FOTO/VIDEO Konačan kraj legendarne tvornice, na atraktivnom zemljištu niče novi trgovački centar

SES Spar European Shopping Centers krenuo je u projekt izgradnje tzv. retail parka S-PARK Varaždin u Zagrebačkoj ulici, vrijednog oko 28 milijuna eura. Kako su najavili u toj kompaniji, projekt započinje uklanjanjem postojećih objekata na prostoru bivše tekstilne tvornice Varteks koji godinama nisu u funkciji. Dva mjeseca kasnije započet će, najavljuju, i izgradnja novog retail parka.

- Na ovoj povijesno značajnoj lokaciji, gdje su generacije radnika utkale svoje znanje, trud i ponos u svakodnevni rad, novi S-PARK udahnut će novi život. Ova transformacija nije samo nova izgradnja, već nastavak priče mjesta duboko utkanog u identitet grada i sentimentalnu vrijednost njegovih stanovnika. S velikim poštovanjem prema svemu što je ova lokacija nekada predstavljala, S-PARK donosi novo ruho prostoru koji to itekako zaslužuje - kažu u tvrtki koja 2027. godine planira otvoriti retail park s 12 trgovina, ugostiteljskim sadržajima s vanjskim terasama te raznim uslužnim djelatnostima na ukupno 11.500 četvornih metara iznajmljive površine. Gradi se na zemljištu površine oko 50.000 četvornih metara, oko 500 metara od centra grada. Od kompleksa tvrtke Varteks koja je završila u stečaju, ostat će sačuvani objekti koji se vode kao industrijska kulturna baština, poput zgrade uprave stare oko 120 godina, skladišta, kompleksa gradske električne centrale i krojačnice. - Prepoznatljiva ciglena arhitektura bivše tvornice bit će integrirana u novi dizajn S-PARKA, uz dodatak suvremenih i održivih elemenata. Odabrani dijelovi starih objekata bit će očuvani, stvarajući snažnu poveznicu s poviješću lokacije - ističu u SES-u.

18.08.2025., Varazdin- Pocelo rusenje dijela bivse tvornice Varteks. Photo: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Varteks, tekstilna tvrtka s tradicijom dugom preko stotinu godina, u srpnju prošle godine zvršila je u stečaju Nekad vodeća hrvatska modna i tekstilna kompanija surađivala je s poznatim svjetskim brandovima kao što su Levi's, Hugo Boss, Versace, J.Lindeberg i Zadig & Voltaire, bila je u blokadi duže od dva mjeseca, oko 70 dana, pa su se i Nadzorni odbor, uprava i preostalih 550 radnika složili da se pokrene stečajni postupak. Ta stečajnog upravitelja izabran je iskusni Tomislav Đuričin iz Varaždina. Prijedlog za otvaranje stečajnog postupka podnio je član Uprave Karlo Koprek, navevši kao razloge to što u očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje koji vodi Fina ima više neizvršenih osnova za plaćanje u razdoblju dužem od 60 dana, a i radnicima nisu isplaćene tri uzastopne plaće. Radnici su tvrdili da se tvrtka mogla spasiti da je bilo dobre volje kod vjerovnika i dijela vlasnika, nadali su se i nastavku proizvodnje, a postavili su i pitanje što će biti s vrijednim nekretninama. Gubitak tržišta nakon raspada bivše Jugoslavije, uvoz jeftine robe s Dalekog istoka, neulaganje u novu tehnologiju, uprave upitnih sposobnosti..., sve se to navodilo među razlozima za stečaj poduzeća.

- Moje bake i moj deda su radili u Varteksu. Nisu bili bogati, ali su bili zadovoljni i mogli su priuštiti sebi i nama sve što je bilo potrebno. Nisu strepili za svoje plaće jer su uvijek dolazile na vrijeme i znali su da koliko odrade da će biti pošteno plaćeni. Bila su to druga vremena. Ove ljude se gazilo godinama, oduzimalo im se ljudsko dostojanstvo, testirale su se njihove granice, dovodilo ih se do sloma. Iskreno mi je žao svake radnice i svakog radnika koji je u Varteksu samo htio raditi posao koji voli i u koji vjeruje jer ljudi na čelu Varteksa već godinama ne vjeruju u Varteks. Ovo je sramota za Varaždin i za Hrvatsku. Iznevjerili smo naše bake i dede. Svim radnicama i radnicima želim da što prije nađu posao na kojem će ih poslodavac cijeniti i poštovati - napisao je tada na FB-u varaždinski glumac Jan Kerekeš.

