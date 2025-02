Belgija konačno dobila vladu

Nakon osmomjesečnih pregovora formirana je nova belgijska vlada. No, nakon konačnog dogovora u petak mjesto premijera najvjerojatnije je pripalo Novom flamanskom savezu na čijem je čelu Bart de Wever koji je na glasu kao flamanski separatist. Riječ je o širokoj koalicijskoj vladi koju će činiti pet stranaka, demokršćani i socijalisti iz Flandrije te liberali i centristi iz Valonije koja je frankofonsko područje.

Neće biti krajnje desne stranke Flamanski interes koja je isključena iz pregovora, iako je na izborima koji su bili još u lipnju 2024. imala najveći rast podrške pa je tako postala i drugom najvećom strankom Belgije. Nije ništa neobično da se belgijska vlada sastavljala tako dugo, praktično su uvijek vlade zemalja u kojima su sjedište NATO-a i Europske komisije koalicijske, upravo zbog činjenice da politiku vode stranke s flamanskim ili valonskim predznakom, no ipak se ni sada nije dopustilo da u vlast uđe stranka koja bi možda ugrozila i opstojnost Belgije kao države. Naime, Flamanski interes zastupa neovisnost Flandrije kao što ima i protumigrantske stavove, a kritičan je i prema Europskoj uniji.

Ovog su se puta pregovori odužili jer se nije moglo doći do dogovora o smanjenju proračunskog rashoda, reformi poreznog i mirovinskog sustava. Vidjet će se što će po tom pitanju učiniti sam De Wever koji je u pregovorima zastupao upravo te stavove. Taj je prijepor srušio nadu da bi nakon njegove pobjede s jedne strane i Reformskog pokreta s valonske pregovori za sastavljanje nove vlade mogli biti lakši nego ikada. Presudio je na kraju kralj Philippe, koji je De Weveru dao ultimatum – ili se vlada sastavlja do kraja siječnja ili idu novi izbori. Ovo je svakako bolji ishod nego riskirati nove izbore na kojima bi Flamanski interes možda dobio i više glasova, iako je i sam De Wever ranije zastupao stajalište neovisnosti Flandrije, no kasnije ga je promijenio u korist konfederalizma, što je očito bilo prihvatljivije glasačima flamanskog govornog područja u Belgiji.

Unatoč omekšanom stavu, nisu svi spokojni s ulaskom De Wevera u Rue de la Loi 16 u Bruxellesu, adresi na kojoj stoluje belgijski premijer. No, čini se da i samog De Wevera više zanima oporavak ekonomije od reforme političkog sustava Belgije.

