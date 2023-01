'Benedikt je povukao jedan izrazito mudar potez. Njegovim odlaskom nastupa jedno sasvim novo vrijeme za Crkvu'

Na tisuće ljudi pristiglo je na pogreb pape emeritusa Benedikta XVI. koji je umro na Staru godinu u dobi od 95 godina. Novinar i kolumnist Večernjeg lista Darko Pavičić govorio je o pontifikatu Benedikta XVI, odnosu s papom Franjom, situaciji u Crkvi... Emisiju je vodila novinarka Petra Balija.

Po čemu je značaj sprovoda pape emeritusa Benedikta XVI.?

"Od kada je papa Franjo rekao da je Benediktu loše svi su ušli u jedno zajedništvo. I kad je umro dogodilo se nešto vrlo neobično. Dakle čovjek koji se potpuno povukao s javne scene, otišao s čela Crkve, što je bilo vrlo neuobičajeno, da imamo toliku pažnju koja se usmjerila na njega. U Rimu je 60-ak tisuća vjernika, 160 kardinala, 400 biskupa, 4000 svećenika, to su impozantne brojke. Pažnja svjetske javnosti, i naša pažnja u novinama, sve to govori da je Benedikt imao veliki značaj u Crkvi. Mi sada svjedočimo povijesti na neki način. Možemo reći da se upravo sada događa ono što je zanimljivo, njegov pontifikat je završio formalno njegovim odreknućem i dolaskom pape Franje, međutim Benediktov pontifikat završava sada, sadržajno", kazao je Pavičić.

Je li ovakav papin sprovod presedan?

"Na neki način da, budući da jedan papa sprovodi drugoga papu. Uvijek su sprovodi papa značajni. Sjetit ćemo se Ivana Pavla II., njegova odlaska. Ta dva se ne mogu nekako usporedit. Ali osjetila se isto neka slična vibracija već na Benediktovoj samrti kada je papa Franjo pozvao da se moli za njega i cijela se Crkva uključila u tom momentu. Vi vidite u Rimu da ljudi dolaze sa svih strana svijeta. Nije usporedivo, ali na neki način osjećaj je isti", kaže Pavičić.

"Veliki broj državnika je na sprovodu, poslani su politički predstavnici, kardinal Josip Bozanić je tamo. Brojni vjernici, zanimljivo je, ljudi su se vrlo brzo organizirali u hodočasničke skupine, dakle oni idu na hodočašće. To nije samo spovor, to se tretira kao hodočašće, ide se u biti na neko sveto mjesto", dodao je Večernjakov novinar.

Posljednja želja Benedikta

"Da rekao je jednostavno. Tražio je da se sve oko njega maksimalno pojednostavi. Vrlo je zanimljiva jedna želja koja i nama Hrvatima može biti draga, a to je da ga se sahrani u vatikanskim špiljama u grobu gdje je prije bio sahranjen papa Ivan Pavao II. Iznad njega je jedan Duknovićev reljef Bogorodice s djetetom. To smo mi, kada je papa Ivan Pavo II. bio sahranjen, nama je Hrvatima jako bilo važno da se naglasi taj detalj. Sada i Benedikt dolazi na njegovo mjesto. Njegov cijeli život je bio protkan jednom profesorskom jednostavnošću. Htio je pokazati svijetu da se papa prepozna u odnosu na druge lidere. Osobno je bio jednostavan", kazao je Pavičić.

Kako se njegova Njemačka oprašta?

"Danas će u cijeloj Njemačkoj zvoniti zvona u svim crkvama. Zanimljivo je, i kod nas će zvoniti u mnogim crkvama. U Njemačkoj je bio i jedan rekvijem za njega. Izgubili su jednu jaku veličinu. Benedikt je bio veliki teolog, veliki profesor, čovjek koji je propovijedao 71 godinu, napisao 66 knjiga, enciklika, on ostavlja duboki trag, a to sve potiče iz Njemačke, kaže Pavičić.

Vjernici već traže beatifikaciju, koliko je to uobičajeno?

"Ovo su vrlo emotivna stanja. Dakle papa Ivan Pavao II. koji je bio silno prožet emocijama, ljudi su ga doživljavali kao svoga papu, to je odmah izbilo na vidjelo. Ovo je sada na neki drugi način. Ja bih rekao Benedikt bi trebao imati jednu svoju notu diskretnosti. Recimo, vijest da je Benedikt umro s riječima na ustima:'Isuse volim te', dakle to govori nešto vjernicima, crkvi. Kažu: 'Zašto je to izgovorio?'. Možda je već sreo Isusa tada pa ga je Isus pitao ljubi li ga, pa je on rekao da. To su stvari koje na ljudima ostavljaju dubok dojam. Oni traže da se takvi ljudi odmah proglase svetima". No, ono što je izbilo u plan je ta njegova snaga teološke misli. I vjerojatno će on dobiti naziv i krenut će se tim putem", kazao je Pavičić.

