Berač: Krivolovci ribe odgovorni su za smrt 42-godišnjaka koji se utopio kod Lipovca

Pitanje krivolova na vodama u Vukovarsko – srijemskoj županiji iz godine u godinu je sve raširenija pojava radi koje trpi cijelo društvo. U nizu najrazličitijih incidenata najteži se dogodio proteklog vikenda kada je radi postavljene mreže u rijeci Spačva smrtno stradao 42-godišnjak iz Lipovca. Policija je navela u svome izvješću kako su tijekom potrage za 42-godišnjakom pronašli njegov čamac te su tom prilikom utvrdili da je elisa motora bila zapetljanja u ribolovnu mrežu. Ronioci su kasnije pronašli i beživotno tijelo 42-godišnjaka.

- I do sada je bilo raznih incidenata prema ribočuvarima ali ovo je najgori od svih do sada. Krivolovci na vodama su glavni razlog smrti ovoga mladog čovjeka. Radi njihove mreže, koja je bila dužine 80 metara, on je ispao iz čamca i zapetljao se u mrežu radi čega se i utopio, rekao je predsjednik Športsko ribolovnog saveza Vukovarsko – srijemske županije Mario Berač.

Dodaje kako je krivolov na vodama postao iznimno raširena pojava ali i biznis pojedinaca koji na taj način zarađuju veliki novac. Oni su svakodnevno na vodama, postavljaju mreže, vrške i druge alate, a onda ulovljenu ribu prodaju na crno, a kako kaže Berač veliki problem je to što je za krivolovce to postao posao. Rade na način da ulovljenu ribu prodaju ispod cijene tako da imaju osigurane kupce. Na taj način oni dnevno mogu zaraditi tisuću i više kuna. Koliko je krivolov na vodama raširen govore i brojke koje iznosi Berač.

- U 7 mjeseci smo digli 3.350 metara mreže, 50 vrški i raznoga drugoga alata. U jednom danu ribočuvari dignu i do 15 mreža koje su u prosjeku dužine 50 metara. To što se radi je organizirani kriminal i mi smo prinuđeni zatražiti pomoć ribiča i policije da nam pomognu da suzbijemo ovu pojavu. Izgleda da je morala da se dogodi jedna tragedija kao ova pa da se neke stvari pokrenu i riješe, istakao je Berač.

Podsjetio je i na razne probleme s kojima se ribočuvari suočavaju tijekom svoga rada jer, kako kaže, očigledno im smetaju na vodi. Tako je prije dvije i pol godine čak i pucano iz vatrenoga oružja na ribočuvare. Na sreću tada nitko nije ozlijeđen. Sa mostova su ribočuvare u čamcima polijevali fekalijama, a bilo je i slučajeva da su ispod mostova postavljane vreće s ciglama i sličnim stvarima na koje bi ribočuvari naletjeli u svojim čamcima.

