Banožić negira krivnju, a njegova odvjetnica tvrdi da je stradali vozio alkoholiziran

Poslije godinu i pol dana i jednog neuspješnog slučaja iz ožujka ove godine danas je započelo suđenje bivšem ministru obrane Mariju Banožiću zbog prometne nesreće koja se dogodila 11. studenoga 2023. godine, a u kojoj je smrtno stradao Goran Šarić (41). Na suđenje se nije odazvala Mirjana Šarić, supruga poginulog u nesreći, čiji je nedolazak opravdan njezinim teškim psihičkim stanjem.

Pročitana optužnica

Odmah na početku suđenja, na upit sutkinje Marije Rukavine, Banožić je rekao kako razumije za što se tereti u ovom kaznenom postupku, ali i izjavio da se ne osjeća krivim. Tijekom dalje rasprave Banožić više nije davao nikakve izjave, ali zato jest njegova odvjetnica Ksenija Vržina.

Branka Obrovac, zamjenica Općinske državne odvjetnice u Vinkovcima, podsjetila je kako se Banožić tereti za izazivanje prometne nesreće koja se dogodila 11. studenoga 2023., oko 6.10 sati ujutro, kada je sa svojim osobnim vozilom pretjecao kamion tegljač te pritom lijevim dijelom svog vozila udario u prednji dio vozila kojim je upravljao Goran Šarić, koji je zadobio višestruke teške ozljede od kojih je na mjestu preminuo. Dodala je kako je Banožić vozio oko 100 kilometara na sat kao i to da uvjeti na cesti nisu bili idealni, a i vidljivost je bila smanjena.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

I dok su DORH i odvjetnik koji zastupa obranu ostali pri predloženim dokazima, Vržina je iznijela cijeli niz novih dokaza te predložila da se odrade. Između ostalih Banožićeva obrana je zatražila da se od MUP-a pribave CD i DVD sa 164 fotografije snimljene na mjestu nesreće i situacijskim planom nesreće. Zatražila je i novo saslušanje svjedoka, vozača kamiona tegljača Mirka Đalića, za kojega je rekla kako je u tri navrata dao tri različite izjave o tome gdje se dogodila prometna nesreća. Osim toga zatražila je i da se sasluša novinar Andrija Jarak koji je s Đalićem razgovarao za emisiju RTL Dosje te da se provede kombinirano prometno-medicinsko vještačenje kojim bi se utvrdilo je li Šarić bio sposoban voziti automobil ili ne. Naime, ona je, ne iznoseći podatke, rekla kako je Šarić bio u alkoholiziranom stanju.

Poslije smo neslužbeno doznali kako je utvrđeno da je Šarić imao 2,06 promila alkohola u krvi, 3,04 u mokraći i 2,56 u očnoj vodici. Također je zatražila i suočavanje Đalića s policajcima koji su došli na mjesto prometne nesreće, novu rekonstrukciju prometne nesreće te upozorila i na niz manjkavosti u prometnom vještačenju koje je proveo Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja Ivan Vučetić. Dostavili su i vještačenje koje je napravio prometni vještak Robert Spudić. Poslije vijećanja sutkinje i porote sud je odbio većinu traženih novih dokaza osim novog saslušanja vozača kamiona Mirka Đalića kao i trojice policajaca koji su došli na mjesto nesreće. Odobrili su i saslušanje prometnog vještaka Dražena Jedžuta.

Po završetku suđenja nitko iz Općinskog državnog odvjetništva u Vinkovcima nije davao izjave novinarima, kao ni odvjetnik obitelji stradalog. Međutim Banožićeva odvjetnica Ksenija Vržina kazala je kako o tome je li Šarić mogao voziti ne može govoriti prometni vještak, nego vještak medicinske struke koji bi trebao utvrditi je li vozač bio priseban ili je možda zaspao. Dodala je i kako Šarić nije bio vezan tijekom vožnje te da su sve te okolnosti imale utjecaja na ishod nesreće.

Puno pitanja bez odgovora

– Iskaz vozača kamiona tegljača ključan je dokaz odvjetništva, međutim on je tri puta mijenjao svoj iskaz, uz znatna međusobna odstupanja. Smatramo neophodnim da se obavi nova rekonstrukcija prometne nesreće. Nije uobičajeno da u vrijeme očevida nema vozila koje je bilo na neki način sudionik nesreće i ključan je dokaz, a i promet se neko vrijeme dalje odvijao normalno pa su time uništeni neki ključni dokazi. Treba znati i da prometni vještak na skici događaja nije ucrtao kamion Mirka Đalića. Sporno je i to kako se došlo do podataka da je Banožić vozio brzinom od 100 kilometara na sat. Puno je upitnika nad glavom na koje tek trebamo dobiti odgovore, među ostalim i pitanje je li Mario Banožić uopće pretjecao kamion ili je vozilo koje je dolazilo ususret skrenulo na njegovu stranu kolnika – kazala je Vržina.

Na kraju je dodala kako je Mariju Banožiću cilj utvrđivanje istine i pravično suđenje te da ne bježi od odgovornosti. U toj prometnoj nesreći i Banožić je zadobio teške tjelesne ozljede zbog kojih je više dana bio na liječenju, najprije u vinkovačkoj bolnici, a potom i u KBC-u Osijek. Nakon njegova izlaska iz bolnice taj je slučaj izazvao brojne reakcije zbog, kako se govorilo, niza stvari koje su pogodovale bivšem ministru. Iduća rasprava zakazana je za 26. lipnja kada će biti saslušani vozač kamiona Mirko Đalić kao i trojica policajaca. Saslušanje prometnog vještaka Dražena Jedžuta bit će obavljeno poslije, a u međuvremenu će se vidjeti i hoće li se tražiti neki novi dokazi i saslušanja.