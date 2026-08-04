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KATASTROFA U GRČKOJ

Ovo je posljednja fotografija danskog pilota koji je poginuo gaseći požar u Grčkoj: 'Bio je veoma ponosan'

Wildfire burns in Greece
Foto: LOUISA GOULIAMAKI/REUTERS
1/9
VL
Autor
Večernji.hr
04.08.2026.
u 09:19
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Rune je poginuo zajedno s grčkim koordinatorom leta koji se nalazio u njegovom helikopteru. U drugom helikopteru bili su britanski pilot i grčki koordinator, koji su preživjeli nesreću.

Danski pilot Rune Kintal (46) poginuo je u Grčkoj tijekom gašenja velikog požara, nakon što su se sudarila dva helikoptera tipa Bell. Istraga o uzrocima nesreće je u tijeku, a Kintalova obitelj sada se prisjeća života čovjeka koji je gotovo dva desetljeća proveo za upravljačem helikoptera. Rune je poginuo zajedno s grčkim koordinatorom leta koji se nalazio u njegovom helikopteru. U drugom helikopteru bili su britanski pilot i grčki koordinator, koji su preživjeli nesreću. Njegov brat Tuje Kintal, također pilot, za danski portal dr.dk ispričao je priču o Runeovu životu i ljubavi prema letenju koja je počela još u djetinjstvu.

Braća su odmalena bila okružena avionima i helikopterima. Njihov otac vodio ih je u zrakoplovnu bazu Tirstrup i na aerodrom Brædstrup, gdje su se rodili prvi snovi o pilotskom pozivu. „Odlučio je da će pilotska kabina biti njegovo radno mjesto“, ispričao je Tuje Kintal. Troje braće Kintal nastavili su obiteljsku tradiciju, njihova obitelj već je treća generacija povezana s avijacijom. Iako je Rune u početku studirao s namjerom da postane inženjer, fakultet je napustio kako bi slijedio svoj pravi san.

Preselio se u Vancouver, a posljednjih 20 godina života proveo je radeći kao pilot helikoptera. Posebno se posvetio letovima tijekom šumskih požara. Tijekom karijere radio je i u heliskiingu, odnosno prevoženju skijaša helikopterom do planinskih područja izvan uređenih skijaških staza. Ipak, taj je posao napustio jer ga je smatrao previše opasnim. „Ali prestao je time se baviti jer je bilo previše opasno“, rekao je njegov brat.

Umjesto toga, Rune se potpuno posvetio protupožarnim misijama. Takav posao omogućavao mu je da mjesec dana radi, a zatim mjesec dana provede slobodno. „Zaista je smatrao da su letovi tijekom gašenja požara veoma sigurni“, rekao je Tuje. Posebno emotivan detalj otkrio je Runeov brat. Samo dan prije tragedije dvojica braće razgovarala su, a Rune mu je tada poslao fotografiju helikoptera kojim je trebao letjeti. „Bio je veoma ponosan što upravlja tim nešto većim i snažnijim helikopterom“, prisjetio se Tuje.

Fotografija koju je Rune poslao obitelji tako je postala jedna od njegovih posljednjih uspomena. Prema riječima njegova brata, Rune je bio iznimno iskusan i cijenjen pilot. Tijekom karijere prikupio je čak 5.000 sati leta helikopterom bez ijedne nesreće, za što je dobio priznanje kanadskih zrakoplovnih vlasti.

Nagradu je poklonio majci, a priznanje i danas stoji na polici iznad kamina u obiteljskoj kući. „Kada je dostigao 5.000 sati naleta, dobio je priznanje kanadske zrakoplovne vlasti koje se dodjeljuje pilotima koji su ostvarili 5.000 sati leta helikopterom bez ijedne nesreće. Tu nagradu poklonio je našoj majci. I danas stoji na polici iznad kamina u obiteljskoj kući“, ispričao je Tuje Kintal za dr.dk. Runeova obitelj sada je u kontaktu s vlastima Danske i Grčke kako bi njegovo tijelo bilo prebačeno u domovinu. 

FOTO Apokalipsa u Grčkoj: Golemi požari uništavaju sve što im je na putu
Wildfire burns in Greece
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Ključne riječi
tragedija požari kanader Grčka

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Prijavio se u Večernji list, te je 1973. primljen kao unutarnji suradnik. Počeci su, kao i sve drugo, bili jednostavni i laki. Još tijekom prakse dobio je zadatak otputovati na Kosovo i pripremiti reportažu o tamošnjim zbivanjima. Tako se u toj ranoj fazi, 1974. godine, vratio u domovinu kao novinar, intervjuirajući građane, profesore i akademike, što je bio jedan od njegovih prvih posebnih novinarskih zadataka

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