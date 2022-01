Benčić u Nu2: Plenković i Beroš direktno su odgovorni za visoku smrtnost od korone

Gošća današnje HRT-ove emisije Nedjeljom u dva bila je možemovka Sandra Benčić koja je, između ostalog, komentirala sukobe s premijerom Plenkovićem, najavljene otkaze u Holdingu te mjeru roditelj-odgojitelj.

Za početak je komentirala svoju ovotjednu izjavu u saboru da bi ''voljela ući u Plenkovićevu glavu da se malo odmori''.

- To je zapravo bio odgovor njemu na njegove tvrdnje da je u Hrvatskoj život super, da nam BDP raste po izuzetno visokim stopama i da mi iz oporbe ne vidimo kako je velike i važne stvari on napravio u ovom mandatu - kazala je Sandra Benčić.

VIDEO Benčić Plenkoviću: 'Bilo bi lijepo odmoriti se par dana u vašoj glavi, jer je u ovoj državi sve super i građani sve to krivo vide'

- S druge strane imamo pandemijsku krizu, naravno nije on kriv što imamo pandemiju, ali to da smo mi među top 10 zemalja svijeta po broju mrtvih na milijun stanovnika, za to jest odgovoran direktno on i ministar Beroš - kazala je Benčić te dodala kako nikada nisu uzeli u obzir nijedan prijedlog iz oporbe vezan uz pandemiju.

Komentirala je i kolika je odgovornost Možemo! za obnovu u Zagrebu.

- U trenutku kada smo preuzeli vlast, bilo je spremnih projekata u vrijednosti svega 470 milijuna kuna. Do početka siječnja mi smo to digli više od četiri puta. U samo šest mjeseci. Mislimo da smo maksimalno ubrzali pripremu i izvedbu - kazala je.

Odgovarajući na pitanje o sječi kadrova u Holdingu, Benčić je kazala kako se radi o početku razgovora sa sindikatima te da je krajnji cilj da se kroz njih utvrdi gdje su viškovi i gdje se može pokrpati manjkove.

- Sindikati su svjesni činjenice da u Holdingu na dva operativna radnika imate jednu administrativno zaposlenu osobu. Znači, više je od 30% zaposlenih u Holdingu u birokraciji odnosno administraciji, kazala je te dodala kako će zaposlenima u administraciji ponuđena mogućnost da prijeđu na neki drugi posao gdje nedostaje operativnih radnika.

Osim toga, otkrila je i kako Holding priprema i projekt za povlačanje sredstava iz jednog europskog fonda koji je namijenjen takvim restrukturiranjima koja se između ostalog rade i na javnim sektorima.

Govoreći o mjeri roditelj-odgojitelj, Benčić je kazala kako za svu djecu vrtićke dobi ta mjera ostaje na snazi do polaska u školu u iznosu od 1000 kuna.

- Majke se mogu zaposliti i dalje dobivajući tih 1000 kuna, a djeca mogu ići u vrtić - kazala je.

Osvrnula se i na novi sustav naplate odvoza otpada u Zagrebu.

- Radili smo nekoliko scenarija o utjecaju na cijenu za različita kućanstva i ti su scenariji pokazali da će građani koji žive u kućama, ako odvajaju otpad, sada sigurno plaćati manje. Prosječnom domaćinstvu koje odvaja otpad i ima 20 litara miješanog komunalnog otpada tjedno, cijena će ostati slična. Onima koji rade više miješanog komunalnog otpada, nerazvrstanog, cijena će možda nešto porasti - poručila je Možemovka.