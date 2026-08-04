VIDEO Uoči Thompsonova koncerta kruži snimka prve izvedbe 'Bojne Čavoglave' u Šibeniku iz 1991.

Šibenik večeras ponovno dočekuje Marka Perkovića Thompsona. Na stadionu Šubićevac očekuju se tisuće obožavatelja koji će uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti prisustvovati njegovu koncertu, prvom u tom gradu nakon više od desetljeća. Tim povodom portal ŠibenikIN prisjetio se jednog od najznačajnijih trenutaka iz Thompsonove karijere, nastupa za koji mnogi vjeruju da je obilježio prvu javnu izvedbu pjesme Bojna Čavoglave. Kako piše ŠibenikIN, upravo je Šibenik, prema brojnim sjećanjima sudionika, bio mjesto jedne od prvih, a prema mišljenju mnogih i prve javne izvedbe pjesme Bojna Čavoglave.

Bilo je to 1991. godine, na šibenskoj Poljani, bez velike pozornice, rasvjete i koncertne produkcije, tada široj javnosti gotovo nepoznati branitelj iz Čavoglava, odjeven u maskirnu odoru i s gitarom u rukama, izveo je pjesmu 'Bojna Čavoglave'.

Iako je Bojna Čavoglave prvi put emitirana na Hrvatskom radiju Split na Staru godinu, 31. prosinca 1991., brojni kroničari i sudionici ratnih događanja smatraju kako je upravo nastup na šibenskoj Poljani bio njezina prva javna koncertna izvedba. Zbog nedostatka službene dokumentacije i protoka vremena postoje različita tumačenja o točnom datumu, no simbolika tog nastupa u gradu koji je tada živio pod stalnom prijetnjom napada ostala je duboko upisana u kolektivno sjećanje, navodi ŠibenikIN.

Posljednji put u Šibeniku nastupio je 2013. godine na humanitarnom koncertu za izgradnju Katoličkog đačkog doma. Večeras se, nakon 13 godina, ponovno vraća u grad, ovoga puta na stadion Šubićevac, gdje će uoči obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti zapjevati pred tisućama okupljenih obožavatelja.