POČIVAO U MIRU

Napustila nas je još jedna legenda, ostavio je veliki trag u nezaboravnoj momčadi koja je osvojila SP

Pixabay
VL
Autor
Stjepan Meleš
21.11.2025.
u 08:40

Vijest o njegovoj smrti objavio je Bayer Leverkusen na društvenim mrežama, uz poruku da je klub duboko potresen odlaskom bivšeg napadača koji je ostavio bitan trag u povijesti popularnih farmaceuta

Tužna vijest dolazi iz Njemačke, otišla je još legenda njemačkog nogometa. U 79. godini preminuo je Dieter Herzog, bivši nogometaš Fortune Düsseldorf i Bayera Leverkusena. 

Vijest o njegovoj smrti objavio je Bayer Leverkusen na društvenim mrežama, uz poruku da je klub duboko potresen odlaskom bivšeg napadača koji je ostavio bitan trag u povijesti farmaceuta. Herzog je u Leverkusenu nastupao od 1976. do 1983., ukupno sedam sezona, dok je prije toga šest godina nastupao za Fortunu Düsseldorf.

- Duboko nas je pogodila njegova smrt. Herzog je bio jedan od važnih dijelova klupske povijesti od sredine 70-ih do početka 80-ih, a i nakon igračke karijere dugo je radio u službi kluba - objavio je aktualni njemački prvak. S Fortunom je osvojio drugu ligu, a s Bayerom Kup Zapadne Njemačke.

Herzog je ubilježio pet nastupa za reprezentaciju Zapadne Njemačke te bio dio momčadi koja je osvojila Svjetsko prvenstvo 1974. Kao ofenzivac na lijevom krilu, dao je značajan doprinos pobjedama nad Jugoslavijom (2:0) i Švedskom (4:2), na putu do konačnog trijumfa protiv Nizozemske (2:1).

Kupnja