Baka iz noćne more: Kao beba naslijedila bogatstvo, baka sve potrošila i ostavila ju u dugovima

Moji su roditelji poginuli kada sam imala 10 mjeseci u prometnoj nesreći. Tada se vodila ta cijela priča o skrbništvu. Borile su se baka Sofija s tatine strane i Vesna Pavković. I Vesna Pavković je dobila skrbništvo - započinje svoju životnu priču 27-godišnja Veronika Potkonjak koja sada tuži svoju baku Vesnu zbog koje je ostala u dugovima iako je naslijedila bogatstvo.

Za RTL-ovu Potragu otkrila je da je kao beba je ostala bez roditelja i do punoljetnosti je o njoj skrbila baka Vesna Pavković.

"Kada bi dolazila djeca od Vesninih prijatelja rekli bi: 'vau imaš ovu barbi kuću, imaš ove igračke', ali ja sam uglavnom provodila vrijeme u svojoj sobi zatvorena. Jako sam bila usamljena", kaže Veronika kojoj su tepali da je "usamljena princeza".

No ističe da nije imala ono najvažnije - brigu i ljubav bake Vesne. Centar za socijalnu skrb nakon pravne bitke dviju baka povjerio skrbništvo. "Bez obzira što je ona tada bila u aferama financijskog inženjeringa. Bez obzira što nije mogla proći gradom bez svojih zaštitara. Kako mi je sama rekla da su je više puta htjeli ubiti i slične stvari. Nije imala legalna primanja", priča Veronika o svojoj baki koju se stariji sjećaju pod nadimkom kraljica financijskog inženjeringa.

Kroz njezine i ruke drugih financijskih inženjera prošlo je početkom devedesetih, procjenjuje se, oko 600 milijuna njemačkih maraka. Ulagačima su obećavali dvoznamenkaste mjesečne kamate. Do danas se ne zna gdje je završio sav taj novac. Vesna Pavković nepravomoćno je još prije osamnaest godina osuđena na tri godine i deset mjeseci zatvora zbog teškog oblika prijevare. Veronika je djetinjstvo umjesto s bakom, provodila s gospođama iz susjedstva.

"Nju nije bilo briga gdje sam ja. Ja sam već sa 12 godina imala pravo na izlaske do kada sam htjela. Mene već s 12 – 13 godina nije po tjedan dana bilo doma", kaže Veronika.

Svaki roditelj bi nakon ovakve očite nebrige došao pod nadzor Centra za socijalnu skrb. No, ne i baka Vesna.

"Bila sam hospitalizirana više puta zbog intoksikacije alkoholom i sintetičkim drogama i ne ponosim se s tim, ali nekako je to bilo tako. Ulica me je odgajala, ja nisam znala za drugačije", rekla je Veronika.

Iako o ovome postoji opsežna dokumentacija, Centru za socijalnu skrb u Samoboru ni to nije bilo dovoljno da zaštiti 14-godišnjakinju o kojoj se evidentno nije vodila briga. Prije četiri godine pronašla ju je očeva majka. Baka Vesna je o njoj pričala sve najgore i sprječavala joj bilo kakav kontakt s Veronikom. Tada je doznala da je naslijedila milijunsku imovinu, no i da je sva rasprodana.

Rasprodana je obiteljska zlatnina, novac s deviznih računa roditelja kao i novac od odštete zbog smrti roditelja je potrošen. I sve to uz blagoslov Centara za socijalnu skrb Samobor i Maksimir. Baka ju je, čim je postala punoljetna, prisilila da potpiše zadužnicu u javnobilježničkom uredu.

"Došla sam u javnobilježnički ured i dočekao me je taj dokument gdje je pisalo 20 000 eura, moje ime i prezime gdje sam u šoku stala, napravila sam dramu. Na kraju me je izvela van i mogu reći da me nikada prije nije fizički napala, ali tada sam dobila itekakvu šamarčinu i rekla je da ako se usudim zadirati u njezine poslove da će me ostaviti, da se neće više brinuti za mene", priča Veronika.

"Još kada sam napunila 18 sam naslijedila dugove, neplaćene režijske troškove koji su s kamatama narasli na 94 tisuće kuna. Ja sam čekala do 24. godine s ovršenim računom, naravno oduzimali su mi cijelu obiteljsku mirovinu. Kasnije, kada sam počela raditi sezonske poslove, uzimali su mi dio i zaprijetila sam se da ću otići na policiju i podignuti prijavu i tada je odlučila pomoći mi riješiti taj dug", rekla je Veronika.

Baka joj zadnjih godina svojevoljno uplaćuje manje iznose. Veronika vjeruje da tako čisti vlastitu savjest. Veroniku danas pritišću vjerovnici sumnjive biografije, banke.