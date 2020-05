Bernardićev savez ugrožava lijevi oporbeni blok u Zagrebu koji raste na temi potresa

Još u trenutku kada je šef SDP-a Davor Bernardić predstavio svoju novu koaliciju za izbore – Restart koaliciju – bilo je jasno da za izbore ne nudi ništa specijalno novo. I HSS i HSU i GLAS stari su SDP-ovi partneri koji su se u jednom trenutku, kada je SDP bio najslabiji, okupili u Amsterdamsku koaliciju i u takvom sastavu išli na euroizbore. Ponovnim jačanjem SDP-a ta je stranka postala ponovno poželjna “udavača” pa su se i stari partneri vratili pod njeno okrilje, plus Goran Aleksić koji je praktički jedino novo lice u Bernardićevu savezu, ali čija stranka Snaga nikada nije ni izmjerena u anketama.

No zato je prekjučer po prvi put novi Crobarometar izmjerio upravo Restart koaliciju i pokazao rezultat od 24,9 posto koji znači zaostatak od tri postotna poena u odnosu na HDZ. Po istoj anketi Ipsosa za prošli mjesec HDZ je na istoj razini, što znači da vladajuća stranka stagnira, dok je SDP u travnju samostalno dobio 23,2 posto podrške iz čega proizlazi da je u prvom mjerenju snage koalicije izostao očekivani sinergijski učinak jer se pokazalo da je Restart koalicija tek nešto malo jača od samog SDP-a. Istina, riječ je tek o prvom mjerenju koalicije i do izbora 5. srpnja stvari se mogu mijenjati, ali prvi pokazatelji težine koalicije idu prema zaključku da bi sinergija u Restart koaliciji mogla izostati ili biti minimalna.

Mršava ponuda

No Bernardić je, za razliku od svog prethodnika Zorana Milanovića, bio svjesniji koliko mu koji partner doista vrijedi s obzirom na to da kod dijeljenja ulaznih mjesta nije bio baš “široke ruke” za razliku od bivšeg šefa SDP-a Zorana Milanovića koji je za prošle izbore HNS-u dao devet mandata, HSS-u pet, HSU-u dva, a od njih su neki na kraju završili ili u vladajućoj koaliciji ili je podržavali u Saboru. Bernardić je svojim partnerima podijelio samo “sedam” ulaznih mjesta koja će dobiti jedino u varijanti da lista osvoji 60 mandata. U tom slučaju HSS bi imao tri saborska zastupnika, HSU dva, jedno Anka Mrak Taritaš i jedno Goran Aleksić. Bernardićeva “mršava” ponuda nije slučajna.

Osim što je dobro procijenio koliko kome dati, Bernardić je znao da više od toga i ne može. Naime, nijedan šef stranke nije prošao put koji je prošao Bernardić otkako je izabran za šefa SDP-a. Njega se s liderske funkcije unutar stranke rušilo konstantno pune dvije godine, točnije sve do pred izbore za Europski parlament kada je sastavio listu s najboljim ljudima koje SDP ima zbog čega je stranka, uz mnogo sreće, osvojila četiri mandata čemu se nitko nije nadao. Održavanje na vlasti Bernardića je koštalo brojnih obećanja koja mu sada, kod kreiranja lista za Sabor, dolaze na naplatu. I zbog toga liste i skriva ko zmija noge jer, kada budu objelodanjene, sigurno će biti nezadovoljnih.

Da bi namirio sve te apetite, Bernardić je morao jako paziti koliko mjesta na listama daje partnerima i na kraju došao do ove “mršave” ponude koju su na kraju prihvatili i Krešo Beljak i Silvano Hrelja i Anka Mrak Taritaš. Široka koalicija koja bi obuhvaćala i Demokrate koje vodi Mirando Mrsić koji je iz SDP-a izbačen, Laburiste, Bojana Glavaševića ili Primorsko-goranski savez, što su sve pojedinci i stranke koji su, primjerice, podržali Zorana Milanovića za predsjednika države značila bi samo još manje mjesta za sve one članove SDP-a kojima je Bernardić ostao dužan. Stranka s kojom SDP još pregovara o mogućoj koaliciji je IDS iako je realnije očekivati da će oni ponovno izabrati samostalan izlazak i dogovoriti postizbornu koaliciju sa SDP-om. Pregovara se i s međimurskim županom Matijom Posavcem iako je i on bliži opciji ide sam. Takvoj Bernardićevoj kombinatorici u suštini bi teško bilo naći veće zamjerke da u mjerenjima nije iskočila lijeva koalicija stranaka Možemo, Zagreb je naš, ORaH, Radnička fronta i Nova ljevica. Njihova trenutačna podrška od 2,6 posto koncentrirana u četiri zagrebačke izborne jedinice mogla bi im itekako pomrsiti račune, a pitanje je i što će biti još sa Strankom s imenom i prezimenom koja također uzima dio SDP-ova biračkog tijela.

SDP mora ponuditi tim

I stručnjakinja za političku komunikaciju Ankica Mamić naglašava da je oporbena koalicija iz zagrebačke Skupštine ozbiljno zaprijetila SDP-u u metropoli. I to je, kaže, očekivano. Dovoljno je vidjeti kako je SDP komunicirao na temu potresa u Zagrebu, a kako je to činio novi lijevi blok. – Umjesto da je SDP nudio konkretna rješenja što napraviti nakon potresa u Zagrebu, birači su gledali cirkusiranje šefa SDP-ove zagrebačke organizacije Gordana Marasa u Saboru. Takvo ponašanje očekuješ od neke populističke opcije poput Ivana Pernara, a ne od ozbiljne političke stranke. Svi ljudi lijeve orijentacije koji traže artikulaciju svojih problema u Zagrebu to nisu dobili od SDP-a i to će im doći na naplatu. Ključni propust SDP-a je Zagreb – drži Mamić. Osim loše komunikacije vezano za Zagreb, problem Restart koalicije je, smatra ona, i u tome što u njoj nema novih lica i što se ne zna tko su mu ključni ljudi za najvažnije resore.

– Kampanja će biti personalizirana. Plenković će ići direktno na Bernardića i on tu može odgovoriti jedino tako da pokaže svoj tim bez kojeg je Plenković ostao u mandatu, s obzirom na to da mu je 15 ministara napustilo resore, i da pošalje tako poruku kako nijedan čovjek sam ne može upravljati ovako teškom situacijom, pa tako ni Plenković – kaže Mamić. U SDP-u, s druge strane, ne zamaraju se Crobarometrom te upozoravaju da su ankete i ranije jako puno griješile. – Sve naše procjene kažu da smo mi sami bez partnera na 29 posto. To je naš rezultat. Sve te druge stranke koje idu s nama itekako će donijeti jedan dio glasova i to će sve skupa biti dostatno da budemo relativni pobjednici izbora. Nakon toga mislim da ćemo biti zanimljivi i nacionalnim manjinama koje će opet biti prevaga – drži politički tajnik SDP-a Davorko Vidović.