Prije Karla Kopreka na čelu uprave Varteksa bila je Jelena Bošnjak, dizajnerica iz Dalmacije, prije nje član uprave bio je Dražen Dobiš, jedno vrijeme Varteks je vodila tročlana uprava u kojoj su sjedili Tomislav Babić kao predsjednik i Damir Radmilović i Denis Smolar kao članovi. U to je vrijeme predsjednik Nadzornog odbora bio investitor Nenad Bakić koji je uložio novac u tu tekstilnu tvrtku, a kasnije se povukao iz nje. - Najprije, radi se o nizu objektivnih okolnosti u izrazito teškoj poslovnoj situaciji. Krenuli smo od praktički propale kompanije 2018. godine koja je u prethodnih 12 godina napravila skoro milijardu kuna gubitka. Iduće dvije godine zbog već tada nefleksibilne politike banaka, što zaista naivno nisam očekivao, plesali smo po rubu, ali na koncu i došli nadomak spasa kompanije – porast prihoda u maloprodaji je 2019. bio čak 70% i prvi put u nekoliko desetljeća ostvaren pozitivni tijek novca od poslovanja (EBITDA), kada nas je korona kriza jako unazadila, i to s dva aspekta. Prvo, prihodi: dok smo u Hrvatskoj agilno uspjevali ostvariti solidne rezultate, iznenadni otkazi narudžbi od glavnih stranih klijenata, kao BOSS, se nisu mogli nadoknaditi bez masovnog otpuštanja, što nismo htjeli raditi jer smo stalno vidjeli izlaz. Mislim da ste i sami proteklih tjedana mogli vidjeti stavove radnika i veliku podršku našoj poslovnoj politici. Varteks je po broju zaposlenih ponjaprije tekstilna industrija, a vidjeli ste sudbinu Kotke ili Orljave, ali po poslovnom modelu uglavnom modna, i tražili smo sinergije u tom smislu. Međutim, kako Varteks ima izrazito nelikvidnu bilancu, u osjetljivom razdoblju kad smo monetizacijom neaktivne imovine, a koja je zaista ostatak ostataka onoga što je nekad bilo u kompaniji, izostala je ne samo podrška banaka, nego smo od njih dobili i teške, neočekivane udarce – recimo inzistiranje HBOR u apsolustno najtežem trenutku, lipnju 2020. da prijevremeno otplatimo izvozni kredit kako bi dozvolili da primimo predujam za prodaju nekretnine – odgovorio je, uz ostalo, Bakić u izjavi za Večernji list u kolovozu 2022. godine na pitanje zašto Varteks proživljava krizu i tko je za nju odgovoran.

Bakić je 2019. osobno preuzeo upravljanje Varteksom. Varteks je jedno vrijeme vodio i Ivan Perković koji je naslijedio dugogodišnjeg predsjednika uprave Varteksa Zorana Košćeca koji je na čelu Varteksa bio od 2005. godine. Miljenko Vidaček kao predsjednik uprave 2005. godine u izvješću o poslovanju u prethodnoj 2004. godini navodi da je poslovni rezultat Varteksa odraz negativnih trendova hrvatske i svjetske tekstilne industrije, ali i opsežnog procesa restrukturiranja kompanije. Varteks je te 2004. ostvario 443 milijuna kuna prihoda, a gubitak je iznosio 66,5 milijuna kuna. Izvoz je činio 51 posto ukupnih Varteksovih prihoda, a u ukupnom tekstilnom izvozu Hrvatske sudjelovao je s 30 posto. - Već deset godina Varteks proizvodi odjeću za Hugo Boss i cijelo to vrijeme ne silazi s vrha ljestvice kontraktora te poznate svjetske modne kuće. Također, Varteks je još uvijek i jedini partner u izradi Versace Classic programa izvan Europske unije. Ukupna vrijednost izvoza za Hugo Boss i Versace iznosi pet milijuna eura, Denim proizvode 5,3 milijuna eura, Veliku Britaniju 6,8 milijuna eura. Posebno je značajan povratak Levi’sa na tržište Srbije i Crne Gore, gdje je prodaja Levi’sa u 2004. godini porasla čak 30 puta u odnosu na 2003. U 2004. godini Varteks je definirao novi krovni brand Di Caprio Man & Woman, a novootvoreni i moderno opremljeni dućani u svim većim hrvatskim gradovima potvrđuju smjer okretanja kupcu i trendovima. Prateći trendove modnog tržišta, Varteks uvodi i strane etablirane brandove među kojima je i poznati mladenački brand Kenvelo koji je izuzetno prihvaćen među mlađim kupcima. Varteksovo je opredjeljenje prerasti iz isključivo proizvodne u modnu kompaniju s razvijenim višim fazama proizvodnje – dizajnom, marketingom i modernom prodajom. Uvjeren sam da su ostvareni pomaci u 2004. godini kvalitetan "temelj" za nove uspjehe i značajna poslovna ostvarenja Varteksa u 2005. godini. Definiranje jasne strategije u kojoj je kupac središte interesa te suradnja svakog zaposlenika i svih sektora unutar kompanije temelj su stvaranja 'novog Varteksa' - naveo je Vidaček u izvješću.

