Beroš: Supruga mi kaže 'obuzdaj svoj južnjački temperament'

Vili Beroš, ministar zdravstva, koji je od pojave pandemije koronavirusa postao jedna od ličnosti koje su najviše u središtu zanimanja naše javnosti kazao je kako se nije testirao na koronavirus jer postoje jasni kriteriji za testiranje te nije pokazivao simptome.

- Nisam bio u neposrednom kontaktu s oboljelima i nisam ispunio kriterije za testiranje - dodao je u razgovoru za 24sata.

A za komentare žena koje pišu da je smiren, da vlada situacijom te kako je šarmantan kaže:

- Više volim kritike jer od njih mogu najviše naučiti, no treba znati prihvatiti i kompliment i naravno da to godi. No, mislim da bi ipak najrelevantnija osoba za odgovor na to pitanje bila moja supruga. A ona mi kaže da bih ponekad trebao smiriti svoj južnjački temperament.

Otkrio je još neke detalje iz obiteljskog života.

- Moja supruga je izrazito poštena osoba i inzistira da na tim načelima funkcioniramo u obiteljskom skladu. Nisam puno kući, to je činjenica, ali oni me podupiru u svim mojim aktivnostima. Iz obiteljskog sklada crpim snagu za daljni rad. Kći, koja je starija i studira pravo je blagi kritičar i na tome joj, kao i svim ljudima koji me kritiziraju, zahvaljujem, a sin mi je bezrezervna i najveća podrška.

Internet je prepun fora o koroni, a nisu zaobišli niti vas. Koja vas je fora o korona virusu dosad od srca nasmijala?

- Rečenica: 'Hvala vam na tom pitanju'. To instiktivno i bez razmišljanja kažem. U jednom trenutku sam odlučio povući ručnu kočnicu, ali teško ide.

Kaže i kako su građani koji poštuju mjere za njega superjunaci te bi upravo njima pljeskao na balkonu. Na pitanje što drugi političari mogu naučiti od njega kaže:

- Mislim da je ta moja reakcija i promptnost u rješavanju problema moja osnovna karakteristika. Ne volim odgađati stvari, volim ih odmah riješiti - to je moj kirurški pristup problemima.

Vidite li se kao premijer?

- Ja sam prvenstveno liječnik i moj zadatak je u ovom trenutku odgovoriti na krizu, a kada ona prođe, i ako budem i dalje u ovoj poziciji, riješiti probleme u zdravstvenom sustavu. Hrvatska u ovom trenutku ima odličnog premijera. Životni uzor mi je otac, a politički Winston Churcill jer kako je on rekao: Puno je bolje da umjesto da unaprijed brinemo o nekom problemu, da unaprijed promišljamo i rješavamo taj problem. Upravo smo tako i postupili u ovoj krizi - zaključuje Beroš uz poruku kako će kad završi koronakriza prvo otići na Hvar u svoju Jelsu.