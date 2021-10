Beroš: Važno je slati jasnu poruku. Oni članovi Savjeta koji to ne čine, neka se malo zapitaju

U povodu sastanka povjerenice Europske komisije za zdravstvo i sigurnost hrane Stelle Kyriakides s ministrom zdravstva Vilijem Berošem, na cijepnom punktu Zagrebačkog velesajma održana je konferencija za novinare. Povod susreta je provedba Europskog plana borbe protiv raka i jačanje provedbe cijepljenja protiv Covid-19.

"Moram reći da je naša politička sudbina slična i ona (Kyriakides) je izabrana mjesec dana prije izbijanja pandemije, kao i ja", kazao je Beroš.

"Nalazimo se pred velikim izazovima. Povjerenica je došla je dati potporu hrvatskim vlastima kako se boriti. Na početku smo se još dogovorili da kada sve ovo završi možemo organizirati post covid party i da ćemo nakon toliko napora biti u mogućnosti organizirati takav događaj. Danas smo slučajno sreli i 13- godišnjeg Filipa koji se odabrao cijepiti. Nije rizična skupina, puno putuje i njegova majka zdravstveni djelatnik. Posebno molim naše starije sugrađane da to učine", kazao je

Kyriakides je pozvala ljude na cijepljenje jer tako štitimo sebe, svoje bližnje te na taj način neće doći do kolapsa u zdravstvenom sustavu. Kazala je i da nismo u istoj situaciji kao na početku pandemije

"Cijepljenje, cijepljenje, cijepljenje. Vrlo je jasan poruka. Slušajte znanost, ne samoprozvane eksperte na društvenim mrežama", kazala je.

"U Hrvatskoj je oko 55 posto odraslih cijepljeno, a u EU je preko 75 posto. Moramo ići što brže možemo", rekla je.

"Povjerenici sam rekao sve što je Vlada napravila u smjeru cijepljenja u ljekarnama i njezin dolazak je pomoć kako animirati naše građane na daljnje cijepljenje jer to je jedini izlazak iz ove krize", dodao je Beroš.

"Razgovarali smo o mjerama koje bi se mogle uvoditi ako će se situacija pogoršavati. Bilo je riječi o uvođenju Covid potvrda i u druga područja. Mogu jedno reći, jedino će struka reći kada je to potrebno", dodao je Beroš.

Novinari su Beroša pitali o članu Znanstvenog savjeta Gordanu Laucu i njegovim izjavama.

"Mogu jedino reći da u ovom trenutku većina članova želi sudjelovati u radu i da ne namjerava napustiti Savjet, jer bi to bila loša poruka. Moramo se boriti za svoje ideje. Moramo se boriti za svoje ideje ukoliko u njih vjerujemo. Iznimno je važno slati jasnu poruku, to Vlada čini. A oni članovi Savjeta koji to ne čine, neka se malo zapitaju", kazao je Beroš. "Ne slažem se s njegovim stavovima, a o daljnjem postupanju odlučit će onaj tko je nadležan", dodao je.