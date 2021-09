Beroš uputio poruku antivakserima: 'Legitimno je ne cijepiti se, ali...'

Ministar zdravstva Vili Beroš ponovio je na današnjoj konferenciji za medije da virus čini sve da bi preživio. Istaknuo je da iz tog razloga ne bismo trebali propitkivati znanstvene i stručne podatke, ali ni čekati bolja vremena za cijepljenje ili da virus sam ode. Sada je vrijeme za cijepljenje – poručio je, a zatim i uputio poruku antivakserima.

– Poslat ću i poruku antivakserima. Prepoznajem i dopuštam njihovu odluku da se ne cijepe. To je legitimno. Međutim, utjecati na druge i nepotrebno gajiti sumnju, negirati više nego evidentne činjenice, nije dobro. Vraća nas korak unatrag i dopušta virusu da se dalje širi. Mi, koji brinemo o vašoj zdravstvenoj sigurnosti, pobrinuli smo se da svakom građaninu omogućimo najučinkovitiji korak k sigurnosti, a to su cijepljenje i mjere koje donosimo svaki dan. Stoga molim sve vas da pridonesemo kolektivnoj zaštiti i da dodatno ne opteretimo zdravstveni sustav te da omogućimo da on obavlja svoju uobičajenu službu pružanja zaštite i ostalim pacijentima – rekao je Beroš.