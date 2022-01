‘Tuđman je bio u pravu, Istru je trebalo naseliti rumunjskim Hrvatima! S Milanovićem sam bančio, Plenković je maestralan‘

Bivši saborski zastupnik Damir Kajin, gradonačelnika Buzeta, na političkoj sceni prisutan je od početka 90-ih. Poznat je i danas kao jedan od najaktivnijih saborskih zastupnika, a nakon višegodišnje pauze prošle se godine vratio na političku scenu kao nezavisni kandidat.

U intervjuu za Novi list otkrio je detalje, između ostalog, o odnosima s bivšim kolegama u Saboru, Franji Tuđmanu i demografskom padu.

"U Buzetu svako dijete u vrtiću pratimo s 300 eura, ako gledamo ekonomsku cijenu vrtića od 2.900 kuna, od čega roditelji plaćaju 570 kuna. Buzet participira s 500 eura korisnicima u domovima umirovljenika. Mnogi koji napuštaju Hrvatsku nikada neće u Irskoj ili Engleskoj steći što ovdje posjeduju. Nama iz Buzeta na prste jedne ruke otišlo je ljudi u Irsku, Njemačku, pa i u Italiju. Naš problem je što nam se ne vraćaju nakon studija mladi Buzećani koje školujemo, ali barem ostaju u Hrvatskoj. Nezaposlenih nemamo. Imamo sjajne institucije, dobre škole, vrtić, Dom umirovljenika. Imamo najniže cijene svih usluga u Istri. Moramo početi dodjeljivati ljudima parcele od 600 četvornih metara za kunu jer onaj tko izgradi kuću, taj ostaje", ispričao je situaciju u Buzetu i dodao:

"Mi u Buzetu bez 250 radnika iz Uzbekistana, Ukrajine ili Filipina, koji godinama kod nas rade, ne možemo opstati. Infrastruktura naših sela je bolja nego ovih uz granicu u Sloveniji, ali ako se ne budu isplaćivale realne plaće, dogodit će se da gradovi neće moći financirati ovaj 'nadstandard'. S jedne strane sustav je nakaradan, defetizam koji šire mediji nije prirodan, a i mi kao roditelji snosimo odgovornost. Postali smo komotni. Djeca koštaju, ali u starosti shvatiš da je to bila najbolja 'investicija'".

Komentirao je i slučaj tenisača Novaka Đokovića.

"Ja koji sam bio veliki fan Đokovića, za kojeg mi je u jednu ruku krivo da nije osvojio još ne jedan, već deset Grand Slam turnira, u drugu ruku mi je drago da su ga poslali doma, jer u protestantskom svijetu nema foliranja, muljanja, laganja. Balkan je međutim Balkan. Na tom slučaju shvatio sam razliku između Srba i nas Hrvata. Njima su za sve krivi neki drugi jer 'celi svet je protiv Srbije', a za nas su krivi ovi naši", kazao je o tom pitanju.

Komentirajući demografsko izumiranje na Ćićariji, spomenuo je Tuđmanovu ideju.

"Ćićarija, to je raj. Lanišće danas broji 270 ljudi. Oni su općina. Sjećam se početka 90-tih kada je Tuđman govorio da bi Istru trebalo naseliti rumunjskim Hrvatima. Prvi sam bio protiv. Tada je na Krasu bilo još 800 ili 900 Ćića. Danas ih je 270. Da je tada pristiglo tih tisuću Rumunja, ako ne danas, za desetak godina svi bi bili Ćići, Istrijani. Ćićariji može pomoći Schengen, euro, ali cijeli prostor treba staviti u funkciju kapitala jer onaj tko je spreman investirati, pobrinut će se i za ljude. Ali, tu moramo otvoriti i priču o zaštiti prirode. Ne mogu ljudi biti taoci tih mjera", rekao je.

Ispričao je da je u dobrim odnosima s nizom istaknutih imena političke scene.

"Dvadeset sam godina bio u parlamentu, ostao sam u korektnim odnosima sa svima jer u svemu treba imati mjeru. Jednom prilikom su me Šeks i njegov tjelohranitelj spasili. Bilo je takvo vrijeme. Račanu sam nosio liste, s (Josipom) Manolićem sam na ti, sa (Stjepanom) Mesićem, s Kolindom (Grabar-Kitarović) se svako malo čujem. S (Zoranom) Milanovićem sam bančio i svađao se, (Zlatko) Mateša je ne meni, već jednoj buzetskoj firmi 2021. silno pomogao, a da možda ne zna da je to učinio, s (Jadrankom) Kosor sam se čuo prije sedam dana" ispričao je. Zatim je komentirao i nekadašnjeg političkog partnera Ivana Jakovčića, bivšeg predsjednika IDS-a.

"Negdje oko 2000., želeći dizati IDS u koji sam iskreno vjerovao, rekao sam da je on najveći istarski političar nakon Joakima Rakovca. I doista bih to i ponovio, za vrijeme koje sam spominjao, ali je i sukrivac ovog što se IDS-u dogodilo. Način na koji se reagiralo kada je riječ o nepotizmu ili bogaćenju, politici 'lako ćemo', 'mi i nitko drugi', zakupljivanju medija, koštalo je IDS, a vidjet će se hoće li koštati i Istru. IDS je neponovljiva istarska priča. Lijepa priča. Ne daj bože da se IDS nije dogodio Istri 1990-ih. Jakovčić i ja smo se u zadnjih 7-8 godina vidjeli na benzinskoj pumpi u Rogovićima, a drugi put prošle godine na Dan županije u Pazinu. Prvi put mi je u prolazu dobacio, 'vidi za što je trebalo živjeti', i pokazao na unuka, drugi put dali smo si ruku, ali razgovarali smo ne dulje od 5 sekundi. Ne, ne bih imao problem i dulje razgovarati, ali to neka bude to", kazao je.

Pemijera Andreja Plenkovića je pohvalio za "fer odnos prema Buzetu".

"Rekao sam da su moja i suradnja Grada Buzeta s Vladom Andreja Plenkovića fantastične. No moram se ispraviti, oni su maestralni. Po mojem mišljenju je pojam maestralno stepenicu iznad fantastično. Ali jednu stvar morate znati, da suradnja nije takva, Buzet bi imao ozbiljnih problema. Od gospodarstva nadalje", rekao je za Novi list.