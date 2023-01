'Sancto subito': Traži se pokretanje procesa beatifikacije Benedikta XVI.

Više od 100.000 ljudi odalo je jučer do podneva počast papi emeritusu Benediktu XVI., čije je tijelo izloženo u bazilici sv. Petra u Vatikanu. To je dvostruko veći broj ljudi od očekivanoga, jer se procjenjivalo da bi dnevno kroz baziliku moglo proći između 30 i 35 tisuća ljudi, a već ih je prvoga dana bilo 65.000.

U vrhu teološke misli

Sve to govori o velikom poštovanju prema Josephu Ratzingeru i njegovu značaju u životu Katoličke crkve te da njegova iznenadna odluka o umirovljenju i samovoljni odlazak s papinske službe nije među vjernicima umanjio njegovu veličinu. Štoviše, upravo u ove dane, nakon njegove smrti, otkriva se da je Ratzinger u samome vrhu teološke misli suvremene Crkve, a ima onih koji drže da odmah treba pokrenuti njegov proces za beatifikaciju. Odnosno, "sancto subito", kao što su se vijorili transparenti na Trgu sv. Petra za sprovoda Ratzingerova prethodnika pape Ivana Pavla II., čija je omiljenost među pukom bila nenadmašna, no sada se vidi da se narod Božji jednakom ljubavlju i poštovanjem oprašta od Benedikta XVI.

- Poglavar Crkve ima univerzalno značenje, jer je Katolička crkva rasprostranjena po cijelom svijetu. Vidimo da nema samo crkveni značaj, nego politički, međureligijski, kulturološki, teološki i znanstveni. Nakon smrti nekog čovjeka to još više dolazi do izražaja. On nije bio nepoznat u Vatikanu, bio je desna ruka pape Ivana Pavla II., koji ga je i doveo u Vatikan. Vjerojatno je ideja bila tadašnjih kardinala da se u kontinuitetu nastavi s Ivanom Pavlom II., pa je Ratzinger možda ispao kao vrlo prikladan, a tada je bila zapažena njegova propovijed gdje kritizira suvremeni svijet i Crkvu. Govorio je i o Crkvi kao lađi koja propušta na sve strane. Zalagao se da se Crkva okrene svijetu - objašnjava dr. sc. s. Valerija Kovač iz Družbe sestara franjevki od Bezgrješne, koja je doktorirala na temu "Personalno-relacijska paradigma teologije Josepha Ratzingera/Benedikta XVI. i koja će sutra ići u Rim na sprovod papi Benediktu XVI.

Ispod Duknovićeva reljefa

Naime, u Rim dolaze vjernici sa svih strana svijeta, kako bi se oprostili od Josepha Ratzingera. I neke hrvatske hodočasničke agencije organiziraju dvodnevna hodočašća i odlazak na sprovod, a cijene su oko 150 eura.

Od Ratzingera se oprašta i njegova rodna Njemačka, a nadbiskup Münchena i Freisinga kardinal Reinhard Marx predvodit će misu za svog prethodnika u münchenskoj Katedrali Naše Gospe, jer je Ratzinger bio nadbiskup Münchena i Freisinga od 1977. do 1982. godine. Prema informacijama koje je objavila nadbiskupija, ondje je uspostavljeno mjesto na kojem ljudi mogu odati počast pokojnom papi emeritusu. Takva su mjesta priređena i u Katedrali sv. Marije u Freisingu te u župnoj crkvi sv. Oswalda u Traunsteinu gdje je Ratzinger slavio svoju prvu misu nakon zaređenja 1951. Mise za pokojnog papu u miru planirane su u nekoliko njemačkih biskupija.

Sukladno Benediktovim željama, njegov će sutrašnji sprovod biti jednostavan i svečan. Bit će to prvi put nakon mnogo stoljeća da će aktualni papa predvoditi ispraćaj svog prethodnika. Benedikt XVI. bit će, prema vlastitoj želji, pokopan u bivšoj grobnici svojeg prethodnika Ivana Pavla II. iznad koje se nalazi kameni reljef hrvatskoga kipara Ivana Duknovića "Bogorodica s djetetom".

VIDEO Deseci tisuća vjernika na Trgu sv. Petra odali počast Benediktu XVI.