Austrijska vlada uvodi novine: “Državni nadzor potencijalno opasnih”, nova pravila za nezaposlene…

predstavnici trostranačke austrijske vlade, konzervativni kancelar (ÖVP) Christian Stocker, potkancelar, socijaldemokrat (SPÖ) Andreas Babler i ministrica vanjskih poslova i čelnika Neosa Beate Meinl-Reisinger, u srijedu su nakon završetka dvodnevne vladine klauzure te današnjeg sastanka Ministarskog vijeća održali u Saveznom kancelarstvu u Beču konferenciju za medije.

Prvog dana klauzure na dnevnom su redu bile sigurnosna i vanjska politika, a u srijedu je u fokusu bilo posrnulo austrijsko gospodarstvo i proračunski deficit, te tržište radne snage. Tijekom vladinog sastanka u srijedu, održana je još jedna konferencija za novinare, na kojoj su govorili ministrica za socijalnu skrb, zdravstvo i zaštitu potrošača socijaldemokratkinja (SPÖ) Korinna Schumann, ministar gospodarstva, narodnjak (ÖVP) Wolfgang Hattmannsdorfer i ministar obrazovanja Christoph Wiederkehr (Neos).

Hattmannsdorfer je rekao da Vlada uvodi nova pravila za nezaposlene i ukida im mogućnost dodatne zarade uz primanje naknade za nezaposlene. Naglasio je kako jedino stariji, nezaposleni radnici imaju mogućnost još šest mjeseci dodatno zarađivati. Izuzetak su dugotrajno nezaposlene osobe, za koje je ta mogućnost isključena. Ministar gospodarstva je rekao kako je utvrđeno da je mogućnost dodatne zarade, uz naknadu za nezaposlene, “prepreka bržem povratku nezaposlenih na tržište rada”. A to nije ni čudnovato kako je navedeno, ako se zna da sada nezaposlena osoba, uz naknadu koju prima, može dodatno mjesečno zaraditi do neto iznosa od 1.800 eura. Hattmannsdorfer je također istakao da je vladin cilj, što se tiče tržišta rada, “usredotočiti se na zapošljavanje radnika na puno radno vrijeme”, Naime, u Austriji je posljednjih godina postalo moderno i očito praktično raditi skraćeno, ne puni tjedni fond radnih sati, za 75 posto plaće.

Međutim sve to si prezadužena Austrija, s proračunskim deficitom od 4,7 posto BDP-a i paketima štednje na vitalnim područjima (ove godine 6,3 milijardi eura, a sljedeće 8,7 milijardi), više ne može priuštiti. - Austrija ima već gotovo 400.000 nezaposlenih - rekla je ministrica za socijalna pitanja Schumann. Uz napomenu, kako je austrijsko tržište rada unatoč dugom vremenu recesije i ovoj šokantno visokoj brojci “zapanjujuće stabilno”. Ministrica je također predstavila vladine mjere koje se odnose na obrazovanje nekvalificirane u kvalificiranu radnu snagu, posebno istaknuvši važnost obrazovanje osoba za njegu nemoćnih i starijih ljudi, koje u velikom broju nedostaju Austriji, te uvozu kvalificirane radne snage u Austriju. Vlada je već prošle godine stipendirala obrazovanje 12.000 njegovateljica i njegovatelja, a tu brojku Schumann, kako je naglasila, želi postići i ove godine. Unatoč teškoj proračunskoj situaciji i mjerama štednje.- Na ulaganjima u tržište rada, ne smije se štedjeti - poručila je.

Ministar obrazovanja Wiederkehr je rekao kako je stopa nezaposlenih koje imaju završenu samo osnovnu školu “znatno iznad prosjeka, i iznosi 21 posto”. To je prema njegovim riječima potvrda da treba ulagati u obrazovanje i omogućiti nekvalificiranoj radnoj snazi da dođe do kvalifikacija. - Preduvjet za dobro tržište radne snage je dobro obrazovanje - poručio je Wiederkehr.

Vezano uz manjak radne snage u Austriji, ministarska “trojka” bila je jedinstvenog mišljenja da je izuzetno važno uvoziti kvalificiranu radnu snagu te ubrzati i pojednostaviti postupak nostrifikacije inozemnih, svjedodžbi i diploma, na čemu sada ubrzano radi austrijska Vlada. Na tiskovnoj konferenciji vladinih predstavnika, kancelar Christoph Stocker je dao pregled zaključaka dvodnevne klauzure, kojoj su nazočili i stručnjaci raznih profila, koji bi trebali biti realizirani do ljeta. Rekao je da se radi o tri područja: gospodarstvu i vezano uz to sanaciji državnog proračuna, sigurnosnoj politici i monitoringu te tržištu rada.

