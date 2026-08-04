Stotine putnika evakuirane iz vlakova u Njemačkoj: Promet potpuno obustavljen

Željeznički promet na području njemačkog Mönchengladbacha u ponedjeljak navečer potpuno je obustavljen nakon što se stablo srušilo na kontaktnu mrežu. Zbog oštećenja infrastrukture zaustavljena su dva regionalna vlaka, iz kojih su evakuirane stotine putnika. Njemački vatrogasci izvijestili su da se u jednom vlaku nalazilo približno 250 osoba, dok broj putnika u drugoj zaustavljenoj kompoziciji tada još nije bio utvrđen. Nakon izlaska iz vlakova putnicima je osiguran autobusni prijevoz do njihovih odredišta. Na teren su upućene hitne službe, a željezničke ekipe odmah su počele popravljati oštećenu kontaktnu mrežu.

Ni u utorak ujutro nije bilo moguće procijeniti koliko će trajati sanacija pruge i kada bi se promet mogao vratiti u redovito stanje. Za putnike regionalne linije RE 4 organizirani su zamjenski autobusi između glavnog kolodvora u Mönchengladbachu i Aachena. Na linijama RE 1, RE 9, RE 18, RB 20 i RB 33 nije uveden objedinjeni zamjenski prijevoz. Putnicima je stoga savjetovano da redovito prate obavijesti na željezničkim postajama te prije polaska na put putem interneta provjere najnovije informacije o svojoj liniji, piše Fenix Magazin.

Sličan događaj zabilježen je istoga dana i u blizini Schwelma, grada u njemačkoj saveznoj pokrajini Sjevernoj Rajni-Vestfaliji. Stablo je i ondje palo na električnu kontaktnu mrežu te zaustavilo brzi vlak ICE. Putnici su u kompoziciji proveli više od četiri sata čekajući da nadležne ekipe uklone prepreku s pruge. Tijekom noći djelatnici njemačke željeznice uspjeli su ukloniti stablo, nakon čega je dizelska lokomotiva odvukla vlak preko dijela pruge koji je ostao bez električnog napajanja. Nakon prolaska oštećene dionice vlak je mogao samostalno nastaviti vožnju.

Rušenje stabala na željezničku infrastrukturu posljednjih je dana prouzročilo niz prekida i kašnjenja u zapadnom dijelu Njemačke. Nadležne službe upozoravaju putnike da prije polaska obvezno provjere aktualno stanje u prometu jer su i dalje moguće promjene voznog reda, otkazivanja i dodatna kašnjenja.