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ČETIRI SATA ČEKANJA

Stotine putnika evakuirane iz vlakova u Njemačkoj: Promet potpuno obustavljen

FILE PHOTO: Deutsche Bahn reopens Ahr Valley railways following the 2021 floods
Foto: Thilo Schmuelgen/REUTERS
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
04.08.2026.
u 09:40
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Rušenje stabala na željezničku infrastrukturu posljednjih je dana prouzročilo niz prekida i kašnjenja u zapadnom dijelu Njemačke.

Željeznički promet na području njemačkog Mönchengladbacha u ponedjeljak navečer potpuno je obustavljen nakon što se stablo srušilo na kontaktnu mrežu. Zbog oštećenja infrastrukture zaustavljena su dva regionalna vlaka, iz kojih su evakuirane stotine putnika. Njemački vatrogasci izvijestili su da se u jednom vlaku nalazilo približno 250 osoba, dok broj putnika u drugoj zaustavljenoj kompoziciji tada još nije bio utvrđen. Nakon izlaska iz vlakova putnicima je osiguran autobusni prijevoz do njihovih odredišta. Na teren su upućene hitne službe, a željezničke ekipe odmah su počele popravljati oštećenu kontaktnu mrežu.

Ni u utorak ujutro nije bilo moguće procijeniti koliko će trajati sanacija pruge i kada bi se promet mogao vratiti u redovito stanje. Za putnike regionalne linije RE 4 organizirani su zamjenski autobusi između glavnog kolodvora u Mönchengladbachu i Aachena. Na linijama RE 1, RE 9, RE 18, RB 20 i RB 33 nije uveden objedinjeni zamjenski prijevoz. Putnicima je stoga savjetovano da redovito prate obavijesti na željezničkim postajama te prije polaska na put putem interneta provjere najnovije informacije o svojoj liniji, piše Fenix Magazin.

Sličan događaj zabilježen je istoga dana i u blizini Schwelma, grada u njemačkoj saveznoj pokrajini Sjevernoj Rajni-Vestfaliji. Stablo je i ondje palo na električnu kontaktnu mrežu te zaustavilo brzi vlak ICE. Putnici su u kompoziciji proveli više od četiri sata čekajući da nadležne ekipe uklone prepreku s pruge. Tijekom noći djelatnici njemačke željeznice uspjeli su ukloniti stablo, nakon čega je dizelska lokomotiva odvukla vlak preko dijela pruge koji je ostao bez električnog napajanja. Nakon prolaska oštećene dionice vlak je mogao samostalno nastaviti vožnju.

Rušenje stabala na željezničku infrastrukturu posljednjih je dana prouzročilo niz prekida i kašnjenja u zapadnom dijelu Njemačke. Nadležne službe upozoravaju putnike da prije polaska obvezno provjere aktualno stanje u prometu jer su i dalje moguće promjene voznog reda, otkazivanja i dodatna kašnjenja.
Ključne riječi
pruga stablo željeznica Njemačka

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BIVŠI DOPISNIK VEČERNJEG LISTA

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Prijavio se u Večernji list, te je 1973. primljen kao unutarnji suradnik. Počeci su, kao i sve drugo, bili jednostavni i laki. Još tijekom prakse dobio je zadatak otputovati na Kosovo i pripremiti reportažu o tamošnjim zbivanjima. Tako se u toj ranoj fazi, 1974. godine, vratio u domovinu kao novinar, intervjuirajući građane, profesore i akademike, što je bio jedan od njegovih prvih posebnih novinarskih zadataka

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