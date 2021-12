Banožić o Milanovićevim optužbama o Rafaleima: 'Ne znam kako netko može tumačiti da je netko nešto maznuo'

Ministar obrane Mario Banožić rekao je u ponedjeljak kako nema informacije o mogućim financijskim teškoćama u Brodosplitu u vezi s izgradnjom preostala četiri ophodna broda, a izrazio je nadu da će ga Uprava tog brodogradilišta pravodobno izvijestiti ako one postoje. "Obveza Brodosplita je završiti te brodove sukladno dinamici kako je to zatraženo i ugovorom. Nadam se da, ako postoje nekakvi problemi, da će me Uprava izvijestiti na vrijeme o tome jer obalni ophodni brodovi su potrebni Hrvatskoj ratnoj mornarici", rekao je ministar Banožić u Splitu odgovarajući na upit o financijskim teškoćama u vezi s izgradnjom tih brodova.

Pritom je posjetio kako je ugovor o gradnji brodova obalne straže u Brodosplitu potpisan 2014. godine te da mu je kao ministru cilj da ti brodovi budu završeni i isporučeni 2023. godine. Banožić je rekao kako se nada da se neće upotrijebiti "bilo kakav oblik penalizacije" te da će ti brodovi biti izgrađeni onako kako je ugovoreno.

U vezi s optužbom predsjednika Republike Zorana Milanovića da je pri nabavi višenamjenskih borbenih zrakoplova Rafale 'maznuto' 200 milijuna eura, Banožić je rekao kako su to neistine.

Istaknuo je kako je u odluci Vlade jasno vidljivo da zrakoplovi stoje "999 milijuna eura i 63.000 eura na tih 999 milijuna, i to je ono što smo mi potpisali na tehnički ugovor i kroz tri ugovora s francuskim tvrtkama bez kojih se jednostavno to sredstvo ne može unijeti u sustav Hrvatske vojske". Po njegovim riječima, odlukom Vlade predviđen je iznos od 1,1milijardu kuna za PDV koji će se platiti na nove proizvode i usluge.

"Također govorim o jednom dijelu indeksacija cijena koje su klauzula svakog ugovora koji se odnosi na ovako jedno dugačko razdoblje", rekao je Banožić objašnjavajući cjelokupne troškove nabave borbenih zrakoplova.

U vezi s troškovima, dodao je, treba uzeti u obzir stope inflacije ili bilo koje druge promjene koje se događaju na tržištu, što se redovito ima u svim ugovorima. "Treći iznos koji je spomenut u javnosti je 215 milijuna kuna", rekao je i dodao da se taj iznos "bilježi na stavci Ministarstva obrane i on u sebi prije svega sadržava infrastrukturu koja je potrebna za uvođenje višenamjenskoga borbenog aviona u HV".

Rekao je kako je taj iznos namijenjen i za odlaske i putovanja više od 80 naših zrakoplovnih tehničara i pilota koji će provesti u Francuskoj više od 19 tisuća sati na "transferu znanja".

"Ne znam kako netko može tumačiti da je netko nešto maznuo", dodao je Banožić.

Podsjetio je kako su se spekulacije o 200 milijuna 'maznutih' eura pojavile prvog dana kad se pojavio proračun, i po njemu, pravo je pitanje zašto komentirati iznos ako proračun još nije bio donesen.

Ministar obrane također je rekao da "situacija nije bajna s hangarima za helikoptere Black Hawk, koji stižu u prvom kvartalu sljedeće godine". Napomenuo je da postoji prijelazno rješenje koje će trajati nekoliko mjeseci dok se ne završi prvi hangar, a nakon toga će se krenuti i u izgradnju drugog hangara.

U vezi s borbenim vozilima Bradley, rekao je da to "zahtijeva određena ulaganja" i kako je to bilo na Odboru za obranu i na sastancima s američkim Veleposlanstvom, gdje su, kako je precizirao, "jasno iskazali da su Amerikanci jedan od naših najvažnijih saveznika".

Ministar Banožić danas je u Splitu bio na svečanoj akademiji u povodu 30. obljetnice osnutka 72. bojne Vojne policije. Bio je i na misi zadušnici te je položio vijenac na spomenik poginulim pripadnicima te postrojbe. U toj je postrojbi, kako je rečeno, tijekom Domovinskog rat bilo angažirano više o 2500 ljudi i smatra se jednom od najelitnijih postrojba.

Na obilježavanju osnutka te bojne Vojne policije, osim obitelji poginulih pripadnika, bili su i izaslanik vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga i predsjednika Republike komodor Damir Dojkić, izaslanik potpredsjednika Vlade i ministra hrvatskih branitelja Špiro Janović, izaslanik načelnika Glavnog stožera OS general bojnik Boris Zdilar, predstavnici županije, koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata i drugi.

