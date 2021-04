Austrijski sud presudio: Zabrana korona prosvjeda nezakonita, PCR test „neprikladan“ za dijagnostiku

„Upravni sud: Definicija Ministarstva zdravlja za potvrđene korona slučajeve je pogrešna“, „Sudac koji se inscenira kao korona ekspert, a FPÖ (op. austrijska krajnje desna Slobodarska stranka)slavi“, „Upravni sud: Zabrana FPÖ-ovog korona prosvjeda protuzakonita, policija zatražila reviziju“, samo su neki od naslova u austrijskim medijima koji izvještavaju o za mnoge u ovoj alpskoj zemlji kontroverznoj odluci Upravnog suda u Beču, koja je uzbunila duhove ne samo u austrijskom glavnom gradu i Austriji nego mnogo šire. Odluka, koja bi mogla imati nesagledivih posljedica za koronavirusom i njegovim još znatno opasnijim i zaraznijim mutacijama preplavljenu Austriju i Europu, ako ne bude na višoj instanci promijenjena. Jer ne smije se zaboraviti na činjenicu da su građani, posebice mladi već „siti“ zabrana i ograničenja.

Sve je počelo žalbom Upravnom sudu u Beču krajnje desne Slobodarske stranke(FPÖ),čije čelništvo i pristaše ignoriraju obvezne mjere zaštite od koronavirusa i ne drže propisan fizički razmak i ne nose zaštitne maske, na odluku bečke policije o zabrani održavanje prosvjeda protiv vladinih korona mjera 31. siječnja ove godine u austrijskom glavnom gradu.

Bečki Upravni sud promptno je reagirao i već 24. ožujka u potpunosti usvojio žalbu „slobodnjaka“ i presudio da je zabrana korona prosvjeda 31. siječnja u Beču bila „protuzakonita“. I ne samo to, nego i znanstveno „neutemeljena“, uz sučevu više puta u odluci ponovljenu konstataciju da je „PCR test neprikladan za dijagnostiku“ odnosno nevjerodostojan za utvrđivanje zaraznosti, a „definicije Ministarstva zdravlja za potvrđene slučajeve korona zaraze - pogrešne“.

Kako piše bečki dnevni list „Der Standard“ neuobičajene konstatacije i poruke pravne osobe bez virološko-medicinskog obrazovanja i iskustva. Isti izvor ističe da je sudac Upravnog suda koji je „sam sebe inscenirao u stručnjaka za koronavirus“ svoje viđenje „prodao kao virološku istinu“, bez da je prethodno konzultirao prave stručnjake iz tog područja. List se posebno osvrće na navode u presudi „kako PCR test nije prikladan za dijagnostiku“, ukazujući da je sucu, između ostalog, kao izvor takove konstatacije poslužio i „dvominutni bizarni YouTube-video s markantnim porukama“, među kojima su i „isprekidane“ i naknadno spajane razne sekvence izjava američkog kemičara i pronalazača PCR metode Kary Mullisa.

Mnogi mediji su izvješće o odluci Upravnog suda preuzeli od Austrijske novinska agencije (APA). U njemu se, vezano uz sučevu konstataciju da je policijska zabrana prosvjeda znanstveno „neutemeljena“ i nepokrivena znanstvenim studijama, navodi kako se je Upravni sud pri donošenju presude 24.ožujka rukovodio saznanjem Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) koja je „sama odbacila isključivo oslanjanje na PCR test“ pri utvrđivanju zaraze koronavirusom. No, to nije sve. Sudac je otišao još korak dalje i upitnom proglasio i opću definiciju „zaražene osobe“, na kojoj austrijsko Ministarstvo zdravlja temelji svoje COVID-19 mjere.

APA ističe, da na temelju papira u čijem je posjedu to konkretno znači slijedeće: Ukoliko je Korona-Komisija upotrijebila definiciju od Ministarstva zdravlja , a ne od WHO-a, „tada je pogrešno svako njeno utvrđivanje broja bolesnih odnosno zaraženih“. U nastavku se dodaje da je Zdravstvena služba Grada Beča, na temelju čijeg je mišljenja, između ostalog, bečka policija donijela zabranu održavanja prosvjeda, prema preporuci Korona-Komisije koristila izraze poput „broj slučajeva“, „rezultat testa“, „slučajevi zaraze“ kao i „broj infekcija“. Sud je stao na stanovište da „miješanje tih pojmova“ ne odgovara znanstvenoj procijeni stanja zaraze“, s obzirom da je za WHO kod procjene epidemiološke situacije odlučujući čimbenik „broj zaraženih odnosno oboljelih“. Tim slijedom zaključak Upravnog suda glasi da niti jedan od korištenih pojmova Gradske zdravstvene službe u Beču ne udovoljava definiciji pojma Svjetske zdravstvene organizacije „bolesni /zaraženi“, te je stoga „zabrana prosvjeda bila pogrešna“.

Za Ministarstvo zdravlja i bečku policiju presuda Upravnog suda je ne samo potpuno neshvatljiva nego i neprihvatljiva. Dok Ministarstvo zdravlja poručuje da su odluke vezane uz COVID-19 mjere donesene na temelju zakonskih odredbi iza kojih stoje priznati zdravstveni i pravni stručnjaci, bečka je policija već najavila Zahtjev za revizijom navedenog slučaja. Odgovorni u Ministarstvu zdravlja tvrde da je njihova definicija što znači „slučaj zaraze“ posve ista kao i definicija WHO-a i Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC).

Dok austrijski pravni stručnjaci odluku Upravnog suda nazivaju „neuvjerljivom“, pripadnici krajnje desnice slave. Čelnik Slobodarske stranke (FPÖ) Norbert Hofer je u svom priopćenju istakao kako je presuda „snažan signal pravne države za temeljna prava i slobode u ovoj zemlji“.

„Der Standard“ napominje kako krajnja desnica na svojim web-stranicama trijumfalno slavi donesenu presudu Upravnog suda u Beču i likuje kako je ona „i službena“ potvrda da je „PCR test potpuno neprikladan“, a „korona politika – neutemeljena“.

Mediji navode kako još nije izrečena posljednja riječ što se tiče ove neuobičajene ili bolje rečeno spektakularne sudske odluke. Sada je na potezu bečka Pokrajinska policijska uprava i njeni pravni stručnjaci.