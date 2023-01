UŽIVO Tisuće vjernika na ispraćaju pape emeritusa Benedikta XVI.: 'Vjerni prijatelju Isusov, neka tvoja radost bude potpuna kad čuješ njegov glas'

Papa Franjo predvodi sprovodni obred pape emeritusa Benedikta XVI. Događaj je to kakvog još nije bilo u dvotisućljetnoj povijesti Katoličke Crkve. Njime će biti završena nesvakidašnja kohabitacija dvojice papa. U skladu sa željama pokojnog pape emeritusa Benedikta XVI., sprovod, popratni obredi i ceremonije bit će obilježeni jednostavnošću koja je karakterizirala život tog "poniznog sluge u vinogradu Gospodnjem".

Tijek događaja:

10:05 Papa Franjo pročitao je homiliju za svog prethodnika koja sadrži niz citata preminulog pape Benedikta. Završio ju je riječima: 'Benedikte, vjerni prijatelju Isusov, neka tvoja radost bude potpuna kad čuješ njegov glas, sada i zauvijek.'

10:00 U tijeku je pokajnički čin liturgijskog slavlja, oproštaja od pape emeritusa Benedikta XVI. na kojem sudjeluje više od 100 tisuća vjernika, 120 kardinala, 400 biskupa i gotovo 4 tisuće svećenika. U euharistiji sudjeluju i hrvatski biskupi među koljima je kardinal Josip Bozanić, nadbiskupi Želimir Puljić i Mate Uzinić te biskupi Škvorčević i Huzjak.



Među vjernicima prisutni su i hrvatski hodočasnici, a od u Vatikanu na ispraćaju je Marijana Petir, ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek te ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.

9:42 Tisuće vjernika stigle su na Trg svetog Petra kako bi prisustvovali obredu. Mjere osiguranja izrazito su velike, na samom događaju Vatikanu pomaže još dodatnih tisuću policajaca iz Italije, a iznad Vatikana zatvoren je i zračni prostor.

The Gospel reading for Pope Emeritus Benedict XVI’s Requiem Mass is from the Gospel of St. Luke on Jesus' final moments on the cross and telling the good thief, ” today you will be with me in paradise." pic.twitter.com/LRCe7zBF2L