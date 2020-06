Bernardić odgovorio Plenkoviću: Je li on glavni urednik HRT-a?

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić i međimurski župan Matija Posavec dogovorili su suradnju na predstojećim parlamentarnim izborima, i to u 3. izbornoj jedinici koja pokriva Međimursku, Varaždinsku i Krapinsko-zagorsku županiju.

– Kao što sam najavio, na izbore ću izaći kao nezavisni kandidat na listi Restart koalicije koja će uskoro preuzeti odgovornost za vođenje zemlje. Većina stranaka koje čine ovu koaliciju pružile su mi podršku u Županijskoj skupštini – rekao je Posavec danas na idiličnom Mađerkinom bregu u Štrigovi, s kojeg puca pogled na četiri države, gdje je organizirano potpisivanje sporazuma. Naveo je sve rezultate u županiji.

– Međimurje od početka lipnja bilježi pad nezaposlenosti, imamo veći izvoz nego uvoz i najučinkovitiju županijsku upravu – dodao je.

Želi, rekao je, Hrvatsku koja krupnim koracima grabi naprijed. Najavio je proaktivnu kampanju.

– Dat ću sve od sebe da se naš kaj i naše vrijednosti jače čuju u Hrvatskoj – istaknuo je.

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić rekao je da su priključenjem međimurskog župana Matije Posavca još jedan korak bliže pobjedi. Međimurje, Zagorje i Istru povezuju, rekao je, dobra investitorska klima, iskorištenost europskih fondova i jaka industrija.

– Na nama je da ove uspješne modele implementiramo u cijeloj Hrvatskoj – rekao je Bernardić. – Ili Restart ili HDZ, ili Restart ili korupcija, ili Restart ili po starom – rekao je.

Na pitanje o bježanju od televizijskog sučeljavanja 16. lipnja, za koje ga proziva Andrej Plenković, rekao je da je potvrdio sučeljavanje na RTL-u 29. lipnja i Novoj TV 3. srpnja, i ne razumije zašto Plenković u ime HRT-a prije kampanje poziva na sučeljavanje na toj televiziji.

- Je li on možda glavni urednik HRT-a? Jedan predsjednik Vlade se ne bi trebao tako ponašati jer to baca sumnju u neovisnost rada javne televizije, što u svakom slučaju nije dobro - kazao je.

Uz dva potvrđena sučeljavanja, očekuje, kaže, i treće, za koje su HRT-u ponudili termin, te je naglasio da ne bježi od sučeljavanja u službenoj kampanji koja počinje 20. lipnja. Ne zna, kaže, zašto Plenković inzistira na sučeljavanje u pretkampanji 16. lipnja.

- Ne mogu ulaziti u to. Kao što znate, 20. lipnja počinje službena kampanja. Mi u SDP-u i ja osobno potvrdili smo sučeljavanje u vrijeme službene kampanje, od sučeljavanja ne bježimo, dapače, potvrdili smo dva, a očekujem da ćemo i treće na HRT-u. Što se tiče motiva poziva Plenkovića koji to radi u ime HRT-a, to je zabrinjavjuće jer bi javna televizija trebala biti javni servis, neovisna i servis svih građana - dodao je.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL 12.06.2020., Strigova- Medjimurski zupan Matija Posavec potvrdio suradnju s Restart koalicijom. Davor Bernardic. Photo: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Nisu, rekao je, dobili poziv HRT-a za sučeljavanje u razdoblju službene kampanje, nego u pretkampanji.

- Jasno smo rekli da ću se, kad počne službena kampanja, kao lider Restart koalicije rado odazvati na svako sučeljavanje, i tome se veselim jer je vrijeme da građani naše zemlje čuju istinu, i s druge strane obmanu premijera na odlasku - zaključio je.

Na pitanje je li ponudio mjesto ministra županu Matiji Posavcu, Davor Bernardić je rekao da ne dijele fotelje već predstavljaju program. - O Vladi ćemo razgovarati kad za to dođe vrijeme - dodao je Bernardić.

Posavec je rekao da je HDZ u četiri godine u Skupštini Međimurske županije opstruirao sve što je mogao.