U Varteksu je tada bilo zaposleno 3700 radnika, 10 posto od ukupnog broja zaposlenih u gospodarstvu Varaždinske županije i 16 posto u gospodarstvu grada Varaždina. Kompaniju je do pogibije u prometnoj nesreći 2001. godine vodio Anđelko Herjavec. On je 1990-ih godina bio direktor hrvatske podružnice Levi'sa u Novom Marofu, a potom je 1994. izabran za generalnog direktora Varteksa, tvrtke osnovane 1918. godine, koja je jedno vrijeme zapošljavala oko 12.000 radnika. Varteks je s trgovačkim lancem Spar ugovor o prodaji dijela neaktivne imovine potpisao 2021. godine. Postignuta je, rečeno je tada, kupoprodajna cijena je veća od cijene koja se vodi u poslovnim knjigama kompanije, a novac će, priopćeno je, "omogućiti stabilizaciju poslovanja po pitanju likvidnosti". - Ugovor o prodaji dijela neaktivnih nekretnina omogućuje nam povećanje likvidnosti, a prioritet je, naravno, isplata plaća kao i nabavka sirovina kako bismo povećali kapacitet proizvodnje. Zahvaljujemo Sparu na zaključenju ugovora kao i svim institucijama, gradskim, županijskim i državnim i svima drugima koji nam pružaju podršku u prevladavanju izazova i stvaranju pretpostavki za dugoročno održivo poslovanje. Ipak, najveću zahvalu upućujemo radnicima koji svojim predanim radom, strpljenjem i razumijevanjem podržavaju realizaciju zajedničke vizije Varteksa kao jakog regionalnog modnog branda i predvodnika u izvozu tekstila - rekao je te 2021. predsjednik uprave Tomislav Babić i dodao da se opseg posla za inozemne partnere smanjio zbog globalnog pada prodaje u pandemijskim uvjetima, što je utjecalo na pad zaposlenosti proizvodnih kapaciteta. Istodobno, naglasio je, na domaćem tržištu Varteksu prodaja vlastitih proizvoda kontinuirano raste što "potvrđuje da dugoročna perspektiva kompanije nije ugrožena".

- Varteks je u posljednje tri godine nakon dobivanja nove vlasničke strukture ponovno ojačao svoju tržišnu poziciju i ima jasan plan rasta i daljnjeg razvoja poslovanja. Prodajom neaktivnih nekretnina riješit ćemo dio dugova iz prošlosti, racionalizirati i modernizirati poslovanje, te istodobno omogućiti revitalizaciju dijela Varaždina u kojem su smješteni naši pogoni. Ulažemo maksimalne napore kako bismo očuvali zaposlenost, stabilan nastavak poslovanja i daljnji razvoj, uz zaposlenike i vlasnike, podržavaju i žele i svi drugi dionici i na tome im još jednom zahvaljujem i najavljujem našu nikada atraktivniju jesensku kolekciju - poručio je prije četiri godine Babić.