna i da dodatno razvijamo svijest o potrebi cijepljenja. Zadatak je naglašavati važnost i potrebu cijepljenja - rekao je.