Umirovljenje papa Franje

"U Crkvi je to odjeknulo, neugodno, negativno. Nije to tema. Ali na neki način sam papa Franjo je to inicirao u više navrata. Nije to slučajno pitanje koje su 'zločesti' mediji izvukli, nisu. Papa Franjo je rekao da ne misli dati ostavku, ali vidimo da je njegovo zdravstveno stanje jako loše. Otkrio je prošli mjesec u razgovoru s jednim španjolskim dnevnim listom da je on već na početku svoga pontifikata napisao svoje odreknuće i dao ga kardinalu Bertoneu koji je tada bio državni tajnik. To je bilo u ožujku 2013. Bertone je otišao. Kada su ga pitali gdje je pismo, rekao je valjda ga je dao kardinalu Parolinu. Vrlo je važno vidjeti da je papi Franji strana misao da može otići u mirovinu. Budući da je Benedikt umro, papi Franji su otvorena vrata tome njegovom razmišljanju. To nije bilo moguće prije. Nije moguće da Crkva ima dvoje umirovljenih papa. Ono što je on rekao, je to da bi radio na promjeni statusa pape emeritusa, bio bi rimski biskup emeritus. Dakle, papa je rimski biskup, to je njegova prva titula, on bi bio rimski biskup emeritus. Očito se nije znalo kako će se to riješiti pa je Benedikt postao papa emeritus, ali ako se sada ovo uredi, kanonski da papa smije otići u mirovinu, i postati rimski biskup emeritus, onda će to biti jedna zanimljiva situacija. S time da je papa Franjo rekao nešto u svom duhu: 'Volio bih biti blizu neke manje crkve kako bih mogao ispovijedati'", kazao je Večernjakov novinar.

Zašto je Franjo odabran?

"Nikad se to neće znati. Postoji čitav niz intriga. Jedan od onih kojima sam ja sklon i prema kojima bih mogao razmišljati je ovaj. Vidjeli smo da je Benedikt bio duže papa u mirovini, nego papa na poslu. Što se tu dogodilo. Premda je imao veliko crkveno iskustvo, on je ušao u jednu mašineriju, koju nije uspio ovladati. Bio je u biti zarobljenik, talac u jednom zlatnom kavezu. Praktički su ga izolirali i on se mogao kretati u jednom zatvorenom krugu, a ostale poslove mešetarenja, među kojima smo kasnije vidjeli, ono što je papa Franjo rekao, postoji mnogo loših poteza kardinala, oni su radili svoje biznise oko njega. Dakle ako makne sebe, cijela struktura će se morati mijenjati i ponovo presložiti. Budući da je znao da mu je Bergoglio bio jak protukandidat i da bi mogao doći za papu, očito se odlučio na taj potez. Sebe je smijenio, da bi se smijenili drugi. I upravo, jedan od kardinala Bertone odlazi šest mjeseci nakon dolaska pape Franje. Ako je to, kažem, tako onda je Benedikt povukao jedan izrazito mudar potez", kazao je Pavičić.

Franjo i on su se često susretali, još uvijek je sudjelovao u radu Crkve, dodao je Pavičić.

Kontroverze oko Benedikta?

Ivan Pavao II. bio je obožavan, omiljen, šarmirao čitav svijet, bio je obožavan. Njegov pontifikat je bio silno dug. I sad dolazi netko tko je potpuno drukčija osoba, profil. Dolazi jedan miran, profesorski tip, jedan Nijemac. Zvali su ga i 'pancir' papa, oklopni papa i u tom nekom duhu ga se dočekuje, potpuno neopravdano i neprimjereno. Sada vidimo, kada čitamo, da je bio i duhovit, da se znao šaliti, da je živio vrlo skromno, vrlo jednostavno, da je obožavao mačke, da je razgovarao s njima. To je jedan potpuno drukčiji profil. Međutim, mediji su htjeli tada prikazat, pogotovo onaj dio koji nije sklon Crkvi, što je normalno, izvukli su mu da je bio u nacističkoj vojsci, Jest, on je bio, samo ne na onaj način na koji se to htjelo prikazat. Bio je mobiliziran kao i svi drugi. Vratio se nakon toga, završio fakultet i zaredio se. To je pratilo njegov pontifikat otpočetka, a on se nije hrvao s tim niti se branio. To je nešto što je bilo prikačeno, ali danas vidimo da od toga nije ostalo ništa. Nitko to više ne spominje u trenutku njegova odlaska", kazao je.

"Svaki je dao svoj obol. Ivan Pavao II. je obišao cijeli svijet, bio je i u Hrvatskoj. I Benedikt je bio u Hrvatskoj. Upravo su zbog toga govorili da je Ivan Pavao II. zanemario rimsku kuriju, ako si vani, u kući ti se događa ono što ne želiš. On je imao silnu karizmu i nakon njega je došao kažem profesorski tip koji je pokušao posložiti neke stvari, i posložio ih je", dodao je Pavičić.

"Benedikt je započeo obračun s pedofilijom u Crkvi, on je ustrojio i kanonski i zakonski kako postupat u takvim slučajevima. Kasnije ih je papa Franjo doradio i počeo ih provoditi. Ono što je Benedikt započeo Franjo je počeo provoditi. Mislim da možemo biti slobodni reći da nakon Benediktovog, sada i fizičkog i tjelesnog odlaska da nastupa jedno sasvim novo vrijeme za Crkvu", kazao je Pavičić.