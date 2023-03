Barikade na Trgu sv. Marka služe kulturi straha, a ne sigurnosti

Ne, ne bojim se okrivljenika, što se tiče njegovih riječi, on nije kod mene izazvao strah… Ja mogu pogledati gospodina Čehulića, nije problem, i pozdravili smo se maloprije. Izjavio je to svjedok oštećenik Andrej Plenković, hrvatski premijer, početkom veljače na Općinskom sudu u Sisku na suđenju Đuri Čehuliću koji je optužen zbog prijetnje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske. On je te prijetnje izrekao nakon što je 22-godišnji Danijel Bezuk iz Kutine 12. listopada 2020. godine iz automatske puške pucao na Banske dvore.



Toga dana Bezuk je u 8.06 dotrčao na Markov trg, ispalio rafal na zgradu Vlade i pritom policajca Oskara Fiurija koji je stajao na ulazu pogodio s četiri metka. Bezuk se nakon toga ubio. Čehulić je njegov kum i pred televizijskim kamerama tada je, među ostalim, izjavio da bi on to riješio s još jednim čovjekom unatoč tjelohraniteljima koje Plenković ima.