Kao središnju zadaću Vlade do ljeta, Stocker je naveo rad na konsolidaciji negativnog državnog proračuna, s pokrajinama i općinama. Druga važna zadaća bit će rad na imidžu Austrije kao poslovne lokacije i poticanje gospodarstva, dodao je. Što se tiče sigurnosne politike Austrije, kancelar Stocker je izvijestio da je Vlada odlučila uvesti messenger monitoring, dakle nadzor razgovora ili poruka poslanih preko WhatsAppa, Signala, Telegrama itd., za pojedine potencijalno sumnjive osobe po pitanju terorizma, protuustavnih aktivnosti i organiziranog kriminala. Kako je istaknuto, nadzor može započeti samo uz prethodno sudsko odobrenje, i ne smije trajati više od tri mjeseca. Zakonski prijedlog monitoringa napravilo je Ministarstvo unutarnjih poslova, koje bi sa Saveznim uredom za zaštitu ustavnog poretka trebalo biti zaduženo za “ustavni nadzor potencijalnih prijetnji” i čitanje poruka sumnjivih sadržaja pojedinih osoba. I za uživo praćenje komunikacija teških kriminalaca i terorista.

Dosad su se kriminalci i teroristi mogli osjećati relativno sigurno jer su njihove poruke kodirane. Dekodirane su tek kada su došle do korisnika. To “end-to-end”- kodiranje problem je za sve Tajne službe, pa tako i austrijske. - Radi se o pojedinim slučajevima, a ne o masovnom nadgledanju - poručio je kancelar, ustvrdivši: “Sigurnosna situacija u svijetu se je promijenila, u sigurnosnoj i gospodarskoj smo krizi”. Stocker je također napomenuo kako se uvođenjem messenger monitoringa, Austrija ubuduće neće više morati oslanjati na informacije stranih Tajnih službi, kao što je to bio slučaj kod planiranog terorističkog napada na koncert američke pjevačice Taylor Swift u Beču, koji je tada iz sigurnosnih razloga otkazan.



Nadzorom bi, kako pišu mediji, pozivajući se na ministra unutarnjih poslova Gerharda Karnera, godišnje navodno moglo biti pogođeno između 30 i 50 osoba.

Međutim, ono što široku austrijsku javnost i neke stručnjake brine je opasnost da “državni nadzor u praksi prijeđe razinu koja je u jednoj demokraciji podnošljiva i da ne bude odjednom previše “potencijalno opasnih”. Stocker se na Pressici također osvrnuo na mjere jačanja gospodarstva, posebice industrije te tržišta rada, o kojima je prethodno govorio ministar gospodarstva. - Austrija je u teškoj situaciji i u još jednoj godini recesije - naglasio je austrijski kancelar dodavši:

“Stoga je važno da smo uspješno okončali klauzuru, i u kratko vrijeme donijeli ove važne zaključke”.

Potkancelar Babler je rekao kako se do ljeta Vlada namjerava usredotočiti na osnivanje Saveznog državnog tužiteljstva, kako bi se spriječili stranački i bilo koji drugi utjecaji na pravosuđe. A što se tiče radne snage, istakao je kako će se posao njegovanja starijih i nemoćnih osoba unijeti u nomenklaturu “teških poslova”. - Cilj nam je dati priznanje ovoj važnoj i zahtjevnoj profesiji - istakao je Babler.

Šefica diplomacije Beate Meinl Reisinger je najavila da Vlada namjerava pod hitno, “još prije Uskrsa”, pokrenuti paket mjera za obvezno učenje njemačkog jezika, koji je s obzirom na šarolikost stanovništva postao problem kod predškolske i školske djece, ali i brojnih odraslih u Austriji, posebice doseljenika. Osim toga, kako je naglasila, ministar obrazovanja i njen stranački kolega Wiederkehr će predstaviti svoj plan njemačke jezične ofenzive za osnovno obrazovanje. Meinl-Reisinger se osvrnula i na vanjskopolitičku situaciju u svijetu i naglasila važnost pružanja daljnje potpore Ukrajini. Ali i predanost Austrije svojoj neutralnosti. Što se tiče unutarnje politike Austrije, istaknula je važnost strukturnih reformi za ovu alpsku zemlju, kako bi “oslobodila što više novaca za sanaciju ogromnog proračunskog deficita”.

Ono što je bilo vidljivo, a što je i predstavnicima Vlade važno da se vidi, je visoki stupanj međusobnog uvažavanja, “konstruktivan rad” i brzo djelovanje na tekuće probleme nove trostranačke austrijske vlade, na čelu s kancelarom Stockerom.